Sueldo

Permanentemente escucho al candidato Massa hacer declaraciones públicas en las que da a entender que él no pertenece a este gobierno. Entonces ¿por qué sigue cobrando un sueldo por un trabajo que según él no existe?

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Adiós a un tercio

El panorama político, antes aproximadamente dividido en tres tercios, ha cambiado. La tercera parte que se le atribuía al candidato oficialista se evaporó. La pésima gestión del ministro Sergio Massa, los desastrosos resultados de la economía y el rechazo muy mayoritario al kirchnerismo lo han apartado definitivamente de la carrera presidencial. Contribuyó también su estolidez en los debates presidenciales, en donde exhibió, como diría un paisano, una “cara de bigornia”, entre mentiras y promesas. Queda el mano a mano entre Bullrich y Milei; si prima la sensatez, la elección estará bien resuelta.

Juan Antonio Portesi

LE 4.914.405

Esfuerzo de 20 años

Durante los primeros gobiernos kirchneristas uno de los grandes problemas era que no existía un partido de oposición fuerte, y organizado. Tanto fue así que en una alarde de poder y confianza Cristina Kirchner dijo en 2011: “Si quieren gobernar, armen un partido político y ganen las elecciones”. Con mucho trabajo y esfuerzo se armó una coalición y se ganaron las elecciones. Cambiemos no tenía, en esa oportunidad, mayoría en ninguna de las dos cámaras, y no cumplió con las expectativas de los votantes, sobre todo en cuestiones económicas. Sin embargo, en ese período no hubo un hecho de corrupción importante, las instituciones funcionaron mejor, con mucha más transparencia, y las libertades ciudadanas se respetaron a rajatabla. Hoy Cambiemos aprendió de sus errores, como nos pasa a todos en la vida, logró tener una fuerza importante de gobernadores, diputados y senadores, discutió sus ideas internamente y está preparado para hacer un buen gobierno. Paradójicamente, surge una fuerza nueva con excelentes ideas, pero improvisada, basada en una persona, sin ningún tipo de experiencia de gobierno y con una conducción errática y poco confiable: un salto a la ilusión. Esa fuerza logra en poco tiempo la adhesión de la mayoría en las PASO. Les pregunto a mis conciudadanos: ¿vamos a tirar por la borda el enorme esfuerzo que hemos hecho los últimos 20 años para combatir a los que iban por todo y se robaron todo? Pensemos antes de votar, los saltos al vacío no son dignos de ciudadanos serios y comprometidos con el futuro del país.

Ricardo Ribatto Crespo

DNI 10.200.484

Bancos centrales

En sus 352 años de vida y en los cerca de 200 países en los cuales existen bancos centrales hay decenas o centenas de casos de aciertos y otros tantos de errores. Su desempeño depende crucialmente de la integridad, el carácter y la independencia de su conducción. Si están gobernados por profesionales íntegros, calificados, con los poderes adecuados, libres de presiones políticas, de lobbies sectoriales y de rígidas ideologías, habrá lugar para resultados alentadores. Por el contrario, si sus autoridades están sujetas a presiones y/o carecen de la calificación adecuada, de la independencia y de los poderes necesarios, entonces fracasarán sin atenuantes. Y no hace falta recordar el triste caso de nuestro país. La crisis bancaria de los EE.UU. de fines de 2007 (que se extendió por el mundo) es un caso flagrante de fracaso de la supervisión por razones ideológicas y políticas. ¿Por qué no estudiar y copiar las experiencias exitosas? Al pronunciarme de esta manera corro con la desventaja de defender una institución que, por los largos años que lleva y el horrible caso particular de fracaso como el nuestro, ofrece muchos flancos débiles para ser atacada. Quienes proponen alternativas, hasta su cierre, tienen la ventaja de que sus ideas no han sido probadas.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Fue guerra

Con los ataques de Hamas, el terrorismo vuelve a ser protagonista de la atención global. El presidente israelí declaró: “Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación, es una guerra”. ¿Alguna vez se cuestionarán los dichos de Netanyahu? Cada vez que el terrorismo ocupa el centro de la escena pienso en los 30 años de terrorismo y guerrilla paramilitar que la población argentina soportó entre 1959 y 1989. Según el Celtyv, entre 1969 y 1979, considerando solo población civil, hubo: 4380 atentados con bomba, 2368 heridos, 1094 muertos, 758 secuestrados. Hoy, decir que la Argentina ganó una guerra –impuesta por el marxismo internacional– está prohibido. A veces seguir hablando de esto me suena anticuado. Pero es bien actual la injusticia que se comete contra quienes fueron enviados por el Estado constitucional de 1975 a combatir esa guerra. Hoy hay hombres sin juicio y sin condena, que están presos. A su vez, hay condenas cuyas pruebas son demostradamente falsas. ¿Acaso la paupérrima situación del Poder Judicial no es actual? ¿Acaso el Estado hoy no viola derechos humanos, el derecho de debido proceso y de defensa de esos ciudadanos? Los candidatos a presidente deben expedirse sobre este tema.

David San Román

CES - Centro de Estudios Salta

davidsanroman91@gmail.com

Bicisenda riesgosa

Ante todo, debo decir que me encanta que la gente use la bicicleta, aunque todavía hay pequeños problemas que solucionar. Menciono uno de ellos: en la avenida Coronel Díaz, muy especialmente en la mano izquierda, frente a la vereda del Cemic, hay una entrada de ambulancias y taxis, donde descienden personas con dificultad para moverse, en sillas de ruedas y en camillas. Y por esa misma mano circulan los ciclistas, que ni se dan cuenta de la existencia de esos ingresos y más de una vez chocan contra dichos vehículos. Sería muy útil dar una solución, para evitar accidentes.

Isabel Socas Alvear

DNI 4.571.713

