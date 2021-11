Rebrote alemán

Hace justo una semana LA NACION publicaba una noticia inesperada: “En Alemania los casos suben sin freno y el futuro gobierno ya habla de restricciones”. Con más de 50.000 infectados de Covid en 24 horas y 235 muertes, el país se enfrenta a los peores números desde el inicio de la pandemia. Es que Alemania tiene una tasa de vacunación de solo el 67%, en parte porque en ese país la inmunización no es obligatoria, ni siquiera para el personal médico. De paso, tuvieron elecciones en septiembre, y el candidato a canciller, Olaf Scholz, habló de la necesidad de “pasar el invierno”. En la foto, la máscara usada por uno de los manifestantes durante las negociaciones para formar el nuevo gobierno de coalición; la caricatura representa a Scholz, pero es una metáfora –tal vez involuntaria– de algo que no queremos ver. Que la pandemia todavía no ha llegado a su fin, y que hay que vacunar y testear más.