Diego Kravetz dijo que la mitad de las personas en situación de calle “tienen antecedentes penales”

El secretario de Seguridad de la Ciudad, Diego Kravetz, se refirió a las manifestaciones que durante estas últimas semanas se están desarrollando en el ámbito porteño y dijo que “tenemos que manejarnos dentro del marco de la ley y eso no es un tema menor, es una gestión con límites más claros de lo que se puede y lo que no”.

A su vez, el funcionario porteño aseguró que si bien el delito en el distrito bajó en ciertos hechos, como robos y homicidios, crecieron los que denominó “microdelitos” relacionados con la marginalidad. “Hay mucha gente en situación de calle y la mitad de ellos, unos 650, tienen antecedentes penales, según un relevamiento que hizo el Estado con los DNI de esas personas”, indicó Kravetz en diálogo con radio Millenium. En su opinión, hay una asociación entre el delito, la pobreza y la marginalidad.

Al ser consultado si creía que esas personas son peligrosas, el secretario de Seguridad no dudó en responder que sí porque “tienen armas impropias, como facas y cuchillos”. “¿Por qué llegamos a eso? Hay que preguntarle al progresismo que gobernó durante mucho tiempo”, añadió.

Dijo que “de todos los que están en situación de calle, con o sin antecedentes, los que son de la Ciudad son los menos y eso es más estigmatizante todavía. En general, vienen de la provincia [de Buenos Aires]”. Kravetz insistió: “Los porteños en situación de calle son muy pocos en proporción a los que vienen de la Provincia” y no dudó en describir a muchos de ellos como “oportunistas”, en referencia a los adultos que no tienen hijos menores a cargo.

“Hay mucha gente en situación de calle que es oportunista de la situación, que le gusta vivir en ranchadas. Es una forma de vida. Cuando vos le ofrecés un parador, ellos prefieren quedarse en la calle con sus amigos”, dijo durante la entrevista radial.

Kravetz se mostró a favor de la baja de la edad de la imputabilidad. Dijo haber conocido a niños de 9 años que delinquieron y que a los 14 años eran “maestros del delito”. “Un chico de 14 que delinque desde los 9 no tiene la mentalidad de tu hijo o el mío. Cuando entra más de una vez a una comisaría hay que sacárselo a los padres y hacer una medida de abrigo. No hay que idealizar a la familia porque no todas son valiosas para cuidar niños”, agregó el funcionario, y destacó que “si un chico de 14 años comete delitos gravísimos tiene que ser juzgado como adulto”.

Las marchas y el protocolo

Días atrás, durante una manifestación de docentes, hubo momentos de tensión cuando en un fuerte cruce con efectivos policiales ocurrieron forcejeos con los manifestantes e incluso los uniformados arrojaron gas pimienta. Al respecto, Kravetz que también está a cargo de la Policía de la Ciudad, se defendió de las críticas: “El uso de la fuerza tienen una gradualidad y acá empezó con la voz de un representante de la fuerza para que no ocupen la calle, pero el diálogo se hizo muy cortado porque querían hacer lo que ellos querían”.

“Luego se los empujó con los escudos para que vuelvan a la vereda y ahí lo que pasó es que hubo una reacciona violenta de los sindicalistas docentes contra la Policía”, agregó el funcionario porteño. “Creo que cada uno puede manifestar lo que quiere, pero acá lo que se discute es la lógica de cómo hacemos para reclamar”, sumó.

Kravetz reconoció que si bien “tratamos de mantener el diálogo con todo el mundo, hubo una rotura en las últimas situaciones” y destacó la organización que hubo con los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) para las dos respectivas marchas que “funcionaron, reguladas por el Estado y en consenso”.

