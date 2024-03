Escuchar

La imagen positiva de Donald Trump va en aumento en las últimas encuestas –tiene un 46% de aprobación de su gestión contra el 34% de sus últimos días como presidente– y en The New York Times la periodista Jennifer Medina se pregunta si no se estará experimentando un caso de amnesia colectiva, una erosión de la memoria común.

Los años de Trump fueron intensos y abrumadores. Abandonó la presidencia en medio del escándalo y con 91 cargos judiciales, entre delitos civiles graves y juicios por difamación. “Pasaba demasiado rápido como para procesarlo. Había demasiadas cosas como para mantener el ritmo. Era como los autobuses. ¿Por qué indignarse por una cosa si en 15 minutos habrá otra nueva?”, explicaba una votante de Biden.

Los que vivimos en estos tiempos de exceso de información desarrollamos una memoria vehemente pero frágil. La erosión del tiempo hace su trabajo. Charly García preguntaba por qué olvidábamos y volvíamos a amar. Nosotros olvidamos. O recordamos poco, y eso poco ya no nos importa.ß

Algo más...

¿Cómo funciona la memoria colectiva? Recordamos aquello que nos afecta directamente y tendemos a olvidar aquellos acontecimientos que nos dan vergüenza. Y cuando el contexto se encuentra muy fracturado y se hace difícil coincidir, no podemos construir una memoria colectiva.ß