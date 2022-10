Cartas de lectores: Feriados confusos, cansancio, terrorismo en los 70

Feriados confusos

El gobierno nacional ha tomado por costumbre dar legalidad a la instauración

de feriados largos. Toma como pretexto el fomento del turismo. Al extralargo de este octubre se le sumarán otro en noviembre y otro en diciembre. Con ello se desvirtúa el sentido del 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), el del 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) y del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción). Con estos feriados se respeta poco la cultura del trabajo, se pierde soberanía y se ofende la fe cristiana de los que habitan este país.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

Cansancio

Les aconsejaría a los numerosos dirigentes con aspiraciones presidenciales de la oposición que se encierren juntos un par de días; se digan todo lo que tengan que decirse, se acusen, insulten, y que salgan del lugar unidos, en lo posible con un liderazgo claro y un programa de gobierno. Terminen ese encuentro con algunos magullones, si es necesario, pero manténganse unidos detrás de una idea, con la convicción de jugar todos para el mismo equipo. Todavía no ganaron, ni van a ganar si no se bajan de la nube, se dan un baño de humildad y acuerdan lo que deban consensuar de una buena vez. Dejen de hablarse por tuit o a través de los medios utilizando tiros por elevación, golpes bajos, burdas chicanas y palos en la rueda. Por culpa de sus veleidades la inmensa mayoría que no queremos ver a los K nunca más gobernando este país nos estamos peleando entre nosotros y nos estamos cansando de ustedes. No se dan una idea de cuánto.

Jorge Tisi Baña

DNI 10.736.142

Terrorismo en los 70

El 27 de mayo de 1973 el Congreso de la Nacion dictó la ley 20.508 (ley de amnistía), para abarcar a los terroristas liberados la noche del 25 de mayo, al tomarse las distintos institutos y cárceles. Una gran número de ellos condenados y otros procesados por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación. También ese día, por la ley 20.510, el Congreso disolvió esa cámara y dispuso: “Cesan de inmediato los magistrados y funcionarios que ocupan los cargos...”(B.O. 28/5/73, para ambas leyes). Durante el año 1974, luego del asesinato del juez Jorge Quiroga y del atentado contra el exjuez Eduardo Munilla Lacasa, que salvó su vida porque pudo escapar, todos los magistrados y funcionarios (jueces, fiscales, secretarios) del tribunal disuelto debieron exiliarse para preservar su vida ante la vuelta a las actividades terroristas por parte de algunos de los liberados.

Alfredo L. Repetto

DNI 8.607.717

Acuerdo por las grúas

Según publica en su edición dominical la nacion, nuestro jefe de gobierno abonará a los trabajadores que dejaron los servicios de grúas contratados por la Ciudad la suma de $1.400.000 para evitar un conflicto con el Sindicato de Camioneros, cuando técnicamente correspondía reconocer la antigüedad y todos los aspectos de la prestación (categoría, horario, remuneración, etc). Nada más. Es fácil llegar a ese acuerdo millonario con el dinero de los contribuyentes.

Ricardo Beati

DNI 8.110.249

Adolescentes

Se ven y se sienten las consecuencias de la pandemia en los adolescentes. La adolescencia es una edad en la que el área social pasa a primer plano, los chicos ponen en juego todas sus herramientas y habilidades sociales aprendidas en la infancia. Hoy en día, vemos esa falta de recursos, que los llevan a atravesar crisis de menor a mayor grado en el intento de construir todo aquello que perdieron por la cuarentena. Les cuesta responder ante el límite, seguir las normas de convivencia, responder ante las consecuencias de sus actos, interactuar cara a cara, tomar la iniciativa... Lo observamos en el consultorio, en el colegio y en la comunidad. Los más afectados son los de segundo y tercer año de secundaria, que vivieron la secundaria virtual y se perdieron de aprender todo lo que la presencialidad aporta. Es un gran desafío para ellos, para los docentes y para todos los que acompañamos. Va a ser una adaptación difícil, que va a necesitar de tiempo para lograr estabilizarse y recuperar todo lo perdido. Pero este es un mensaje para todos los que acompañamos: paciencia, acérquese desde una mirada cariñosa, intenten comprenderlos y guíenlos para que aprendan modos saludables para vincularse.

Margarita Ballvé

Lic. en Psicología

DNI 38.536.179

Javier Marías

El 11 de septiembre último falleció el escritor Javier Marías, monarca de un reino imaginario. Fue hijo del célebre filósofo Julián Marías, quien visitó estas tierras en tiempos de admiración gubernamental por el Generalísimo Francisco Franco, siendo agasajado en su estadía por Jorge Luis Borges; ambos penando el desprecio de cada mandamás: el español, desterrado de su patria, y el autor de Ficciones, asignado a contar gallinas y aves de corral. Javier Marías, formado en las lecturas de Cervantes y Shakespeare, dio rienda suelta a la precisión en el lenguaje como al sentido del humor que lo caracterizaba (Todas las almas), y hasta se puso en la piel de una mujer para contar las diversas facetas y avatares del amor, para, en mitad de la novela, convertirla en un suspenso inolvidable (Los enamoramientos). Su muerte no se siente como la de un pariente, se sabe que hay parientes y parientes, ni como la de un amigo, ya que ni palabra jamás se ha cruzado con él. Es el dolor de haber perdido toda esperanza, como lector, de una nueva novela, otra genial nota periodística, o escuchar su voz, tan afectada por una garganta modulada por el tabaco. Será la excepción al popular dicho de “muerto el rey, viva el rey”, puesto que muerto el rey del Reino de Redonda, no habrá por quien vivar.

José Antonio Aguirre

DNI 12.600.064

En la Red Facebook

Inflación: las paritarias ya se negocian por encima del 100%

“Los nueve millones de no sindicalizados que no entran en las paritarias no son parte de la lista de injusticias por la que los mismos oscuros personajes siguen dando la vida”- Juan Rubén Duvidio

“Qué pasó, Alberto, con la guerra contra la inflación…”- Alberto Contreras

“Las únicas paritarias que ni siquiera están en la agenda de este desgobierno son las de los jubilados y pensionados”- Guillermo Ramallo

