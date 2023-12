escuchar

Faltan aún unos días para asumir como canciller del gobierno de Javier Milei, pero Diana Mondino ya reconoce que se siente algo agotada. Entre compromiso y compromiso, y en un trabajo contrarreloj para culminar la transición con el gobierno saliente y armar su propio equipo, Mondino proyecta una cancillería “mucho más abierta” centrada en la búsqueda de inversiones, en el contexto de acuerdos regionales con bloques como la Unión Europea, que por estas horas intenta cerrar el Mercosur. “Ojalá Alberto Fernández cierre el acuerdo la semana que viene”, dice la futura canciller a LA NACION, aunque desde el Palacio San Martín son escépticos en la posibilidad de concretar el demorado acuerdo en tan pocos días. Conciliadora con China y Brasil, Mondino niega que la visita del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro traiga aparejados roces con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y confirma que Argentina “no va a formar parte de ningún club de amigos”, en referencia a organismos revitalizados durante el kirchnerismo como la Unasur o la Celac. Lejos de los elogios de Milei a la ex primer ministra británica Margaret Thatcher, Mondino asegura que el reclamo por Malvinas “no es negociable”, aunque insiste en que el nuevo gobierno privilegiará los vínculos con Estados Unidos, Israel y “los países que respetan el derecho internacional”, otra de las sustantivas diferencias que marcarán con la administración saliente.

-¿Qué cambia el 10 de diciembre en política exterior? ¿ El cambio será gradual o de ciento ochenta grados?

-Esperemos que cambien muchas cosas, que Argentina pueda insertarse en el mundo a mucha mayor velocidad. Y particularmente, que podamos abrir no sólo la economía sino también la sociedad, lo que implica mayores exportaciones, intercambio de estudiantes, de tecnología, posibilidad de que empresas argentinas puedan desarrollarse en el exterior y viceversa. Una economía, y un país, mucho más abierto que el que tenemos ahora.

-¿El cambio estaría dado por la apertura, entonces?

-Exactamente, un país más interrelacionado con el mundo.

-La semana que viene se lleva a cabo la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, irá el Presidente Alberto Fernández. ¿No hubiera sido mejor que fueran los dos? ¿ Por qué no se dio?

-Es una decisión del gobierno actual si quiere abrirlo a otro, si invitaba o no a Milei. Hemos expresado que estamos de acuerdo con el último texto del tratado Unión Europea-Mercosur, y ojalá se pueda concretar. Si lo pudieran firmar los cuatro presidentes sería muy bueno, habrá de todos modos que esperar hasta que se comience a implementar.

-Si lo firman la semana que viene, lo aceptaría el nuevo gobierno…

-Por supuesto, por supuesto. No sólo lo vamos a respetar…me gustaría que el título de esta nota sea que deseo que ojalá Alberto Fernández lo concrete. Los tratados duran mucho más tiempo, los países también, las personas y los gobiernos van y vienen, tenemos que pensar en el largo plazo.

-La cumbre se hace en Río de Janeiro. ¿Cómo quedó la relación con el gobierno del presidente Lula luego de su visita, el domingo?

-Esperemos que mejoren aún más. La verdad, no ha habido ningún obstáculo departe nuestro, fue más bien parte de la campaña sucia (del Gobierno) decir cosas como que cortaríamos relaciones con Brasil, cosa que no tiene ningún sentido. Esperamos que se pueda trabajar en conjunto, y la buena voluntad de Brasil es notoria… ¡abrir Itamaraty un domingo para poder reunirnos, es extraordinario!. También departe nuestra, que fuimos para allá. Es mucho más que una cortesía lo que hicieron ellos.

-De todos modos, las cosas que Milei dijo de Lula están grabadas…

-A ver…¿Qué fue lo que dijo? ¿qué era comunista? Ha sido afiliado justamente a ese partido, ¿Cuál es el problema?

Diana Mondino con el canciller Mauro Viera, el embajador Daniel Scioli y su par de Brasil, Julio Bitelli, el domingo, en Itamaraty. Twitter Daniel Scioli

-También hizo referencia a los problemas judiciales de Lula…

-Y del lado de Lula también se apoyó bastante al candidato (Sergio) Massa, pero no por eso se pueden afectar las relaciones entre los países. Me preocupan muchísimo este tipo de preguntas, porque es pensar que las personas individualmente pueden afectar tanto las instituciones o el funcionamiento de dos democracias. Tenemos que distinguir entre Estado, Gobierno y personas, los países duran para siempre. Los que venden cosas son las empresas, los que compran, los que viajan son las personas, no los gobiernos.

-¿La postura hacia Brasil se replica en el vínculo con China?

-Por supuesto, por supuesto.

-¿Qué pasará con las represas que se estaban construyendo en Santa Cruz? ¿Y con el swap de monedas vigente con ese país?

-Son dos cosas diferentes. El gobierno chino envió una carta muy amable a Javier como presidente electo, y claramente hay voluntad y posibilidad de continuar una excelente relación con China. Lo que hemos criticado no es a China, sino a nuestro gobierno actual, que tiene una serie de tratos secretos que no han sido aprobados por el Congreso. Por ejemplo, las condiciones del swap no se conocen, tal vez son estupendas, pero no son públicas. Vamos a tratar de tener un gobierno transparente, ojalá lo logremos.

-Aliados de China, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, tuvieron trato cercano con el kirchnerismo. ¿Cómo será el vínculo con ellos?

-El concepto de aliados tiene unos cincuenta años de antigüedad, Argentina trabaja con categorías que ya no existen en el mundo. Vamos a tratar de sostener nuestros valores democráticos, y si algún empresario quiere comerciar con alguno de estos países va a poder hacerlo, no va a tener ningún inconveniente. Me refiero a las empresas, no a los gobiernos, que no compran ni venden, o al menos no deberían.

-¿Y sus presidentes serán invitados a venir a la jura?

-Las invitaciones a los presidentes las tiene que enviar, en su mayoría, Presidencia. Lo que estamos haciendo nosotros son invitaciones personales, en una forma mucho más informal, y algunos hasta los estamos invitando por whatsapp (se ríe).

-¿La visita de (Jair) Bolsonaro no genera malestar en el gobierno de Brasil? Aseguran que vendrá con una gran comitiva…

-¿Esto es para la revista Hola? (se ríe). Los jefes de Estado están invitados, y si vienen otros invitados…es toda gente grande, se comportarán. No debería haber una dificultad porque venga zulano o mengano.

-Al margen de la entrada a los Brics, que el gobierno entrante pone en duda, durante el gobierno de Alberto Fernández Argentina se incorporó a las Unasur y revitalizó la Celac, ambas con fuerte impronta ideológica. ¿Argentina seguirá formando parte?

- Argentina tiene que estar en todos los ámbitos que nos ayuden a crecer o a desarrollarnos. En cada caso en particular, también con los Brics, habrá que ver de qué se trata, como se está trabajando, hay organismos que tienen utilidad para un determinado fin, y otros que son un club de amigos. De los que tienen cuotas altas (de membresía), mantendremos los que tienen utilidad. El club de amigos que se lo pague cada uno, no que lo paguen los 47 millones de argentinos.

-Al regresar de Washington, el presidente electo reafirmó su cercanía a Estados Unidos e Israel. ¿ Qué significa en términos concretos esta alianza?

-Fue una forma de ejemplificar que estaremos con las democracias liberales, que también incluyen a Europa, a los países de Commonwealth, con la India, que hoy es la democracia con mayor cantidad de habitantes del mundo. Vamos a trabajar lo más cerca posible, siendo una democracia liberal, de otros países que tengan respeto al derecho internacional.

-¿Podría haber hecho algo más Argentina en las gestiones por la liberación de los rehenes argentinos en poder de Hamas en la franja de Gaza?

-Siempre se puede hacer más, pero esto no es un reproche al Gobierno, son muchos los países que estaban interesados en la liberación de sus compatriotas. Ha sido (el ataque de Hamas) una situación de una crueldad inusitada, los testimonios son escalofriantes, ojalá no hubiese existido esta situación, o se hubiese resuelto antes.

-Después del diálogo con el canciller Cameron y su visita a la embajada británica, ¿hasta dónde llegará el próximo gobierno en su reclamo por la soberanía de Malvinas?

-Va a llegar hasta que recuperemos la soberanía de Malvinas.

-¿Habrá un “paraguas” como en el gobierno de Cambiemos, dónde se acordaron discutir otros temas?

-La forma de lograrlo depende de la habilidad negociadora, pero en sí mismo el reclamo no es negociable, está en nuestra Constitución.

-Parece haber muchos ex funcionarios del gobierno de Cambiemos en su próximo equipo. ¿Es así?

-Por definición, los embajadores y secretarios llevan muchos años de carrera, han trabajado en todos los gobiernos anteriores, porque la Cancillería tiene y debe tener funcionarios al servicio del país. Sus ideas políticas quedan en un segundo plano en relación a los intereses a largo plazo del país, que son los que hay que mantener y justificar. Me gustaría poder decir que todos los funcionarios de nuestra Cancillería comparten los valores de nuestra Constitución