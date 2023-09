escuchar

Parece de cuento, pero es real. Alberto dijo que la Argentina anda fenómeno porque, mientras otros países multiplicaron la inflación “por seis, por siete, por ocho o por diez”, acá solo la multiplicamos por dos desde que él es presidente. O sea: Macri le dejó el 55% de inflación y él iba por el 113% en julio (si contaba el 12,4% de agosto, no le cerraban las cuentas). Hay un problemita: muchos de esos países que el Presidente pone como ejemplo no llegan con toda la furia a los dos dígitos de inflación anual. No hay que ser duro con Alberto. Es abogado, no economista .

Otro abogado, Sergio Massa, resultó ser también un gran comediante . Al anunciar la suba del piso de Ganancias –parece que se podía hacer antes, pero para qué quemar el efecto electoral–, aconsejó que, si queremos ahorrar, compremos un auto, que no vayamos al dólar. Ya en junio pasado, cuando la inflación rondaba el 8%, el vehículo más barato superaba los $5 millones . Autos para todos y todas debería haber sido el nuevo eslogan de campaña oficialista. Pero tampoco hay que ser duro con Sergito. Él ya dijo que solo es un técnico .

A propósito de aquella tecnicatura en vaya a saber qué cosa a la luz de los resultados, nos permitimos reproducir aquí un simpático diálogo creado oportunamente por el forista de LA NACIÓN Otro22:

“Si estos caballeros fueran técnicos, por ejemplo de heladeras, ante nuestro llamado desesperado porque no enfrían, tranquilamente nos traerían una serie de respuestas… y soluciones.

“Así que no enfría? Seguramente el depósito de frío se le agotó…. Hay que salir a buscar más frío .

“De ninguna manera… Es probable que el usuario ponga la estufa dentro de la heladera y así, entre las dos, se neutralicen.

“¿Y para que quieren que enfríe? Úsenla como armario .

“No, no. El frío es una sensación subjetiva, un tema psicológico.

“Seguro que el vecino, reconocido militante de la derecha destituyente, se lleva el frío, cuando usted no lo ve .

“Debemos poner un control de frío, de esa manera evitaremos que se vaya: ¡un cepo al frío!

“¡Bien…! Prohibiremos el frío. Hemos solucionado su problema, señor, gracias a nuestra generosa actitud y amplia capacidad de diálogo con todos y todas. Primero la gente” .

Y después se enojan en el Gobierno cuando el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dice que ni loco le compraría a Massa un auto usado.