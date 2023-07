Avanzan con la creación del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública y proponen a un exbarra como secretario general

escuchar

En los últimos días, trapitos y manteros avanzaron en la creación del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública y propusieron a Fabián Giannotta, un exbarra brava de Estudiantes, como secretario general del gremio.

De acuerdo a El Día de La Plata, en las últimas horas se presentó ante la Dirección de Gestión Documental del Ministerio de Trabajo de la Nación la documentación para la conformación del gremio y se eligió como representante a Giannota.

“Los trabajadores de la cultura que están en los semáforos, limpiavidrios, cuidacoches, manteros, vendedores ambulantes, lustrabotas... son muchos los trabajadores que desarrollan su actividad en la vía pública y no tenían representación sindical”, destacó el propio Giannotta en diálogo con el medio local.

Al ser consultado por el actual jefe de la barra de Estudiantes Iván Tobar, sindicalista dentro de la Uocra, Giannotta aclaró: “Si bien yo no miro ni comparo ni opino sobre lo que hacen los demás me parece que la comparación no es válida ya que lo nuestro es un sindicato nacional creado desde cero”.

Por último, Giannotta negó rotundamente que su intención sea volver a la cancha de Estudiantes para retomar el control de la barra. “Mi abogado representa reconocidos hinchas de Estudiantes y hemos compartido algunos asados, pero no más que eso”, concluyó

Según se informó, el sitio 0221 sindicato cuenta con la representación legal del Dr. Lucas Bianco. “Estamos contentos que nos hayan elegido para llevar adelante la parte legal del sindicato... Fabián (Giannotta) es un amigo y como peronista me llena de orgullo colaborar con una organización de trabajadores”, señaló el abogado.

LA NACION