¡Cuidado!, se preparan para dar un golpe

Hay una buena noticia y una mala. La buena es que por fin el Congreso se dignó a aprobar la boleta única de papel (BUP). La mala es que ya le están buscando la vuelta para que fracase .

¿Por qué es buena? Porque al menos para cargos nacionales terminará con el robo de boletas en el cuarto oscuro, con el curro de los sellos de goma partidarios que recibían cuantiosos fondos del Estado para imprimir miles de papeletas de candidatos invotables en imprentas fantasma con facturas truchas como las del Polo Obrero para justificar la millonada que recibía del plan Potenciar Trabajo. También porque se garantiza toda la oferta electoral el día de la votación y porque el elector podrá elegir al candidato tildando casilleros y no metiendo en la urna una sábana tamaño king en la que quedaban mezclados los buenos, los malos y los impresentables. Otra ventaja es que asegura una competencia justa entre partidos grandes y chicos.

Además, debe ser buena porque la votaron todos los bloques del Congreso, menos el kirchnerismo y la izquierda. En el debate en el recinto, el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto le pidió a Milei que la vetara. “Hay cosas más importantes en este país antes que cambiar la forma de votación”, dijo. No se sabe si se quiso congraciar con Milei incitándolo a vetar, que tan fluido le sale, o si entró en pánico cuando vio que con la BUP se les acaba la fiesta a los amantes del sabanismo electoral. Precisamente de ese conglomerado es de donde viene la mala noticia.

Hace menos de una semana que se sancionó la ley y ya encontraron la vuelta para boicotear las elecciones 2025. Están pensando en dar un golpe maestro: van a vaciar el mercado de biromes . Sin birome no hay tilde y sin tilde no hay voto. A atesorarlas se ha dicho. Falta menos de un año para los próximos comicios legislativos y, si la mishiadura de candidatos potables siguiera como hoy, la vieja y querida birome Bic podría terminar liderando los sondeos de opinión.

De no haber muerto hace tiempo, Ladislao Biró, creador de ese indispensable adminículo, estaría corriendo hacia Tribunales para presentar un amparo judicial. O dos, ya que el hombre no solo inventó la birome, sino que creó una caja de cambios automática para vehículos cuando apenas despuntaba el siglo XX, según reseña el colega Hugo Caligaris en su libro Proezas argentinas. Inspirado en aquellos ejemplos, el Comando Anti-BUP no solo podría secuestrar las biromes en las PASO y en las elecciones generales. Podría también sabotear las cajas de cambio de los camiones de Gendarmería para que no puedan trasladar las urnas.

¿Parece loco? ¿Es una ironía? Lo dejo a su criterio, querido lector. Después de todo, no hay frase más bonita que decir “te lo dije”.