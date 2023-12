escuchar

Respeto democrático

En los últimos 40 años de regreso a la democracia, por primera vez tenemos un presidente que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Lo votamos casi el 56% de los argentinos. Le pido al resto que tenga respeto democrático y si hay cosas que no les gustan formen un partido político y preséntense en las próximas elecciones.

Juan Z. Santilllán

DNI 17.902.492

Dejen gobernar

Interpreto que el DNU, más allá de lo que puedan considerar los juristas serios a los que respeto, es un “volver a cero para reiniciar todo”. Un “recalculando”. Pero escucho a los dirigentes peronistas opinar con tanta soberbia, con tanta arrogancia sobre un gobierno que recién comienza, como si hubieran dejado un país próspero y hubieran bajado la pobreza, la inseguridad o la inflación. ¿Qué autoridad tienen para denostar, boicotear, criticar? Máximo (“Caputo consiguió trabajo después de su impericia”) Moreno (“gobierno corto”) Kicillof (“son vagos”), Moyano (paro).

Siento dolor, impotencia, enojo. Los que protestan lo hacen por sus privilegios, son los acaudalados y protegidos de los gobiernos peronistas. ¡Basta, muchachos! Dejen gobernar.

Clara Halac

DNI 6.256.926

Vocación

Para que termine la corrupción, la ausencia de trabajo genuino, la conveniencia propia y/o política en el Congreso, diputados y senadores deberían cobrar el sueldo de un médico o un maestro. Así tendríamos personas con una verdadera vocación patriótica trabajando por el bien de la Argentina.

Mariana Nicola

DNI 14.886.023

Gobernar es explicar

En su excelente artículo, Luciano Román, además de explicar muy claramente la extrema situación que vivimos desde diferentes ángulos, menciona al expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, que en su momento dijo “gobernar es explicar”. Maravillosa síntesis. En este momento de grandes cambios y dificultades en nuestro país, aplaudo la idea. Es absolutamente necesario que los gobernantes elegidos en las últimas elecciones nos expliquen, de ser necesario una y mil veces, el porqué de las decisiones y los proyectos de ley, su implementación y en qué grado y por qué serían positivos para el país. Estaríamos sumamente agradecidos si pudiéramos comprender las razones, una por una, de por qué llegamos hasta acá, cómo podemos cambiar las cosas, sin falsas expectativas, de manera clara. Estoy convencida de que la mayoría que votó este proyecto y aun quienes puedan dudar estarían agradecidos.

Silvia Elena Ramírez

DNI 6.232.368

Los alquileres

A pesar de que apoyo la desregulación de la economía del doctor Milei creo que debe haber una ley de alquileres que regule la actividad. La delicada situación de la economía, con una devastación palpable, la inestabilidad laboral que afecta a numerosos hogares, más la imposibilidad del acceso a créditos a tasas razonables, y siendo que la vivienda es una necesidad básica de toda persona, todo esto crea un escenario donde los propietarios tienen una ventaja negociadora desmesurada que se traduce en situaciones de alquiler poco equitativas. Sí, el propietario tiene que contar con la seguridad de que si su inquilino no le paga puede desalojarlo rápidamente y con lo mínimo de trámites y no tener que esperar una resolución judicial que tarde años. Es responsabilidad de todo gobierno intervenir cuando existe una situación que afecte manifiestamente a un sector de la población. En los EE.UU., paradigma del libre comercio, hay leyes contra el monopolio de ciertas actividades, Nueva York reguló la actividad de Airbnb, por citar un ejemplo. Por otro lado, y en un plano más práctico, uno de los principales objetivos de cualquier gobierno es lograr la reelección. En este sentido, el Gobierno debe tener en cuenta que una parte sustancial del electorado que respaldó al actual gobierno está compuesta por inquilinos. Resumiendo, una ley de alquileres de vivienda se presenta como una medida indispensable hasta tanto la situación económica se normalice. No solo responde a la urgencia económica y social del momento, sino que es una necesidad política si queremos que los cambios propuestos sean sustentables y podamos avanzar hacia una sociedad libre y próspera.

Noel G. Gibson

DNI 93.768.167

Muerto en cautiverio

Acaba de morir, a los 80 años, el coronel (R) Juan Carlos Jones Tamayo, un prestigioso militar, hombre de honor, valiente, como lo acreditan sus camaradas que combatieron junto a él en la selva tucumana contra los guerrilleros del ERP. Se lo recuerda especialmente en el combate de Pueblo Viejo, en el que se destacó por el coraje al frente de un grupo de artilleros. Se jugó la vida en defensa de la patria y terminó preso con cadena perpetua, en manos de jueces corruptos, sumisos a la falsa política de derechos humanos que maneja la izquierda en el mundo, ensañándose sin piedad contra militares, fuerzas de seguridad, civiles, religiosos, encarcelados, acusados de delitos llamados de lesa humanidad por hechos ocurridos hace más de 40 años. Con el coronel Jones son 820 los muertos en cautiverio, para vergüenza de los argentinos.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Demoras en Iguazú

Ayer atravesé la frontera argentina para ver las Cataratas del Iguazú del lado brasileño y tardé una hora y media de ida y dos horas y media hasta pasar por Migraciones al regreso. Total: 4 horas. A la ida, nuestros documentos fueron anotados a mano. Conozco todos los continentes y nunca me ocurrió algo similar. Está lleno de casillas pero solo atiende una por fila. Ya que el Estado será modernizado, sugiero que se adopte un sistema digital: uno completa un formulario en línea el día anterior, nos dan un QR y con eso pasamos Migraciones. No comprendo cómo había filas y filas de autos con patentes brasileñas y paraguayas que hacen tres horas de cola para comprar en la Argentina porque el cambio aún los favorece. Si fuera veloz, nuestros vecinos podrían venir a comer a buenísimos restaurantes argentinos y tal vez a hacer compras.

María Susana Azzi

DNI 10.662.119

En la Red Facebook

Argentina oficializa su decisión de no ingresar a los Brics

“Del lado correcto de la historia”- Javier Ibáñez

“Me parece perfecto”- Mary Sandrone

“Es un error. No confundir ideología con negocios, máxime en la Argentina necesitada de divisas”- Juan Ignacio Ymaz

“De qué se quejan los K socialistas, tuvieron muchísimos años para convertir a la Argentina en potencia, no lo quisieron hacer y ahora se quejan, son de terror”- Federico Cantero

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION