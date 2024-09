Boleta Única de Papel: llegó el momento

Escuchar

Septiembre podría ser finalmente el mes de Boleta Única Papel (BUP). A partir de una iniciativa plural y apartidaria originada y consensuada por más de 20 legisladores nacionales de distintos partidos, el Senado se apresta este jueves a tratar el proyecto que fuera aprobado por Diputados en el 2022. La adopción de la BUP nunca debió ser una iniciativa que quedara atrapada en disputas partidarias; es un instrumento que todos debiéramos apoyar ya que no es del oficialismo o de la oposición propiciar un método que mejore la calidad y equidad de nuestra democracia al garantizar el derecho a elegir y a ser elegido libremente, y que además ofrece los beneficios adicionales de ser más económico, y más amigable con el medio ambiente.

La sociedad viene reclamando la Boleta Única hace años. No es un planteo repentino ni implica dudas de la legitimidad de los pasados comicios: en 2003 varios creamos Reforma Política Ya! para impulsar los consensos de la Mesa del Diálogo Argentino, uno de los cuales era la adopción de la Boletan Única Papel (BUP); en 2016 surge la iniciativa Argentina Elige que plantea un reforma del sistema electoral integral que incluye la BUP; en 2017 la Cámara Nacional Electoral (CNE) invitó a reflexionar sobre la adopción de la boleta única, sosteniendo que el derecho a votar libremente por un candidato es la esencia de una sociedad democrática y toda restricción irrazonable de ese derecho golpea al corazón del gobierno representativo; en 2021 se crea #BoletaÚnicaEsMejor, un colectivo plural de OSC y expertos para impulsar la adopción de la Boleta Única Papel.

¿Qué es la BUP? La BUP es un sistema de votación por el cuál en vez de haber un cuarto oscuro donde están las boletas partidarias de cada opción electoral, cada ciudadano recibe al presentarse ante las autoridades de mesa una sola boleta que incluye toda la oferta electoral separada por tipo de cargo a elegir; cada elector se coloca detrás de una casilla de votación, marca la boleta con su preferencia electoral, la pliega (no se usa sobre) y vuelve a la mesa para ingresarla en una urna. El Estado (y no los partidos) es responsable de imprimir y suministrar las BUP.

¿Por qué BUP es mejor? Impulsar la BUP no implica poner en duda la legitimidad de los pasados comicios ni sostener la existencia de fraude. La BUP implica una mejora sustancial al sistema ya que garantiza dos derechos electorales básicos que el sistema actual no puede garantizar: (i) el derecho a elegir y (ii) el derecho a ser elegido libremente, mejorando de esta manera la calidad, equidad y transparencia de la democracia. Siempre vamos a poder votar a la persona o al partido que queramos al estar todos en la misma boleta, y asegura una competencia mucho más justa y transparente entre partidos grandes y chicos. Nunca más van a “faltar boletas”, un reclamo recurrente de ciudadanos y de todas las fuerzas políticas a lo largo del tiempo. La BUP ayuda a eliminar malas prácticas de la política como el “voto cadena”, el robo de boletas, el reemplazo de boletas por adulteradas o falsas, el mantenimiento de partidos para recibir recursos del Estado para la impresión de boletas, etc.

Además de garantizar estos derechos fundamentales la BUP ofrece dos beneficios adicionales: (i) es más económica: reduce la necesidad de imprimir varios padrones electorales de boletas generando un ahorro relevante de recursos; (ii) es más sustentable: ayuda a la preservación del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático al reducir la huella de carbono debido al sustancialmente menor uso de papel, de energía, de tintas, de logística, etc.

Adoptar la BUP no es un cambio improvisado ni un salto al vacío; fue utilizada por primera vez en Australia en 1858 y se ha transformado en el sistema de votación más usado en el mundo. Hay en la actualidad sólo 16 países que no la usan. Argentina ya la ha adoptado exitosamente en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Salta, y en varios municipios, y es utilizada desde hace tiempo por los argentinos que votan desde el exterior y quienes están privados de su libertad y votan en las cárceles.

La sociedad apoya el uso de la BUP como puede apreciarse en múltiples encuestas de opinión: a modos de ejemplo, en una encuesta nacional de Poliarquía el 70% de los encuestados consideraron importante muy importante que no falten boletas al estar todos los candidatos incluidos en una boleta única de papel, y en una encuesta nacional de Zuban Córdoba el 72% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo en que se vote con boleta única papel. En Santa Fe, donde se ha utilizado el sistema de boleta partidaria para las elecciones a cargo nacionales, y la boleta única papel para las elecciones provinciales y municipales, una encuesta realizada por el Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario reveló que el 84% de los santafecinos manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo en votar con el sistema de boleta única papel.

Luego de mucho trabajo de múltiples actores de la política y de la sociedad civil, parecería estar abierta la nueva ventana de oportunidad para que se pueda avanzar con el debate de la BUP en el Senado este jueves, y lograr su aprobación como instrumento de votación a ser usado a partir de las elecciones generales del 2025.

No es un proyecto del oficialismo. No es un proyecto de la oposición. Es un proyecto que todas y todos deberíamos apoyar para mejorar el sistema electoral, garantizar nuestra libertad a elegir y ser elegidos, fortaleciendo de esta manera la calidad y equidad de nuestra democracia.

Septiembre es el mes; llegó el momento de la Boleta Única Papel.

El autor es director general de la Fundación Red de Acción Política (RAP)

Alan Clutterbuck