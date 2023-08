Cartas de lectores: Rehenes, acreedor, mentira piadosa

escuchar

Rehenes

Un grupo de vecinos corta la avenida Ricchieri por un supuesto robo por parte de la policía durante un allanamiento. Al día siguiente, los maestros de la CABA se suman al décimo paro anual por el rechazo al Fondo Monetario Internacional. Antes, habían parado por el Día de la Mujer y luego en solidaridad con las protestas en Jujuy. Pareciera ser que todo, absolutamente todo, justifica pisotear y avasallar los derechos de los demás. Es una sociedad rota, partida, que convive con la anarquía permanente. Somos rehenes del caos y de una enorme confusión: creer que las reglas y leyes no son para ser cumplidas, sino laxas y acomodaticias para algunos. Vivimos día a día en la anormalidad, pero no perdamos nuestro deseo y aspiración de volver hacia un país normal. No nos resignemos a tomar como normal lo excepcional. Volver a un Estado de Derecho con reglas claras y de cumplimiento efectivo es esencial. Que no nos digan que nuestra Argentina no tiene solución. Solo se requieren coraje y valentía. Recuperemos los pilares de cualquier sociedad civilizada y veremos una esperanza detrás de esta larga pesadilla. Sepamos los argentinos despertar.

Sebastián E. Perasso

DNI 21.173.759

Acreedor

El ministro de Economía anunció que Qatar le dará a la Argentina 775 millones de dólares para pagarle al FMI. No creo que Qatar nos los esté regalando, por lo que ha de tratarse solo de un cambio de acreedor.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Mentira piadosa

Con frecuencia escucho a algunos candidatos del sector oficialista decir que el denominado dólar blue solo es para un sector reducido de la City porteña o “pitucos de Recoleta”, y que no afecta la economía, y que la inflación es una “sensación”, que se solucionaría atacando las “cuevas”. No se puede mentir tanto tiempo a tanta gente. Prueba de ello es que hoy hasta el humilde trabajador rural está informado al instante de la impresionante emisión monetaria sin respaldo, lo que lleva inevitablemente a rechazar los pesos o bien trasladar los precios al valor del dólar blue.

Trabajo en el campo, y aunque les parezca tragicómico, un alambrador o un vendedor de lechones ajusta sus precios tomando como referencia el blue.

Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Lo otro puede esperar

Me alegra y refuerza mi esperanza en el futuro de la democracia en nuestro país comprobar cómo Cristina Kirchner, por fin, se está preocupando (junto a todos sus compañeros de bancada) en resolver los problemas acuciantes de la ciudadanía. La insistencia en obtener el quorum en el Senado para extender el mandato de la jueza Ana María Figueroa y la designación de otros 75 jueces probos, todo antes de pasado mañana, da prueba de ello y nos tranquiliza por demás. La ley de alquileres –entre tantos otro proyectos– puede esperar. No son urgentes para aquellos, sino solo para millones de argentinos (me incluyo) que sufren increíblemente su postergación desde hace años. Lamentablemente, es lo que tenemos y –a nuestro pesar– supimos conseguir. Como dirían en un país vecino: “Tristeza nao tem fim”.

Alberto Cukier

DNI 4.293.030

Basta de dinastías

Preocupa la situación política en San Isidro, en especial en lo referente al llamado “clan Posse”. A lo largo de 40 años, hemos sido testigos de una dinastía política que pretende continuar en una hija de 28 años. El afán de poder ha prevalecido sobre el bienestar de la comunidad. Incluso proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como acuerdos destinados a viviendas sociales, no vieron su concreción.

La actitud de difundir fake news, especialmente hacia su principal contrincante dentro de su propio partido, es una práctica que va en contra de los principios éticos que deberían guiar a cualquier líder político.

Cuarenta años en el poder no es el camino adecuado para construir un futuro sólido y próspero para San Isidro.

Es hora de decir “basta” a esta dinastía y a sus prácticas políticas. Necesitamos un cambio real que priorice el bienestar de los ciudadanos.

En las próximas PASO, hagamos valer nuestro derecho a votar con conciencia y responsabilidad. Si es necesario, cortemos boleta y digamos no a los Posse en San Isidro. Busquemos nuevas opciones que estén comprometidas con el progreso genuino de nuestro querido municipio.

Miremos para adelante. Unámonos en pos de un futuro mejor. Rechacemos prácticas políticas que solo perpetúan intereses particulares en detrimento del bien común. Juntos con nuestro voto podremos construir un San Isidro más justo y próspero.

Pablo R. Aragone

DNI 10.390.515

Llamadas invasivas

Recibí numerosas llamadas a mi celular de parte de dos candidatos a presidente. A veces de telefonistas, otras, más irritantes, directamente grabaciones. Quisiera saber cómo consiguieron mi número, y si está autorizada la invasión del espacio privado de las personas. Justamente provienen de partidos que promueven la libertad de los ciudadanos como bandera. Sepan que en mi caso me produce tal rechazo que esta práctica aleja mi intención de voto, además de considerarlo un falta de educación. Agradezco a los otros cien candidatos a presidente (?) no imitar estas llamadas invasivas.

Damián Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

La tecnogrieta

Últimamente la tecnología nos abruma y cada día que pasa se observa a nuestra sociedad adicta a internet, celulares, computadoras, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc, y, por qué no, los cajeros automáticos, para muchos un eterno martirio, cuestión poco conocida por la tercera edad (salvo contadas excepciones): a pesar de los intentos de capacitación, la mayoría prefiere tener un cero en tecnología. Muchos adultos se apoyan y confían, por lo general, en los jóvenes para la utilización de esos aparatitos raros (para algunos). En fin, la tecnología nos selecciona por la praxis, el que sabe (una categoría) y el que no sabe (otra categoría). O sea, la tecnogrieta.

Héctor Hugo Montero

DNI 12.958.915

En la Red Facebook

¿Cuántos analfabetos está produciendo nuestro sistema educativo?

“Y semianalfabetos, que no tendrán posibilidades de acceder a ningún trabajo medianamente bien remunerado. Este ha sido un gobierno generador de ignorantes, ese era el propósito ¿no?”- Fely Hilbig

“Muchos. Y con los celulares más todavía. Es horroroso ver los errores de ortografía, y la redacción, ni hablar”- Graciela Calosso

