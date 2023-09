escuchar

Veda

Argentinos, alegrémonos: el ministro de Economía y candidato presidencial, gracias a la veda electoral para actos de gobierno, no podrá seguir despilfarrando la plata de los argentinos.

Jorge Robbio Campos

jorgerobbio@gmail.com

Experiencia

Por estos días, con el escándalo por el caso de las tarjetas de débito en La Plata, he recordado a nuestra abuela cuando nosotros le llevábamos uno de nuestros infantiles descubrimientos que comenzaban con “¿sabés que...?”, y ella, después de escucharnos, nos decía con cariñosa experiencia: “Chocolate por la noticia”.

Enrique J. Vasini

DNI 5.192.358

Inseguridad

La “sensación de inseguridad” ha llegado a nuestros barrios, donde vivíamos en una falsa “sensación de seguridad”. Tal vez la tranquilidad de nuestros vecinos, la cercanía de comisarías y embajadas con custodia, el valor de las propiedades nos llevaron a pensar que este flagelo, que azota sin tregua a nuestros pobres conciudadanos del conurbano, “acá no va a pasar...”. Sin embargo, en pocos días, hechos como el violento asalto en pleno día de cuatro motochorros a una mujer en su automóvil en Montevideo y Vicente López, el asesinato del ingeniero en el parque y el accidente que le costó la vida a una persona sin techo, con seguras secuelas emocionales al conductor, intensifican hasta lo insoportable esa “sensación”. Solo en dos días, tres hechos en nuestra cuadra: una chica, a las 7 de la mañana, a los gritos en la parada de colectivos de Rodríguez Peña y Juncal, por ir a estudiar o trabajar, víctima de un “arrebato” de mochila y celular (nuevo término para no repetir tanto “robo, hurto o asalto”, como si con ello minimizáramos la situación). A las 8 de la mañana, un obrero asaltado por tres individuos mientras esperaba que el encargado del edificio, entre Juncal y Las Heras, le abriera la puerta, donde debía entrar a trabajar, terminó en el hospital. Otro edificio en la misma cuadra, en horas de la noche, sufrió la rotura del vidrio de la puerta, para entrar a robar bronces del hall, ya que no quedan bronces disponibles en la calle. Todo a la vuelta de la comisaría 17a., sobre Las Heras. Y también a la vuelta de la comisaría comunal 1 fueron robados recientemente los del portón del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Será que Rodríguez Larreta nos abandonó, desvelado por su carrera por la presidencia? ¿Tendremos que esperar a la “próxima gestión”, del mismo partido político, como auguran las encuestas? Mientras tanto, ¿qué haremos? La “sensación de inseguridad” de todo tipo crece día a día, y se hace “realidad”.

José Fernández Cisneros

DNI 8.488.946

El pesimismo paraliza

La situación actual en la Argentina ha alcanzado niveles de decadencia que resultan inimaginables. La dirigencia política ha llevado al país a una crisis sin precedente, con graves consecuencias para su población. La clase media, que solía ser un motor de generación de empleo y prosperidad, ha sufrido una caída alarmante. Muchas empresas han cerrado, quebrado o se han visto obligadas a trasladarse a países vecinos en busca de condiciones más favorables. Las escuelas se enfrentan a desafíos desalentadores. La calidad de la educación se encuentra en uno de sus peores momentos en la historia. Padres y niños se sienten impotentes ante la falta de mejoras, a pesar de comprender que la educación es fundamental para el desarrollo del país. La inflación, la desconfianza de las instituciones, la corrupción y la polarización política han creado un clima de incertidumbre y descontento. Miles de argentinos buscan oportunidades en el extranjero, llevando consigo su talento y capacitación, pero también sus sueños y esperanzas que su tierra natal no pudo cumplir. La pobreza en la Argentina sigue en constante aumento. La búsqueda de alimentos en la basura se ha convertido en una triste realidad para muchos. Esta tendencia lamentable parece no tener fin. Cuando los líderes políticos no escuchan ni responden a las preocupaciones legítimas de la sociedad, la desigualdad, la injusticia y la exclusión se perpetúan. Los marginados y vulnerables se sienten ignorados, lo que agrava aún más las brechas sociales y económicas. El pesimismo que prevalece en la sociedad actual paraliza a sus habitantes, pero también puede ser un llamado a la acción. Es importante que la sociedad se una en busca de soluciones y que los líderes escuchen y respondan de manera efectiva a las necesidades de la población para revertir esta tendencia preocupante.

Hugo Benedetti

DNI 11.312693

Reconocimiento

la nacion titulaba anteayer: “Cristina va al choque contra la Corte y presiona por Figueroa y otros 70 jueces”. Pregunto: ¿quién viene luchando desde hace años contra estos intentos de adueñarse de la república? JxC fue sumando representantes en ambas cámaras y, negociando con otros bloques, lo logró en varias ocasiones. Roguemos para que en esta oportunidad tenga éxito.

Y mientras Milei los acusa de “casta”, duerme en su banca y vota una ley muy oportuna para Massa, que generará más inflación. En estos días circula un comentario muy acertado: “La fuerza política que resistió el asedio K advierte que el premio a tanto esfuerzo se lo estaría llevando un recién llegado que ni siquiera transpiró la camiseta”.

Martín Abella

DNI 4.532.898

Insumos médicos

El doctor Juan Antonio Nigro, médico cirujano general y cardiovascular y autoridad de la cámara que agrupa a estos facultativos, manifestó en una emisora radial la preocupación del sector ante la imposibilidad de disponer de insumos para las cirugías (como válvulas) debido a las restricciones a la importación por la política económica gubernamental. La inexistencia de productos nacionales de reemplazo agrava la situación del paciente necesitado y angustia a la población.

La política económica debe estar al servicio de la gente, no para complicarle la vida con medidas que repercuten negativamente.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

El caso de Chocolate Rigau y las tarjetas de débito

“Esta es la mafia que desangra al país desde hace más de setenta años”- Rodrigo Albornoz

“El saqueo del régimen a la vista y consideración de cualquier cerebro normal”- Rubén Martínez

