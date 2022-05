Alberto Fernández habló sobre la posibilidad de subir las retenciones: “Necesito que el Congreso entienda el problema y acompañe”

Horas antes de participar de un acto de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), el presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó una entrevista radial en donde habló sobre la posibilidad de subir las retenciones para hacer frente al aumento sostenido de los precios de los alimentos. Al analizar el impacto que tiene en la Argentina el conflicto entre Rusia y Ucrania, planteó que el impuesto es “el instrumento con el que más fácilmente se desacoplan los precios internos de los internacionales”. Sin embargo, remarcó que para poder alterarlo es necesaria la aprobación del Congreso.

“En este viaje que yo hice a Europa, que muchos se preguntaron para qué fue, hablé con Emmanuel Macron, que me recomendó hablar con Olaf Scholz. ¿Cuál fue mi planteo? ‘Miren, el mundo central nos está advirtiendo que esta guerra no es entre Rusia, Ucrania y la OTAN, sino que está afectando a todo el mundo’”, comenzó el mandatario en diálogo con Radio Con Vos e insistió: “Inclusive hice una declaración después de la reunión con el canciller alemán en donde yo dije que las sanciones contra Rusia estaban repercutiendo en todo el mundo y eso es estrictamente cierto. Mucho interpretaron acá que me quejé de las sanciones que le imponían a Rusia, pero lo que hice fue una descripción objetiva de lo que está pasando”.

A continuación agregó: “Que Rusia y Ucrania hayan salido del mercado por sanciones económicas le resta al mundo el 35% del trigo exportable, y si a eso se le suma India, que ha suspendido las expertaciones para garantizar el trigo para su gente, supone que ha salido del marcado el 50% del trigo. Con lo cual, hay que esperar dos cosas: que falte mucho el trigo y que el trigo sea muy caro”.

De esta forma, Fernández argumentó que el conflicto que se desarrolla en territorio ucraniano comienza a generar un problema para el mundo y, en consecuencia, para la Argentina. “Ese problema repercute en el país, porque el precio del trigo sube mucho y tenemos un serio problema para desacoplar el precio interno del internacional. Eso que nosotros llamamos con Martín Guzmán la riqueza inesperada tiene que ver con esto, con que de repente pasa algo en el mundo y alguien empieza a ganar mucho más de lo que tenía previsto y se produce una riqueza inesperada que nosotros pedimos que se redistribuya de otro modo”, graficó y concluyó: “Y el instrumento con el que más fácilmente se desacoplan los precios internos del precio internacional son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito que el Congreso entienda el problema y llegado el caso acompañe una decisión de esa naturaleza”.

Rspecto de las implicancias de una eventual suba del impuesto, el jefe Estado señaló que “para algunos está bien subirlas y para otros, no, pero a veces la ampliación de los precios es tan grande que parece que es una medida que se cae de maduro”. No obstante, se quejó de la falta de acompañamiento por parte de la oposición, que apoyó el último tractorazo realizado por rurarlistas en Playa de Mayo, y afirmó: “Yo agoto todas las posibilidades que tengo y trato de hablar con los actores para que los precios no suban como los precios internacionales, porque no hay justificativo”. Y al ser consultado sobre si la solución es el aumento de las retenciones, reiteró: “Yo puedo mandar mañana un aumento de rentenciones al Congreso y la voy a perder, si tego a toda la oposición haciendo tractorazos”.

En materia inflacionaria, Fernández también se refirió a la suba de los precios de los artículos textiles, a la que calificó como “histórica”. Al respecto, dijo: “Los precios terminan incrementados en el comercio y no tanto en la producción, pero ir a cada boca de expendio es un problema porque cuando uno va al comerciante le dice que le aumentaron el alquiler del comercio, el salario de los empleados, etc.”, y añadió: “Uno los protege y cuida pero después eso se vuelve en contra de la gente. Hay un desmadre de los precios entre el que confecciona y el que vende”.

“No estamos logrando la distribución del ingreso”

En su análisis de la coyuntura económica a nivel nacional, Fernández celebró su participación este mediodía en un “un acto de la Uocra que celebra que tiene un número trabajadores récord en la historia”, aunque matizó: “Venimos de la caída del salario real de 20 puntos en el macrismo y recuperar el salario real es mucho trabajo. Entre el 2003 y el 2015 el salario real subió 19 puntos y entre 2015 y 2019, bajó cuatro. También nos preocupa el tema de la distribución”.

De acuerdo con el mandatario, para resolver el último problema el Estado se enfocó en distintas asistencias y ejecutra miles de obras públicas en toro el territorio, pero aún así reconoció: “No estamos logrando que la distribución del ingreso se logre. Por eso hemos decidido tener abiertas las paritarias, para que los salarios le ganen a la inflación y que las jubilaciones también le ganen a la inflación”.

Noticia en desarrollo