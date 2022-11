Cartas de lectores: Una piedra sin color político, esencia, insulto

escuchar

Carta de la semana

Una piedra sin color político

Como tantas otras, la piedra que coloqué por mi amigo Juan no era de derecha ni de izquierda, solo teñida de afecto y cariño por el que se fue. Y de tristeza y dolor por no haber podido despedirlo.

Viviana Hirsch

DNI 5.300.130

Esencia

Pocos funcionarios en la historia han simbolizado tan cabal y genuinamente las maneras y la esencia del gobierno que les tocó representar como la señora Gabriela Cerruti. Sus declaraciones sobre el homenaje a las víctimas del Covid es el último ejemplo de ello.

Sergio Buitrago

DNI 20.225.898

Insulto

Está todo tan diversificado y dado vuelta en este país que “ser de derecha” figura a la cabeza de los peores insultos que se pueden propinar a un semejante.

“Cosas vederes, Sancho...”

Jaime Oliver

DNI 4.300.609

Fallo

Moral, derecho y política, tres elementos magistralmente conjugados en el fallo de la Corte contra la vergonzosa jugada de los peronistas del Senado. Algo y mucho está cambiando en el país. Parirás a tu hijo con dolor. Así están dando a luz los argentinos de bien a esta nueva y bendita nación.

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

La Corte y el peronismo

El conflicto con la Corte Suprema es grave. No hay que olvidar que el justicialismo fue fundado por militares de orientación nazifascista, sin vocación democrática ni respeto por las instituciones. Vale destacar algunos antecedentes históricos relacionados. Hugo Gambini, en su libro Historia del peronismo, cita que el 25 de noviembre de 1954, en pleno conflicto con la Iglesia, Perón convocó un encuentro masivo en el Luna Park. Distintos oradores, incluido él, criticaron duramente al clero. Además de figuras partidarias, concurrieron autoridades como los titulares del Senado y de Diputados. Sentado detrás de Perón estaba el presidente de la Corte Suprema, doctor Rodolfo Valenzuela, oportuno adherente al golpe de 1943.

¿Será este el modelo que la vicepresidenta busca para una Corte Suprema nacional y popular?

Con el peronismo, el pasado siempre presente.

Héctor Guillermo Carta

DNI 11.478.530

Negacionistas de izquierda

A la izquierda le duele ser llamada negacionista. Queda en evidencia una vez más con la reacción que mereció una carta del Centro de Estudios Salta (CES) dirigida a la Cámara de Diputados provincial, en la que manifestamos nuestra oposición a un nuevo proyecto de “Ley de la Memoria, Verdad y Justicia”. En otras palabras, argumentábamos allí que dicho proyecto apunta a ser otra versión más de la “memoria mentirosa, la verdad parcial y la Justicia tuerta”. Otro ejemplo del ya conocido “negacionismo de izquierda”, que niega que haya habido una guerra civil y niega los miles de crímenes de las bandas terroristas ERP y Montoneros. Pero ¿quiénes son realmente los negacionistas? ¿Quienes quieren la verdad completa? ¿O quienes no aceptan que el terrorismo dejó 17.380 víctimas en la Argentina, incluyendo secuestros, torturas, bombas y asesinatos de civiles, sin discriminación de hombres, mujeres y niños, e integrantes de las Fuerzas Armadas?

María Guadalupe Jones

Miembro del Centro de Estudios Salta (CES)

guadaj@hotmail.com

Bono para jubilados

El bono más eficaz y genuino para los jubilados es combatir la inflación mediante un plan adecuado reduciendo el gasto público. El anunciado bono es un engaño más.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

No dejan dormir

Habiendo terminado una reunión con más de 300 socios y con parte de la dirigencia del club, me levanto a las 3.00 AM y pienso, pienso, pienso. No me puedo dormir, cambio de lugar en la cama, pero no logro conciliar el sueño. Mi casa entra en reformas que yo no pedí. Mi verde deja de ser verde y el sol deja de brillar en el club. Tengo la sensación de que en el club se termina una época importante de vida social, ahora en lo que queda es cemento removiéndose en las mezcladoras, inminente amenaza para nuestra paz social, la paz del club. No es que comí algo que me cayó mal, no me desvelan mis cuentas, no me preocupa el mañana en mi actividad. Cómo explicarte... River Plate es nuestra casa y somos muchos, creo, aquellos a los que hoy nos cuesta conciliar el sueño. ¿Nuestra peor pesadilla? Un River aún más gris de lo que está. ¿Nuestros cucos? Una dirigencia que no escucha el reclamo del socio. El instituto no puede quebrar la paz reinante en el complejo natatorio del club. Espero que si los dirigentes hoy pueden conciliar el sueño, entre sueños recreen lo enojados y tristes que estamos los socios de esta gloriosa institución. Por favor, dejen dormir.

María de Lourdes Soto Escudero

DNI 22.665.499

Vuelta de Obligado

Con respecto a la carta enviada por el historiador Roberto Azaretto sobre el tema Vuelta de Obligado, publicada el 9 del actual, quisiera hacer las siguientes aclaraciones. Martiniano Chilavert no intervino en la batalla, ya que para esa época integraba el grupo unitario y sería justamente lo acontecido en Obligado lo que lo conmovió e influyó en su ánimo para abandonar el ejército unitario y sumar su espada al ejército nacional. Sí intervinieron los otros jefes mencionados por Azaretto. Con respecto a lo afirmado de que la pretensión de Rosas era evitar perder el monopolio portuario de Buenos Aires, Azaretto no analiza, u omite hacerlo, lo referente a los tratados interprovinciales y al derecho de gentes imperante en esa época. Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires y como tal en ejercicio del manejo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, al oponerse a la pretensión de ingleses y franceses no hacía más que cumplir con los pactos interprovinciales vigentes en ese momento y con las normas del derecho de gentes, como se denominaba en la época al derecho internacional público. Esos pactos y tratados –entre ellos el del Pilar, el del Litoral, el Pacto Federal– solamente permitían el cabotaje de los ríos interiores a las provincias litoraleñas, no así a naves extranjeras, como por la fuerza pretendieron hacerlo las dos potencias invasoras. Estas dos potencias, como también el Imperio del Brasil o los Estados Unidos, entre otras, tampoco permitían la navegación de sus ríos y los de sus colonias por naves extranjeras, ¿o acaso una nave argentina podría navegar libremente por el Amazonas, el Támesis, el Sena, el Misisipi o el San Lorenzo, para nombrar algunos ríos interiores de estas potencias? Lord Palmerston –primer ministro inglés–, consciente de la sinrazón de la posición de Inglaterra y Francia de pretender navegar el río Paraná, en 1846 escribió al jefe del gobierno francés, François Guizot: “Lo cierto es, si bien esto debe quedar entre nosotros, que el bloqueo francés y británico del Plata ha sido ilegal desde el primer momento”. El diplomático inglés William Gore Ouseley comparó y reconoció lo ilógico que era “insistir sobre la libre navegación [del Paraná] que nosotros hemos rechazado en el caso del río San Lorenzo [en Canadá]”. Por las convenciones Arana-Southern con Inglaterra en 1849 y Arana-Lepredour (o Le-Prédour) con Francia en 1850, ambas potencias reconocieron que la navegación del Paraná estaba solo sujeta a las leyes y reglamentos de la Confederación Argentina y la del Río Uruguay, de igual manera en forma común con el Estado Oriental. Además de comprometerse a saludar el pabellón nacional con 21 tiros de cañón. Esas convenciones fueron una victoria de la diplomacia argentina y del gobierno de Rosas, no encontrando parangón con otros tratados firmados por estas dos potencias con otros países del mundo. El gobierno argentino, al defender la soberanía e independencia nacionales, actuó correctamente.

Norberto Jorge Chiviló

DNI 8.260.897

¿Que pasó con el tango?

Señores, me pregunto: ¿que pasó con el tango, que no surgen nuevos valores generando letra y música como las que cautivaron al mundo con su extraordinario andar? Pareciera ser que en estos tiempos fue parte del pasado. ¿Desaparecieron los poetas? ¿Desaparecieron los músicos? Si comparamos con el folclore, existe hoy un claro renacer en Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del estero, etc., etc., en donde permanece vivo el mensaje de su sentir con letra y música que resurgen en forma permanente con un claro esplendor. Por eso, insisto, ¿alguien me puede decir y explicar que pasó con el tango? ¿Está muerto?

Héctor Hugo Montero

DNI 12.958.915

