Caputo en modo libertario: arengó a dar la batalla cultural y a “dejarse de joder con las formas”

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza esta tarde un discurso en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en el Hotel Hilton del barrio de Puerto Madero, previo al cierre que llevará adelante el presidente Javier Milei. Allí, el funcionario ahondó en la importancia de abordar “la batalla cultural” para ganarle a los partidos de izquierda. “No se preocupen más por las formas, cada uno lo hará como puede”, arengó el funcionario.

A lo largo de su discurso, el funcionario destacó en primer lugar la baja de la inflación y de déficit fiscal durante el primer año de gestión del Gobierno para luego dar paso a una serie de elogios destinados al presidente Javier Milei a quien calificó como el “preferido del país más importante del mundo”.

Y tras ello remarcó: “Se ha convertido en un referente mundial, es una, de las tres voces más escuchadas y respetadas del mundo y está dando la batalla cultural no solo a nivel nacional sino mundial. Es impresionante, cómo se puede explicar que alguien que no venía de la política, que no tenía plata, gobernadores, siquiera un partido, le ganó a todo el aparato político”. En esa línea, Caputo reparó en la baja probabilidad estadística que, según él, manejaba el actual presidente durante la contienda electoral. “Lo único que se puede pensar es que son las fuerzas del cielo”, resumió.

En esta oportunidad, el ministro de Economía centró su discurso en la importancia de llevar adelante la batalla cultural, incluso como “un atajo” para la atracción de inversiones. “Estamos viendo un interés enorme a nivel mundial por venir a invertir en el país y eso es por el trabajo del Presidente”, aclaró.

De esta forma, el ministro llamó a no “bajar la guardia” sobre esta cuestión al considerar que la batalla cultural “es la mayor fortaleza de la izquierda”. Y tras ello apuntó: “Si la batalla se remitiera solo a una cosa económica, la izquierda no gobernaría hace décadas porque multiplica los niveles de pobreza y corrupción”. Bajo ese mismo argumento, el funcionario sostuvo que la derecha, en cambio, reduce la pobreza y llamó a no “descuidar esa batalla de ninguna manera”.

Y de forma concluyente arengó: “No se preocupen más por las formas, cada uno las hará como puede... déjense de jorobar con las formas. Estamos en un punto de inflexión en la historia argentina”.

En otro tramo de su alocución, el titular de economía realizó un balance de gestión y auguró para el 2025 que la Argentina crecerá en un 5%, de acuerdo al pronóstico de varios analistas. “Como ministro de economía y a punto de cumplir un año de cuando asumimos, me es inevitable pensar y recordar de dónde venimos y es importante ponerlo en perspectiva” señaló Caputo . “Si hubiéramos dicho que un año después íbamos a terminar con el flagelo del déficit fiscal, bajar el gasto en términos reales en un 30%, y el gasto un 30%, aún atendiendo a los más vulnerables como nos encargó el Presidente, en seis meses probablemente hubiera parecido increíble y se hizo también”, subrayó.

“Los analistas pronostican que la Argentina va a crecer en el orden del 5%, que es el mayor porcentaje de crecimiento de los últimos 15 años. La inflación también la estamos pronosticando en torno al 20%. Sigue siendo alta, pero será un logro muy importante”, remarcó el funcionario.

La CPAC es un foro que reúne a representantes internacionales de derecha, considerado uno de los más importantes a nivel mundial y se celebra anualmente. Tal como precisó LA NACION, durante la jornada los distintos oradores fueron expresando su apoyo a Milei y los “valores” que los unen en la “batalla cultural” que tiene al gobierno libertario como uno de sus exponentes.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, el asesor de Donald Trump Steve Bannon y el referente libertario y asesor de Milei, Agustín Laje, se expresaron a través de sendos videos. La presentadora y nuera de Trump, Lara Trump, y el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, lo hicieron en vivo y en directo, ante un público afín, que pasado el mediodía escuchó también a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defender su gestión en el gobierno libertario.

En la cena previa a la conferencia participaron líderes y exponentes de todo el mundo, como Lara Trump, Matt y Mercedes Schlapp, y Eduardo Bolsonaro, entre otros. Incluso, la delegación estadounidense tuvo un momento a solas con Milei en el que, además de colocarse para las cámaras -en una toma imitando la pose del libertario-, conversaron y bailaron.

LA NACION