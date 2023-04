Cartas de lectores: Prioridades, intendente ausente, protocolos

escuchar

Prioridades

No vemos que, a la luz de los trágicos sucesos ocurridos recientemente en La Matanza, el Gobierno haya llamado a una “mesa de la seguridad”. Es evidente que la vida y los bienes de la población no forman parte de sus prioridades. El Gobierno prefiere elaborar absurdas teorías conspirativas antes que hacerse cargo del caos en que vive la gente de a pie que no dispone de custodias, helicópteros, autos blindados y ni siquiera de patrullas preventivas.

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Intendente ausente

A días de otro delito que conmovió al país... ¿dónde está el intendente de La Matanza?

El silencio es atronador.

Leonardo Forgia

DNI 22.848.377

Protocolos

Sorprendió hasta a los propios el allanamiento realizado a los choferes de colectivo por la agresión a Sergio Berni. El propio ministro de Seguridad bonaerense respondió a la prensa que fue por “protocolo”. Esta palabra me recuerda al caso Nisman, cuando siendo ministro de Seguridad de la Nación casualmente fue uno de los primeros en llegar a su departamento, pisando la escena del crimen, sin respetar los “protocolos”. No se preservó la escena de lo que era un supuesto asesinato, a todas luces disfrazado de suicidio. Recuerdo a la fiscal Fein caminado en sandalias por el lugar.

Damián Pablo Martínez

damianargentina42@hotmail.com

Un milagro argentino

Casi todos los países del mundo, salvo exóticas excepciones, tienen una inflación de un dígito y se horrorizan cuando circunstancialmente se acercan a los dos. Acá tenemos tres dígitos y seguimos escuchando, de quienes tienen que arreglar este flagelo, solamente discursos a los gritos con frases trilladas. Si fue la derecha o la izquierda, si es por los rusos o los yanquis, si son los comerciantes o es el campo, etc. Pero lo que fundamentalmente hacen es buscar culpables con lupa y con furia. De gestionar honestamente, con austeridad y eficiencia, no se habla. Lo extraordinario es que los siguen votando… viven como príncipes, no hay crisis que los derrote y ni la inseguridad los alcanza. Un verdadero milagro argentino.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Microclima

La duda es un síntoma de la razón. Las enfáticas declaraciones de los políticos tienen una solo camino, explican y justifican su única y absoluta verdad, tan diferente de la realidad. El microclima de oficialistas y opositores transita por argumentar que las culpas son del otro. El país camina hacia una anarquía donde los únicos que no lo ven son los que pertenecen a las clases dirigentes.

Ángel Taboada

latinter@gmail.com

El voto sobre YPF

En su carta del 4 del corriente, el lector Adrián Blanco señala –muy adecuadamente– a los políticos de la oposición que votaron a favor la expropiación de YPF, generando de esa forma un problema de extraordinaria magnitud. Comparto sus conceptos, pero quiero señalar un detalle que él no consigna, seguramente en forma involuntaria. En esa desastrosa votación, Patricia Bullrich votó en contra del negociado que se había instrumentado. Esa es una prueba de honestidad, que hay que tener en cuenta a los efectos de las próximas elecciones.

Patricio A. Navarro

paddy_navarro@hotmail.com

Defensor del Pueblo

Hace 15 años que estamos sin defensor del Pueblo de la Nación, institución de los DD.HH. que el Congreso Nacional no cuida en absoluto, como tantas otras. Organismo que debería controlar a los tres poderes del Estado, a toda la administración pública y facilitar el acceso a la justicia para todo el pueblo. El último defensor del Pueblo de la Nación fue el licenciado Eduardo Mondino, de excelente actuación en todas sus causas, entre ellas la de Matanza Riachuelo, como coordinador del cuerpo colegiado estatuido por la CSJN, período en que tamaña degradación carece de su control para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) en todo el proceso judicial que se está implementando, como defensa de los 6.000.000 de habitantes de la cuenca. Esto es una prueba más de la pésima calidad de democracia a la que estamos siendo sometidos.

Alfredo Alberti

Presidente de la Asociación de Vecinos La Boca, miembro del Cuerpo Colegiado en la causa Matanza Riachuelo

DNI 4.532.983

Milei

Oía a un periodista K decir que le preocupaba que el señor Milei creciera en las encuestas, mientras yo pensaba que no se dan cuenta de que la gente, especialmente los jóvenes, quieren un cambio radical; están cansados de que los políticos oficialistas y de la oposición prometan y no hagan nada. También, que vivan del Estado y que, en la gran mayoría de los casos, cuando se retiran, hayan multiplicado sus patrimonios, y en dólares, y que la Justicia no haga nada. La gente tiene la esperanza de que alguna vez cambie el futuro y, antes que se hunda el Titanic, prefieren a Milei. Me incluyo.

Cristián Bacigaluppi

cristian@bacigaluppi.com

Basura en Caballito

El motivo de esta carta es mi angustiante preocupación ante el peligro latente de dengue en el barrio de Caballito, por la acumulación de basura y recipientes con agua estancada sobre las vías del ferrocarril Sarmiento entre las calles Acoyte. Vidal, Hidalgo y Venancio Flores. Hace años que existe este basural, junto al cual pasan todos los días miles de personas que viajan en tren. He reclamado a todos los organismos, pero no he obtenido respuesta. Que den guerra al dengue de verdad y no nos mientan más.

Eduardo Jesús Faroppa

DNI 4.975.238

En la Red Facebook

La liberación de dos choferes detenidos por la agresión a Sergio Berni

“Buena noticia. ¡Ahora que se ocupen de buscar a los que asesinaron al chofer!”- Ema Castillo

“Con una notificación de la fiscalía para que se presentaran era suficiente”- Ana Cristina Patriossi

“Ojalá actuarán así con los delincuentes y narcos, con los violadores y asesinos… pero no” - María Magdalena Vinci

