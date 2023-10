escuchar

Hablemos de lo que se cifra en el nombre. La escritora LaVonne Ellis estaba embarazada y a su hijo le puso Robin, en honor a la hermana de su esposo. Y Douglas por un tío, y Sean porque le gustaba. No fue un mantra, sino un encantamiento. No un título, sino una lista de agradecimientos. No una canción, sino la letra de un rap.

El resultado final fue Robin Douglas Sean Kenneth Hillier, el origen de sus penurias. Un nombre tan largo que no entraba en los formularios y las computadoras hacían con él lo que querían. Perdieron su certificado de nacimiento –terapeutas: analizad esto– y los trámites burocráticos se volvieron infinitos. Nunca pudo obtener una licencia de conducir, lo que en Estados Unidos significa ser menos que humano.

En estos días un adulto Robby por fin consigue abandonar la casa de sus padres, después de décadas de depresión. Víctima del “quiero todo” de sus padres, de la imposibilidad de decidir de unos sujetos del país de los acumuladores compulsivos, que amontonan pero no integran. ß

Algo más...

A un niño de Málaga sus padres lo bautizaron Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso. Se hizo pintor. Con buen tino, decidió firmar como Pablo Picasso. ß