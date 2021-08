Alberto Fernández: “¿Qué querían que hiciera, que me quedara encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país”

Esta mañana el presidente de la Nación, Alberto Fernández, respondió a la polémica generada por la serie de visitas que tuvieron lugar en la Quinta de Olivos en semanas en que en todo el país regía un aislamiento estricto por la pandemia de Covid-19 que impedía los encuentros entre personas, incluso entre familiares, y destacó que él siguió en contacto con mucha gente porque es su trabajo. “¿Qué querían que hiciera, que me quedara encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país”, afirmó.

En diálogo con radio AM 750, el mandatario indicó que mientras duró la medida restrictiva el debió juntarse con funcionarios, personalidades de la cultura, y agregó: “La castigaron a Florencia Peña de un modo tan injusto e ingrato. La vi una vez en mi vida, que vino a hablar por sus compañeros de trabajo. Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras duró la pandemia recibí a miles de personas, no a una”.

Sobre el aislamiento, dijo que el decreto regía para los habitantes. “Claro que se lo pedía a los ciudadanos, pero yo tenía que seguir trabajando. Era el presidente de la república”.

Tras ello Fernández criticó a la oposición por su accionar durante la crisis sanitaria y dijo que le hubiera “encantado” recibir ayuda “con el tema de las vacunas contra el coronavirus y la renegociación de la deuda con el FMI”, pero indicó que, sin embargo, arman una “discusión sobre quién entró a la residencia Olivos” durante el aislamiento.

“Yo tenía que seguir trabajando en Olivos. Me reuní con un montón de gente y no les pregunté de qué partido político venían”, aseveró y agregó: “No van a poner en duda mi honorabilidad”.

A continuación aseveró que la polémica causada por el listado de ingreso a la residencia oficial durante las semanas de aislamiento no tiene importancia. “Como no soy un corrupto, intentan generar una imagen que no es, como que convertí a Olivos en un lugar de placer. Yo debo ser el Presidente que menos cosas ha hecho en Olivos. No cambié ni una cortina. Tengo una conciencia realmente republicana”.

“Hay que tomar conciencia del daño que generan con estos ataques”, cerró el Presidente. Sus declaraciones tuvieron lugar minutos antes del anuncio de un plan de recuperación de actividades de manera “responsable y cuidadosa”, en el marco de la segunda ola de coronavirus.

LA NACION