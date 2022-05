Alberto Fernández irá a la Cumbre de las Américas y congeló su plan de “contracumbre”

Desde la Casa Rosada lo evalúan como “muy probable”, aún sin confirmación oficial. Pero es un hecho que el presidente Alberto Fernández viajará el próximo martes 7 a Los Ángeles para participar, al día siguiente, de la Cumbre de las Américas organizada por el gobierno de Estados Unidos, y que quedó envuelta en polémica por la no invitación de Washington a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Va a ir, marcará críticas por la no invitación a algunos países, pero va a ir”, dijeron a LA NACION cerca del Presidente. Una avanzada del gobierno argentino, entre ellos el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Gustavo Martínez Pandiani, ya partió rumbo a Los Ángeles, “por si el Presidente finalmente decide ir”, se atajaron desde la Casa Rosada.

Hace una semana, LA NACION dio cuenta de las negociaciones del canciller Santiago Cafiero con Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano que inició el contrapunto al afirmar que no iría a Los Ángeles -promesa que al parecer cumplirá- si los tres países del continente apuntados por Estados Unidos no eran invitados a la cumbre. Allí, el canciller argentino y su par mexicano, Marcelo Ebrard, acordaron en principio renovar el reclamo a Estados Unidos para la presencia “sin exclusiones” en la cumbre, mientras el presidente de Bolivia, Luis Arce, y otros países del Caribe miembros de la Celac anunciaban que no concurrirían.

Con el correr de las horas, comenzó a circular la propuesta de una reunión de “todos los países” de la Celac en la misma ciudad pero en horas diferenciadas de la cumbre, con presidentes, ministros o enviados de todas las naciones. Esa idea, comentan fuentes oficiales, se fue diluyendo y quedó en “stand by”, ya que ahora tanto Fernández como López Obrador aguardan una contrapropuesta de Washington para definir alguna iniciativa conjunta adicional.

Alberto Fernández planea finalmente ir a la Cumbre de las Américas, lo mismo que el Presidente de Chile, Gabriel Boric

Precisamente Washington está, por estas horas, redoblando esfuerzos para que la cumbre sea un éxito. El asesor especial de Biden para la Cumbre de las Américas, el exsenador demócrata Christopher Dodd, se vio el jueves durante más de dos horas con el Presidente y su secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, en el contexto de una gira que incluyó visitas a los presidentes Jair Bolsonaro (Brasil), Gabriel Boric (Chile) y Luis Lacalle Pou (Uruguay). Allí se reiteró la invitación a Fernández al encuentro auspiciado por la Casa Blanca.

“El Presidente dijo que EEUU había tenido una política difícil durante la época de [Donald] Trump con Latinoamérica y que desde entonces no había habido casi cambios”, enfatizaron entonces voceros al tanto de la reunión. Agregaron que Fernández volvió a considerar “una vergüenza” que hubiera bloqueos como el de Cuba y Venezuela, y que eso no hubiera cambiado durante la pandemia. La delegación norteamericana, que además de Dodd incluyó al embajador en el país, Marc Stanley, afirmó que “iba a tener en cuenta lo que le habían dicho y evaluaban abrir el debate a ministros de todos los países”.

Más allá de que la decisión argentina quedó pendiente de confirmación oficial, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ya afirmó que “de ninguna manera” participaría de la cumbre convocada por Washington, y en términos similares (aunque no tan concluyente) se expresó el venezolano Nicolás Maduro. Ni hablar de Daniel Ortega, el cuestionado presidente de Nicaragua que se autoexcluyó de la cumbre hace semanas.

Los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; de Venezuela, Nicolas Maduro, y de Cuba, Miguel Diaz-Canel

El domingo, en diálogo con Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, el Presidente repitió sus críticas a Estados Unidos y sus “bloqueos” contra Cuba y Venezuela. También blanqueó sus diálogos con López Obrador, que lo “invitó” a ir, al igual que lo hizo Maduro, para representar a los excluidos de la cumbre.

“La razón final por la que Alberto Fernández iría a la Cumbre de las Américas, que es la novela de esta semana en las idas y vueltas del Presidente, es que Maduro le dio el visto bueno”, aguijoneó el secretario general del gobierno porteño, Fernando Straface, que sí estará en la cumbre de Los Ángeles, invitado por el Wilson Center y el Interamerican Dialogue.