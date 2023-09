escuchar

Platos rotos

Ha quedado desenmascarado el escandaloso trámite de expropiación de YPF. Ha llegado la hora de que quienes lo hacen mal, sea por acción u omisión, en forma deliberada o falta de experiencia, con dolo o con culpa, etc., se hagan cargo del daño infligido a la Nación y sus habitantes respondiendo con su patrimonio y la consecuente inhabilitación definitiva, como le sucede a cualquier ciudadano que comete este tipo de tropelías.

Los platos rotos se pagan.

Juan S. Lasheras Shine

DNI 4.528.290

Cambalache

La exjueza Ana María Figueroa habría cobrado, según información de los medios, $3.700.000 de salario por el pasado mes de agosto sin trabajar. En virtud del fallo de la Corte Suprema, esta exjueza, que quiso mantenerse en el cargo para sostener la impunidad de la vicepresidenta de la Nación, debería devolver parte de lo cobrado. Es un vergüenza más en el país del eterno cambalache.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Representantes

El oficialismo en el Senado amenazó, el 8 de septiembre, con trabar la discusión de la ley de locaciones urbanas y cualquier otro proyecto si no incluyen en la próxima sesión de la Cámara alta el tratamiento de más de 70 pliegos judiciales (en la lista aparecen exfuncionarios kirchneristas con vínculos con el oficialismo). Tal actitud deja en claro que solo se representan a sí mismos y no les interesa solucionar problemas de la gente, ni siquiera en temas que ellos mismos generaron, como la ley de alquileres vigente.

Marcelo Muñoz Wright

hmarcelomw@hotmail.com

Arremangarse

Para Fernando Vaca Narvaja: para arreglar nuestro país hace falta cambiar de verbo, acá no hay que “atrincherarse, “hay que “arremangarse”. No hay que matar a nadie, hay que “cuidar” la vida de los argentinos, hay que aceptar al otro y juntos crecer y evolucionar, o sea: arremangarse y trabajar.

Julia Gutiérrez Arana

DNI 5.254.843

Cuidemos el agua

Comparto totalmente la carta de la señora Carolina Rawson del 30 de agosto. El agua dulce es un bien finito, y lo seguimos derrochando, No es justo que se pague el consumo por superficie. Es una gran incoherencia.

Creo que definitivamente el Estado debe exigir a las empresas concesionarias que coloquen medidores en cada casa y, además, de ahora en más exigir a las empresas constructoras que así como se colocan en los edificios medidores de electricidad y gas por departamento, se deba colocar el de agua. Hay muchos países que lo tienen y han tenido que recurrir a ellos por las grandes sequías. Que no lleguemos tarde. Nuestros nietos no van a tener agua. Así aprenderíamos a economizar cuando nos cobren lo que consumimos y las empresas no abusarían aumentando en forma sideral.

María Cristina Florez

DNI 5.639.267

Cornisas

El Presidente, crítico, señaló en la reunión del G-20: “Pareciera que calmamos nuestras conciencias con palabras, mientras seguimos caminando por las cornisas”.

Es lo que han hecho en la Argentina él y sus colaboradores durante los últimos cuatro años.

Hugo Perini

DNI 10.224.795

Locura o vejez

Me encuentro entre quienes asistimos, entre consternados y aterrados, al irresistible ascenso de Javier Milei. Pero difiero de aquellos que se rasgan las vestiduras con respecto a quienes lo votan. ¿No ven que está loco? No, no es que no se sepa que Milei está loco; se lo sabe claramente. Pero a un país despojado de dinero, de educación, de salud y de toda esperanza de futuro se le ofrece esta elección irrisoria: ¿vejez o locura? No son viejos los competidores de Milei: viejas son las promesas y las mentiras, viejos son los programas y los fracasos. Y en una cultura que aborrece la vejez, que la locura gane la partida no es del todo imprevisible. Al fin y al cabo, somos argentinos los que acuñamos la expresión: “loco lindo”. Acaso mañana despertemos entre los escombros de una hecatombe digitada por un loco feo.

Ivonne Bordelois

DNI 1.133.521

La culpa

El otro día escuché decir a una persona (argentina), refiriéndose a la situación del país, que “la culpa no es de los votados, sino de los que votan”, y agregó que no se sentía culpable de los malos gobiernos porque ella anula su voto.

Grave error de concepto. En principio objetaría el uso de la tercera persona gramatical (los que votan) por la primera persona del plural (los que votamos). El día de las elecciones, todos los ciudadanos en igual proporción somos responsables de nuestro acto cívico. Ya sea que optemos por uno de los candidatos como también si votamos en blanco, nos abstenemos o anulamos el voto.

En un sistema democrático, nadie puede desentenderse de su responsabilidad y, sea como fuere que actúe, es parte de esa culpa a la que hacíamos referencia al comienzo. Habría que cambiar el apotegma tan frecuente de “la culpa es del otro” por uno con mayor altura cívica: “la responsabilidad es de todos”.

Jorge Norberto Butera

jorgebutera05@gmail.com

Lenguaje grosero

Algunos funcionarios y varios que quieren serlo usan un lenguaje cada vez más grosero. ¿Será que necesitan las malas palabras para tapar la ausencia de buenas ideas? Hago extensivo mi reproche a muchos periodistas de radio y televisión.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Aplausos

¿Será un fenómeno de masas? Los actos politiqueros u oficiales que abundan por estos días tienen un denominador común: el eufórico aplauso de los a veces escasos concurrentes, coincidente con un tramo discursivo poco sustancioso pero terminado casi a los gritos.

Sorprende que temas nimios provoquen reacciones que solo se explican por el fanatismo o espurio interés. Les quiero avisar que no conmueven. Sí mueven, pero a una profunda pena.

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com

En la Red Facebook

¿Un tranvía? La propuesta para reemplazar la demorada línea F del subte

“No es mala idea, en Europa son muchas las ciudades que tienen el servicio de tranvías entre sus opciones de transporte. Son cómodos y rápidos, siempre y cuando los imitemos y no lo hagamos al estilo argento”- Cecilia Arpini

“Tendría que ser elevado... si no, no funcionaría”- Gonzalo Tejeda

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION