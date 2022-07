Dirigentes, dar el ejemplo, vapulear el mérito

Dirigentes

Viendo la instrumentación del dólar turista para que los extranjeros se hagan de pesos, y ahora la instrumentación del dólar soja, no me cabe la menor duda: quienes nos dirigen jamás estuvieron al frente de un negocio, banco o empresa.

Dar el ejemplo

Como estudiante de Derecho le pido a nuestro presidente respetar y cumplir el artículo 17 de nuestra Constitución. Como productora agropecuaria, le pido que nos deje producir, sin generar divisiones, que tanto afectan a nuestro desarrollo. Le pido, también, que predique con el ejemplo. Y que así como el Gobierno nos quiere obligar a desprendernos de nuestros bienes, en este caso nuestra cosecha, usted firme un DNU para exigir a todos los funcionarios públicos que vendan los suyos y cambien sus dólares, para ayudar a la Argentina en un momento tan difícil como el actual. El campo solo no puede.

Por mi parte, seguiré estudiando, trabajando y produciendo para el desarrollo de nuestro país. También, seguiré liquidando soja, en la medida en que necesite comprar insumos, pagar sueldos e impuestos, e invertir para producir más y mejor.

Vapulear el mérito

He vuelto a leer que el presidente Fernández ha cuestionado nuevamente la meritocracia como atributo de progreso socioeconómico. Más allá de los argumentos expuestos por el diputado Espert para iniciar un juicio político al Presidente, esta reiteración vilipendiosa del concepto de meritocracia debería ser motivo más que suficiente para solicitarlo. No pretendo ser autoritario ni coartar el derecho a opinar del Presidente, y mucho menos ser irrespetuoso de su investidura. Simplemente deseo que los principios que otrora forjaron nuestra hoy degradada sociedad no puedan ser agraviados gratuitamente por un político que justamente poco mérito hizo para ser elegido presidente. Las pruebas están a la vista. Jamás escuché de un presidente semejante y reiterado desvarío. Inaceptable.

Trabajadores

En estos días se viralizó un video de una beneficiaria de planes sociales en el cual se jacta de lo bien que hace en no trabajar, en vender su voto y en recibir planes. Además, a los que trabajamos nos invita a irnos porque no le servimos, y que en última instancia es un problema de ella y el Presidente. Y la verdad que en parte tiene razón. El Estado administra y reparte la plata que recauda de nuestro trabajo, nunca eficientemente. Y viendo además las distintas entrevistas que concedió, lejos está de pedir perdón o admitir que es un error su forma de pensar. Lamentablemente esta forma de pensar cada vez está más difundida dentro de la gente que recibe los planes sociales. Por eso creo que lo mejor que podemos hacer es darle la razón, o sea comprar los dólares y euros necesarios e irnos a otro lado donde se valoren el trabajo y el esfuerzo y dejar este país poblado de vagos como esta persona. Y de paso ver cómo se las arreglan.

Viaje a Qatar

La irresponsabilidad y el populismo sin techo tienen nombre: Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos. La provincia de Santa Cruz estuvo durante meses sin clases, hubo reclamos de los empleados municipales y hay muchos problemas en el sistema de salud y el acceso a la vivienda. ¿Y la solución es un sorteo para viajar al Mundial de Qatar entre los pobladores de la ciudad si se sacan una foto con funcionarios del gobierno del municipio kirchnerista? Este concurso huele a amañado y como mínimo parece un manejo inadecuado del dinero de los contribuyentes para justificar el viaje pago de políticos municipales.

Mapuches

¡Una nueva cesión a los mapuches! A los invasores (araucanos) de principios de la segunda mitad del siglo XIX, traídos desde Chile de la mano de Orèlie Antoine de Tounens, que arrasaron a los tehuelches, rama de los patagones, auténticos primitivos habitantes de la Patagonia. Así fue que el francés, que ya había logrado de los caciques araucanos ser nombrado rey de la Araucanía, se convirtió –también– en rey de la Patagonia. Hoy, a poco más de siglo y medio de aquella invasión, en un cementerio de las afueras de París, la lápida de su tumba reza: “Orèlie Antoine de Tounens, Rey de la Araucanía y la Patagonia”. Y para aquellos que aún se mantienen escépticos, no deberán más que remitirse al viaje de Fernando de Magallanes, que por 1520, para pasar el invierno, ancló en la que hoy se conoce como Bahía San Julián, descubriendo y dando nombre a los ancestrales habitantes de la región patagónica: patagones. Por algo las tierras al sur del río Negro se conocen como Patagonia y no Mapuchenia.

Facilitar la vida

Entre los numerosos eslóganes que nos intentan vender desde hace tiempo, hay uno que a los adultos mayores impacta de modo violento en nuestra cotidianidad: la tecnología facilita la vida. ¿De quién? Vaya falacia, cuyo tinte perverso no se hace esperar para quien pasados los 70 intenta arreglárselas con un cajero automático, una app de empresa o un home banking. Todo esto puede representar un importante ahorro para las empresas y entidades, pero ese ahorro es inversamente proporcional a la angustia que nos genera realizar la operación, ya que ningún superhéroe podrá ayudarnos. Claro que tratándose de bancos y empresas no solo pagamos con angustia. Las moras, los retrasos... suele decirse que “el tiempo es dinero” (time is money), pero se trata de nuestra vida, de nuestro tiempo, que a esta altura, más que nunca, no nos sobra.

