Confirman ante la Justicia que la UIF no reportó a un banco por operaciones de narco-lavado

Los ex integrantes del consejo asesor de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión macrista confirmaron ante la Justicia que votaron que el banco HSBC fuera sancionado por no reportar operaciones de narco-lavado, pero sin embargo la cúpula de la entidad optó por exonerarlo, en una decisión que no registraría precedentes en los últimos años.

Las declaraciones de los consejeros sumaron, así, nuevos indicios sobre la presunta protección que la cúpula de la Unidad Anti-Lavado habría brindado al HSBC durante la presidencia de Mauricio Macri, una hipótesis que investigan la fiscal Alejandra Mangano y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Los consejeros sostuvieron ante el juez federal Luis Rodríguez que las evidencias acumuladas en el sumario de la UIF eran “lapidarias”, según confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION, y aseguraron que el HBSC debió reportar a uno de sus clientes, como lo hicieron otros bancos en aquel momento. Pero que el entonces titular de la unidad, Mariano Federici, se inclinó por exonerarlo.

Por separado, cada uno de los consejeros relató, además, que mantuvieron discusiones “acaloradas” con Federici y algunos de sus principales colaboradores, como así que poco después de ese contrapunto, el Gobierno buscó eliminar al Consejo de Asesores de la UIF a través de un inciso que insertó en el proyecto de ley de Presupuesto, en una reforma que la oposición evitó que prosperara.

La fiscal Mangano y el titular de la Procuraduría, Sergio Rodríguez, pedirán ahora nuevas medidas de prueba para ahondar en las pistas que aportaron los ex consejeros, quienes detallaron que expusieron sus argumentos para sancionar al HSBC y que, poco después, el área jurídica de la UIF emitió un segundo dictamen para rebatirlos.

Según los consejeros, nunca había ocurrido algo así e indicaron que parecía más una réplica redactada por los abogados del HSBC que de un organismo público.

Consultados por LA NACION cuando trascendió que la Justicia había citado a los consejeros de la UIF, desde el HSBC indicaron que no harían comentarios sobre su proceder en relación a uno de sus clientes en la Argentina, miembro de la red de lavado del narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”.

A través de su cuenta en Twitter, en tanto, Federici sostuvo que la UIF actuó durante su gestión “de manera autónoma e independiente, libres de toda interferencia indebida, sea de la política, los privados y la prensa”.

Federici sostuvo que el HSBC –entidad a la que nunca identificó por su nombre en sus tuits-, “no merecía en este caso una sanción, porque logró demostrar en el sumario un obrar acorde a derecho; decisión fundada y reafirmada en la opinión experta de toda nuestra línea técnica”.

“El Consejo Asesor de la UIF sostuvo una visión distinta, con argumentos que no compartimos”, abundó el ex funcionario. “Pero como sus opiniones no resultan vinculantes conforme a la ley para quienes resuelven, optamos por seguir los dictámenes técnicos de nuestra línea en favor de no aplicar ahí la sanción”.

Visiones contrapuestas

En los tribunales federales de Comodoro Py, los consejeros coincidieron en trazar una visión muy distinta a la de Federici. Coincidieron en que la actuación de la línea técnica fue inusual o que, incluso, se excedió en su competencia, en línea con las conclusiones que los expertos de la PIA volcaron en un dictamen que aportaron a la Justicia. Indicaron múltiples posibles irregularidades en el proceder de la UIF.

Para Federici, la investigación judicial reafirmará que actuaron de manera correcta, según sostuvo en su cuenta de Twitter. “Nuestra gestión en la UIF fue la que más sanciones aplicó a entidades financieras en toda la historia de la institución, incluyendo a la entidad en cuestión, con una tasa de eficacia en las sanciones (es decir que no resultaron revocadas por la justicia) de prácticamente el 100 por ciento”, remarcó. “Nuestra gestión fue también la que más querellas penales inició y más condenas y decomisos logró, especialmente en casos de lavado proveniente del narcotráfico y la corrupción, impulsando siempre la aplicación de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas”.

Ante el juez y los fiscales, los consejeros no cuestionaron la gestión general de la UIF, sino su proceder particular con el HSBC. Para ellos, coincidieron, las constancias disponibles en el sumario eran “lapidarias” en cuanto a la omisión de reporte de operación sospechosa (ROS) por parte del HSBC. Y al no emitir ese ROS, debió ser sancionado.