Festejan Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal: aplastante victoria de Juntos por el Cambio en la ciudad

Minutos después de los 21.30, los resultados preliminares de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) confirmaron una aplastante victoria de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Con más del 80% de las mesas escrutadas, la coalición gobernante se acerca al 49% de los votos y supera por más de 20 puntos al Frente de Todos.

Juntos por el Cambio alcanza el 48.36% de los votos en el distrito y el Frente de Todos 24,56%. Los que festejan en la Ciudad son Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Leandro Santoro, candidato del Frente de Todos, tuvo una performance menor a la esperada por el gobierno nacional. El gran batacazo lo da La Libertad Avanza, la lista encabezada por el economista Javier Milei, que supera el 13%.

En lo que respecta a la interna del oficialismo porteño, la lista Juntos Podemos más, que lidera la exgobernadora bonaerense, se acerca al 70% de los votos; Republicanos Unidos, encabezado por el exministro de Economía Ricardo López Murphy, supera el 20%; y Adelante Ciudad, cuyo primer diputado es el exministro de Salud, Adolfo Rubinstein, no llega al 10%.

“No pudieron con nosotros”

“Tengo tantos gracias que no sé por dónde empezar. Gracias a los que fueron a votar hoy y nos dieron una nueva oportunidad. En especial a los adultos mayores, esos que me prometían durante semanas: ‘Yo sé que no tengo la obligación, pero voy a ir igual, me decían’”, comenzó su discurso Vidal pasadas las 22.

Y siguió: “Esta noche estamos sintiendo un basta al atropello y al abuso. Siete de cada diez porteños eligió un camino distinto y en ese camino distinto el camino el que más eligió es el nuestro. Nosotros sabemos que no es una elección definitiva”.

Más tarde, la elegida de Larreta para competir por el distrito sostuvo que a pesar de que “hay poco para celebrar, esta noche hubo un primer paso, esta noche algo cambió”. “Empezamos a recuperar algo que creimos que habíamos perdido”, afirmó y agregó: “Empezamos a ver como millones de argentinos a pesar de su angustia, fueron a las urnas y dijeron queremos algo distinto, queremos vivir mejor. No pudieron con nosotros”.

Noticia en desarrollo

