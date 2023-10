escuchar

Martín Insaurralde es la primera víctima de la descomposición política que la incertidumbre electoral provoca en Unión por la Patria. Un Estado que inutilizó todos los ardides de los que se valió el exjefe de Gabinete bonaerense para construir un elaborado bajo perfil con el que ocultó un estilo de vida incompatible con sus responsabilidades de funcionario, pero que lo caracterizó desde su aparición en la vida pública. La llamativa caída de ese sofisticado cerco es lo que permitió sorprenderlo literalmente al desnudo con Sofía Clerici a bordo de un yate en la costa de Marbella.

Axel Kicillof y Sergio Massa enunciaron el primer indicio de esa crisis en el acto del 27 de septiembre en Ensenada. Dos días después de que Insaurralde regresara al país de uno de sus habituales viajes al exterior, el gobernador se comprometió a garantizar el triunfo de Massa desde la provincia de Buenos Aires. ¿Primer ensayo de la nueva canción que se propuso componer para reelegir? Por ahora, solo una conjetura. Máximo observó incómodo la escena desde una segunda fila de sillas.

El jefe del PJ bonaerense no fue tenido en cuenta como orador en el mitin organizado por Larroque, disidente a su conducción en La Cámpora. La incipiente alianza entre Massa y Kicillof volvió a funcionar el día previo al debate presidencial. Máximo resistió la renuncia de Insaurralde a la Jefatura de Gabinete que Massa exigió por todos los medios disponibles a su alcance, incluidos los de comunicación que le son afines.

Kicillof entró en consulta con Cristina. La vicepresidenta aceptó sacrificar al nexo insustituible del acuerdo entre los Kirchner con el peronismo bonaerense y los intendentes del conurbano. Massa redobló la apuesta el domingo: le exigió a Insaurralde que renunciara a su candidatura a concejal. Recién con esa novedad y bien entrada la noche quedó saldado el debate abierto en el equipo más íntimo del exjefe de Gabinete. Por ahora la actividad y el desfile de dirigentes en sus oficinas del quinto piso en la calle Arroyo no fueron resentidos por esta novedad.

Insaurralde resolvió reimprimir todas las boletas para que su rostro no esté junto al de Federico Otermín, el candidato a sucederlo como intendente en Lomas de Zamora. Pero también enfocar la propaganda solo en el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Esa inversión varias veces millonaria significó respaldo definitivo al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense luego de algunos titubeos: se especuló con suplantarlo por Marina Lesci, intendenta interina y candidata a segunda concejala.

Bettina Lacky podría complicar la estrategia de Insaurralde con Otermín. La fiscal de La Plata ordenó el peritaje del teléfono celular de Julio “Chocolate” Rigau sin esperar que la Cámara de Casación Penal resuelva si esa causa puede ser reabierta. La agenda de Rigau podría dar una pista clave sobre la ruta del dinero que recaudaba con las 48 tarjetas de débito en su poder. María Florencia Budiño y Fernando “Pipi” Mancini tienen que resolver sobre ese caso. La Sala 2 del Tribunal de Casación estaba de turno cuando el fiscal general Héctor Vogliolo apeló su anulación.

Budiño y Mancini son sindicados como jueces de Massa por su relación con Raúl “el Cabezón” Pérez, dirigente de su máxima confianza. Massa delegó en Pérez la solución de “este quilombo” que golpea al Frente Renovador. Pero sobre todo a él mismo, aunque se empecine en negarlo. Rigau responde a Facundo Albini, concejal de ese partido. El supuesto tour a Miami de Albini habría inquietado a Rigau porque tuvo lugar mientras permanecía detenido. Su ofuscación por ese hecho habría precipitado el polémico fallo dividido de la Sala 3 de la Cámara de Garantías que lo dejó en libertad.

Pérez viviría como una ingratitud la tarea que le encomendó Massa para tranquilizar a Insaurralde. Pero especialmente a Otermín. Es que la urgencia por atenuar el impacto de este tema se debe, además, a su conexión inescindible con otro: los vínculos del peronismo con Javier Milei. Pérez no desmiente haber intervenido en su construcción. “Cuando hizo falta joder a Juntos nadie se quejó de que lo traiga”, confió entre amigos. El rumor que sigue circulando es que lo recaudado por Rigau iba a ser destinado a financiar a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Milei evitó mencionar a Insaurralde cuando aludió al escándalo que lo envuelve. Es lógico. Fabián Loayza es el primer candidato a diputado provincial en la primera sección por La Libertad Avanza. Loayza es el apoderado de Unión Celeste y Blanco y está estrechamente vinculado a Insaurralde, por quien llegó a ser funcionario de Kicillof. El gobernador aseguró que se enteró del viaje de Insaurralde cuando fue noticia.

Además de exponerlo a una denuncia por incumplir sus deberes, su pasmosa sinceridad dejaría al descubierto una extraña dinámica de gobierno. El funcionario de mayor jerarquía en su gobierno gozaría de la prerrogativa de no informar de sus pasos. ¿Equivalían a pares en gobiernos paralelos? Un misterio que a Kicillof no le interesaría resolver. Le pidió a la Legislatura que disuelva la Jefatura de Gabinete. Difícil que ocurra este año. Es lo que le impediría tomar distancia de las aparentes iniciativas audaces que cobijó esa área.Sobre todo una. El aparente intento de forzar la venta compulsiva de los bingos que Codere tiene en el conurbano. La conjetura que comienza a ser analizada por el entorno de Insaurralde como represalia a una operación que habría liderado Federico Achával, socio histórico de Cristóbal López en el negocio del juego y padre del intendente de Pilar. Uno de los más allegados a Insaurralde. Las dificultades financieras a escala internacional le impedirían al grupo enfrentar algunas obligaciones no escritas. Esos incumplimientos explicarían clausuras a sus salas de juego. Pero sobre todo las dificultades para renovar la licencia del bingo en el partido de San Martín, el distrito donde Mauricio D’Alessandro fue candidato a intendente por Juntos con el aval de Gustavo Posse. Desde hace años, D’Alessandro comparte estudio jurídico con Walter Carusso, diputado provincial gracias al intendente de San Isidro. D’Alessandro es también el asesor legal del sindicato del juego que conduce Daniel Amoroso, de buena relación con Codere.

D’Alessandro negoció con Codere la indemnización por despido que jamás satisfizo a Juan Pablo Peredo, su exdirector de asuntos corporativos. Componedor, Amoroso le dio un vehículo del sindicato para suplantar al que perdió junto a su empleo. Peredo fue designado vocal en el Tribunal de Cuentas bonaerense por una decisión de Insaurralde que nadie objetó en el gobierno de María Eugenia Vidal. Su llegada signó el éxodo de exfuncionarios del municipio de Lomas que pasaron a trabajar con él.

Florencia Stamatto fue designada auditora de ese organismo cuando Jessica Cirio exigió su desplazamiento tras formalizar matrimonio con Insaurralde. Expareja del intendente y secretaria privada, Stamatto se encargaba de las licitaciones ejecutadas por Pablo de Rozas en la Secretaría de Obras Públicas. Actual secretario del tribunal, De Rozas acuñó para Insaurralde el apodo de “chacal”. El único animal que se alimenta de los restos de otros. Sobrenombre intimidante que podría caer en desuso luego de las imágenes que lo exhibieron como depredador herbívoro. Es lo que teme su círculo. Entre los intendentes nadie desea hablar. Por ahora, el rol de nodo troncal de Insaurralde en las redes del oficialismo no se discute.ß