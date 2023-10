escuchar

Patrimonio

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga a todo ciudadano argentino cuando detecta alguna inconsistencias en su declaración jurada. En consecuencia, este organismo está obligado a examinar el supuesto enriquecimiento ilegítimo de Martín Insaurralde. Partiendo de la premisa de que todos somos iguales ante la ley, los argentinos esperamos que la máxima autoridad de la AFIP (a cargo de Carlos Castagneto) se encargue de investigar minuciosamente el patrimonio de dicho funcionario público.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Sinsabores

El primer debate presidencial me dejó varios sinsabores, pero principalmente el de aquel personaje que denuesta a la “casta”, pero después ni menciona a la corrupción encastrada en el gobierno kirchnerista (ruta del dinero K, Hotesur-Los Sauces), vacunatorio vip, fiesta de Olivos, Chocolate Rigau, gerenta del Banco Nación, compra de vehículos en AySA e Insaurralde y sus travesuras, por citar algunos casos). Pareciera que el señor Milei no vive en la Argentina, o no le preocupa la corrupción, o ya forma parte de la “casta” también.

Tomás Klepetar

tklepetar@gmail.com

Ley de aborto

En el primer debate de los candidatos presidenciales escuchamos sus posturas sobre algunos temas previamente elegidos. Lamentablemente no escuché ninguna propuesta para derogar la ley más perversa de nuestra historia, aquella que permite asesinar a los bebés en los vientres de sus madres. No hay ninguna posibilidad de salir adelante si persistimos en ese destino de sangre y muerte. Es hora de despertar. Basta de muerte de inocentes. Es imposible proponer soluciones para educar niños, generar trabajo para jóvenes, y adultos, jubilaciones dignas para nuestros mayores, seguridad y salud para todos, si no respetamos la vida de los más indefensos.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Heridos en servicio

La ley 13.985/09 otorga subsidios al personal de la policía de la provincia de Buenos Aires herido en servicio y a las viudas/os del personal fallecido. Estos se están pagando de modo incorrecto y el personal se ve obligado a litigar contra la provincia para que se reconozca el error y se lo subsane. Son personas hemipléjicas, parapléjicas, amputadas, con pérdida del sentido de la vista, etcétera, todo a raíz de actos de servicio y en el cumplimiento de su deber. Este dinero que les falta, ¿dónde está? Resulta irónico e incomprensible que al mismo tiempo un puntero político, Julio Rigau, conocido como “Chocolate”, que tenía en su poder millones de pesos extraídos con 48 tarjetas de débito, simplemente, de pronto, recupere su libertad por un “error de procedimiento” con 177 defraudaciones “reiteradas, consumadas y probadas”.

El gobernador Kicillof probablemente no pueda hacer nada frente al segundo hecho dispuesto por la Cámara de Apelaciones de La Plata, pero sobre la primera injusticia, que padecen cientos de policías retirados, sí. Esa injusticia la puede resolver con un simple decreto. Eso esperamos.

Jorge Omar Bello

Herido en servicio, ciego

DNI 10.396.671

Jineteadas

¿Qué sociedad pretendemos cuando bajo el paraguas de defender nuestras tradiciones se termina agrediendo a mujeres que ingresaron a un evento de jineteada para protestar sobre el supuesto maltrato animal que ello conlleva? Soy de los que ha sostenido siempre que no existe tal maltrato animal y que los eventos de jineteada son parte de nuestro acervo cultural, que deben ser resguardados y revalorizados en la sociedad. También sostengo que las organizaciones que predican la existencia de maltrato animal en estos eventos carecen del conocimiento real sobre lo que sucede tanto en la misma jineteada como en todos los cuidados de los caballos previos y posteriores a ella. Incluso también entiendo que esas organizaciones cuando interrumpen los eventos ingresando a los predios de jineteada violentan la libertad de quienes sostenemos la vigencia de esas tradiciones. Sin embargo, nada puede justificar que se agreda cobardemente a mujeres. Pretender ampararse en la eventual ilegitimidad de la interrupción del evento no es más que un argumento carente de verdad y manifiestamente justificativo de un acto cobarde que nunca puede ser compartido por cualquier persona de bien. Evidentemente, los actos sucedidos en San Miguel deben ser repudiados por todos; pero en primer término por quienes amamos nuestras tradiciones gauchas como lo son indudablemente las jineteadas. El accionar de quienes actuaron cobardemente agrediendo a mujeres en el predio de jineteada no representan los valores que queremos para nuestra sociedad y son repudiados mayoritariamente por todos aquellos que de una manera u otra sostenemos la defensa de nuestras tradiciones gauchas.

Diego Bosch

diegobosch@bia.com.ar

Riachuelo

En una nota de LA NACION del 1º de octubre se ve una bucólica imagen creada por IA del Riachuelo, el transbordador de La Boca, una playa y varias lanchas recreativas. La pregunta final en el pie de foto es: ¿faltará mucho? Mi respuesta es: más o menos lo mismo que tarda en llegar a Mar del Plata un auto que está en la autovía 2 y que avanza unos kilómetros y luego retrocede otro tanto. Sí, avanzamos en algunos temas pero vamos para atrás en muchos sentidos. Concretamente, hoy el Riachuelo está igual o peor que en 2008. El ritmo actual de construcción de las obras necesarias no creo que compense el aumento de población que se ha instalado y sigue instalándose en la cuenca sin servicio de cloacas (entre otros servicios esenciales). Los efluentes cloacales sin tratar son la principal fuente de contaminación del Matanza-Riachuelo. Hasta que no se cambien las políticas públicas referidas a migración de familias de lugares sin la infraestructura adecuada y la ejecución del fallo de la Corte Suprema no se adapte a realidades técnicas y científicas indiscutibles seguiremos malgastando recursos en tareas de difícil ejecución e inconducentes, en lugar de enfocar todos los recursos humanos y económicos solamente en construir las obras necesarias. Mientras tanto: primera, punto muerto, marcha atrás...

Julio Torti

DNI 11.956.090

