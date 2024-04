Axel Kicillof tildó a Milei de “estandapero” y dijo que el Gobierno consume sus propios trolls

Escuchar

Mientras circulan las imágenes de lo que fue la masiva marcha convocada por estudiantes y alumnos de universidades de todo el país en defensa de la educación pública y la ciencia y en reclamo por el presupuesto atrasado que otorgó el Gobierno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó la asistencia a la manifestación, criticó al presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre economía previo a asumir el cargo y apuntó contra la gestión libertaria frente al reclamo estudiantil.

“Cuando Milei era candidato, asesor, estandapero, decía que la inflación era monetaria. Si le preguntaban por la inflación durante el gobierno de Macri, explicaba que era porque tenía una demora de un año y medio o 15 meses. Su teoría hace agua por todos lados”, consideró al apuntar hacia el manejo y las políticas antiinflacionarias. “Lo que está haciendo es congelar los salarios, las jubilaciones, el dólar -que no tiene que ver con la inflación- y generar una recesión fuerte”, acusó.

Así, en diálogo con Radio 10, el dirigente bonaerense aprovechó para referirse a la protesta de estudiantes que tuvo lugar este martes 23 y aseguró que “no fue una marcha cualquiera”. “ Soy gobernador de la provincia más poblada del país, una que que tiene 25 universidades nacionales y 800 mil alumnos. Fue pacífica y se demostró que siempre que hay represión lo provocan ellos ”, destacó y subrayó: “Estaban todos los sectores en defensa de un derecho de todos; se defendió la universidad pública y gratuita”.

Axel Kicillof en la Plaza de Mayo para el cierre de la marcha universitaria de este martes. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Asimismo, resaltó que “muchos libertarios salieron de universidad pública”, por lo que el adoctrinamiento del que se habla desde el oficialismo “no ocurre”. “Una universidad pública no es un hecho aislado, tiene un espíritu libre, colectivo, solidario. A la marcha fue gente que estudió ahí o que nunca pudo pero que quiere que sus hijos o nietos tengan esa oportunidad”, continuó.

“Esta mirada en contra le hace daño a lo que es la Argentina, a su desarrollo económico, y la marcha fue una demostración práctica del egoísmo, el individualismo, la ignorancia y el desconocimiento. El Gobierno consume sus propias redes y trolls, lo que los lleva a no percibir y a desconocer nuestra provincia”, aseveró, llamando a reflexionar acerca de que “no todo lo que dice Milei lo comparte la mayoría y tampoco muchos de los que lo votaron”.

En la misma línea, adelantó que desde la Provincia presentarán un reclamo ante la Corte Suprema por la suspensión de obras públicas que fueron retomadas desde el anuncio del Gobierno, y que “van a intentar terminarlas” por más que pertenezcan a Nación. “Lo que hace Milei es usar el DNU para ajustar por todos lados, y lo va a profundizar con la Ley Bases”, alertó, y siguió: “Es universal, hay pequeñas minorías que zafan por su actividad económica, pero el grueso de la sociedad se está comiendo un ajuste histórico. Esta ceguera selectiva para no ver lo que provoca su programa económico también hizo a la cantidad de gente en la marcha ”.

Kicillof marchó junto a los estudiantes hacia Plaza de Mayo. Tomás Morrison

“La Ley Bases no tiene un solo artículo a favor de la Provincia de Buenos Aires y el DNU es ilegal. Esta bien que Milei es el Presidente, pero si los instrumentos que le dan los usa para descargar su programa económico de ajuste sobre los sectores que más lo necesitan y beneficiar al sector financiero, queda claro cómo se genera la bicicleta financiera”, expresó.

Finalmente, acusó al Gobierno de “tomar decisiones y posiciones siguiendo el termómetro de la opinión pública”, lo que “afecta a la percepción de sus ideas”: “Hay que representar primero las ideas que uno tiene, pero mucho del acompañamiento que tiene Milei tiene que ver con los que dicen ‘yo lo voté, ahora no puedo oponerme’. Esto no puede llevar a que se privatice todo y se desguazan organismos tan importantes”. Y cerró: “Esto debe llamar a una reflexión para tomar medidas en el marco de la democracia. Ese DNU no puede seguir vigente, con decir ‘ratas y coimeros’ no ganamos nada”.

LA NACION