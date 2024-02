Con una chicana, López Murphy volvió a cruzar a Milei y lanzó: “A mí no me va a intimidar esto”

escuchar

El diputado nacional Ricardo López Murphy habló en la mañana de este martes luego de que el presidente Javier Milei lo calificara de “traidor” y “basura” y lo chicaneó. “A mí no me va a intimidar esto. Voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo”, dijo el legislador y afirmó que en su caso siempre se va a manejar con mesura. “Es muy desafortunado que se insulte a los diputados. No es pertinente, no corresponde. No son las prácticas de la república”, agregó.

“Dado que siempre se cita a [Juan Bautista] Alberdi y a la Constitución Nacional, el hermoso preámbulo de nuestra Constitución llama a la unión nacional, a la paz interior. Yo creo en el programa de la concordia, no del antagonismo, y menos que menos creo que animalizar a los adversarios sea la forma de civilizar nuestro intercambio y convivencia”, sumó López Murphy en Radio con Vos.

Durante un acto en Corrientes, el mandatario nacional dijo que “para los traidores no hay tabula rasa” y apuntó los dardos contra López Murphy.

Al ser consultado por esas declaraciones, el legislador reconoció en radio Mitre que “a nadie le gusta eso” y opinó que es “muy desafortunado que el Presidente persiga a los congresistas; me parece que eso no es pertinente y no ayuda a lo que hay que hacer en el país”. “El respeto forma parte del sistema de gobierno. No se puede estar enfrentados con todos los gobernadores, con el Congreso o como hacía el Gobierno anterior con la Corte Suprema”, criticó López Murphy.

Tal como lo hiciera en otras oportunidades, en la tarde de este lunes Milei, desde Corrientes, volvió a cuestionar a los legisladores que no acompañaron el proyecto de ley “Bases” porque “frente a sus privilegios no quieren ceder”. Tuvo duras palabras contra el Congreso de la Nación. “Es un nido de ratas”, dijo.

“Eso no van en el sentido que se necesita para ser factible un gobierno exitoso en la Argentina. Se necesita un régimen de concordia y cooperación, no uno de agravios, insultos y descalificación”, reflexionó López Murphy, que intentó bajarle un tono a la discusión entre ambos referentes políticos. El edil reconoció que le afectó que el mandatario nacional dijera esas palabras contra su persona. “Me parece que si alguien tiene que guardar la compostura es el que ejerce la primera magistratura. Nada hay más degradante que deshumanizar a los adversarios y esa práctica es inaceptable”, añadió.

López Murphy indicó que insiste en que el país necesita un presupuesto para el presente año por ello requiere que el Presidente lo envíe. “No puede ser que se gobierne sin presupuesto”, dijo. A su vez, el diputado resaltó que reclama por un Banco Central independiente y autónomo, que se corrijan los privilegios que tiene Tierra del Fuego y que la lucha contra la corrupción “debe ser el centro de la estrategia porque eso le da legitimidad a los gobiernos”.

