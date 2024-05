Milei: el peligroso camino de un presidente sin humildad

Escuchar

“Si Milei hubiese escrito Platero y yo seguramente se titularía: Yo y Platero”, comenta con sorna un fundador de La Libertad Avanza, ahora totalmente despegado del libertario y su movimiento, disconforme con las decisiones que toman Javier Milei y su hermana Karina. La crítica apunta a destacar el culto al personalismo que sus seguidores más cercanos pregonan y que el mismo Presidente hace de sí mismo. Es asombroso observar cómo Milei eligió promover su figura y sus condiciones de líder por sobre las responsabilidades de un Jefe de Estado.

Luego de su polémica visita a España, en un viaje fundado en razones personales del que debería dar explicaciones por el uso del avión oficial y recursos del estado, que dejó una crisis diplomática inédita con el país europeo que lo llevó a retirar por primera vez en la historia a su embajador en la Argentina, crisis que podría extenderse a otros países si el gobierno español pide solidaridad a la Unión Europea, Javier Milei retornó al país e hizo una lectura muy particular de los resultados obtenidos: “La gira ha demostrado, nuevamente, que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial, le guste a quien le guste”, resaltó sin sonrojarse. “No tiene abuela” dirían en el barrio ante semejante valoración de sí mismo.

Lo cierto es que no hubo resultados positivos para el país, no llegarán inversiones por su presentación en el acto de la ultraderecha española identificada en el Vox, al contrario, luego de su ataque a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, los principales empresarios ibéricos salieron a criticar con dureza al presidente argentino. A Milei parece no importarle esto, está más preocupado en ser una figura de renombre reconocida a nivel mundial en el espacio de las extremas derechas, con preocupantes tintes xenófobos, que de solucionar los graves problemas que atraviesa el país. Y, de alguna manera, su locuacidad irresponsable terminó siendo útil a la estrategia de Pedro Sánchez de convertir un agravio personal en un problema de estado y ubicarlo en su prédica anti extrema derecha, que está avanzando en toda Europa, que lo fortalece como un referente regional de la centroizquierda.

Milei habla de logros económicos y los pone a la altura de un milagro. La inflación se desacelera, pero a costa de una recesión profunda, con indicadores que comienzan a preocupar: desde que asumió el poder se perdieron 65 mil trabajos registrados a febrero y se estiman que alcanzaron los 100 mil empleos perdidos en marzo (Fuente SIPA), cayó un 42% la actividad en la construcción y un 21% la industrial, el consumo masivo cayó 17,5 en abril. Hay estimaciones que hacen algunas cámaras que señalan que pueden cerrar cerca de 300 mil pymes en este año. Un panorama desolador.

Mientras tanto, el proclamado Pacto de Mayo se postergó ante la falta de cintura política que tienen Milei y los suyos, a los que les cuesta entender que en política el diálogo se debe anteponer a la imposición, sobre todo si los interlocutores tienen la misma legitimidad de origen que el Presidente. Los gobernadores, senadores o diputados también fueron elegidos por el voto popular. Es increíble que tengamos que destacar esto que ya debería estar naturalizado, pero el propio Milei hace que todos lo que no acuerdan con sus propuestas se vean como “enemigos del pueblo” porque siente que el “pueblo” es él, una actitud idéntica a la que planteaba Cristina Kirchner en le época del “Vamos por todo”. Los líderes populistas se caracterizan por erigirse como únicos representantes del pueblo y de hablar en su nombre. Además, Milei suele agregar adjetivos descalificativos a la oposición, incluso a aquellos sectores más dialoguistas, como “zurdos empobrecedores” o “la casta podrida de la política”. En esta ocasión, envalentonado por los aplausos cosechados en el foro de la ultraderecha española llegó al país y dijo: “La agenda de los políticos argentinos es la agenda de los liliputienses. Yo estoy en otra liga y eso les molesta porque muestra la insignificancia de los políticos argentos, de lo berreta que son, de lo poco que son, del poco alcance que tienen. Donde yo voy, genero un terremoto”, se regocijó en diálogo con el colega Jonatan Viale.

Al día siguiente continuó con su prédica descalificadora y aclaró: “¿usted se va a poner a discutir con una cucaracha? Avanza, y listo”, refiriéndose a la oposición y la tardanza para aprobar la Ley de Bases, a la que también amenazó con vetar si no salía de acuerdo con su conformidad.

Para Milei el Congreso es un “nido de ratas y ladrones” y sus integrantes son “cucarachas”, ningún presidente tuvo palabras tan agraviantes para el Poder Legislativo. Como resultado de esa actitud, y esto es fundamental para preparar el terreno a inversiones, el gobierno aún no logró aprobar una sola ley. Los libertarios debieron entender que son el gobierno del 30%, que sacaron en primera vuelta, el legítimo 56% que se obtuvo en el balotaje fue el resultado de la decisión de muchos para impedir la continuidad de otro modelo. Cuando tuvo otras opciones electorales no le otorgó los legisladores necesarios para poder manejar el Congreso a su antojo. Y en política se gobierna sobre la base de la realidad y no sobre escenarios deseados. Toda esta atmósfera política, al menos al Presidente, parece no interesarle, su objetivo es promoverse como una figura mundial, con arrogancia y sin vergüenza para autoelogiarse, dejando que otros funcionarios, como el Secretario de Culto, Francisco Sánchez, marquen la otra agenda fuera de la economía, con posiciones arcaicas frente a la homosexualidad y donde en España, a metros de Javier Milei, en el mismo acto, hasta puso en duda el divorcio vincular. Vale acotar que no fue desautorizado ni reprendido por el Presidente, lo que parece indicar que aprueba esos dichos. Insospechado por toda la sociedad que estos temas volvieran a la conversación pública. Sí era esperable respecto al aborto, que si bien existe una ley que lo aprueba, hay un sector que no dejó de militar su derogación, lo que no se comparte es que se diga livianamente que el estado lo promueva. Hay más, otros integrantes de LLA como Francisco Oneto, excandidato a vicegobernador bonaerense, pidió “curar” a los homosexuales en su cuenta de X y un asesor del Presidente, como Nicolás Márquez, los trató como víctimas de una “enfermedad”. Ambos parecen manejarse con un calendario que retrocede al compás de sus ideas. La duda que queda flotando es: si le va bien con la economía ¿irán por esta agenda social? ¿O utilizan estos postulados para cambiar la agenda pública para no debatir sobre la realidad económica ante la falta de resultados tangibles? Las dos opciones son preocupantes.

Si bien Milei se define como liberal libertario, puede afirmarse que la extrema derecha gobierna en la Argentina. No es una definición descalificadora, sino una descripción que el mismo gobierno parece elegir con sus actos y dichos para ser identificado. No se trata del clásico liberal, demócrata e inclusivo. Y, de acuerdo con esta ubicación política e ideológica, se necesita un líder con rasgos populistas que sea capaz de sumar voluntades y reconocimiento en el país y en el mundo. Y si estos no llegan libremente, no hay empacho para otorgarse por sí mismo posicionamientos dudosos en cuanto a la apreciación popular. Y si es necesario hasta sirve presentar un libro con un espectáculo musical que tiene a Milei en un rol artístico protagónico. A los presidentes argentinos les gusta bailar en público, lo hicieron Mauricio Macri y Cristina Kirchner, no importa si la crisis social y económica pueda ser lo suficientemente profunda como para generar dudas sobre si eligieron un buen momento para jugar a ser rockstar o bailar una cumbia.

“El poder es peligroso, a menos que tengas humildad” supo advertir Richard Daley, un demócrata estadounidense protagonista del siglo XX. Vale la pena prestar atención a esta sentencia, porque la humildad no es una virtud que parezca definir la personalidad del presidente Javier Milei.