Tras la reunión de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio, los gobernadores de Mendoza y Corrientes, Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, ratificaron hoy su “predisposición” a trabajar con la nueva administración de Javier Milei, si bien enviaron un contundente mensaje al presidente electo. “Estamos al borde de pegarnos una piña si el Gobierno que asume no toma las medidas exactas”, advirtió Valdés.

“Nosotros necesitamos un gobierno nacional que no se nos caiga por la cabeza, que no tenga inflación, que tenga las cuentas ordenadas, que permita que las empresas extranjeras que vengan a invertir tengan su ganancia pero que generen empleo. Necesitamos un estado virtuoso ”, señaló Valdés en diálogo con LN+. “Porque por más esfuerzo que se haga en las provincias si no hay un estado virtuoso la situación será inviable”, alertó el mandatario de Corrientes, acompañado por su par mendocino, Alfredo Cornejo.

Ambos participaron este miércoles del encuentro de gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) quienes se reunieron en Buenos Aires en la búsqueda de armar un nuevo bloque de poder tras la asunción de Javier Milei. Asimismo, los mandatarios emitieron un comunicado en el que prometieron contribuir a la “paz social”, facilitar la “gobernabilidad” pero a la vez advirtieron que tienen intención de “influir en el rumbo del país”.

En relación a ello Cornejo aclaró: “Emitimos un comunicado que lo hemos subido en nuestras redes donde manifestamos, en primer lugar la unidad de Juntos por el Cambio, y luego que queremos contribuir a la gobernabilidad del próximo gobierno. Hay que ser categóricos, este es un Gobierno que tiene legitimidad popular y representa un mandato de cambio económico contundente”.

En ese sentido, el gobernador de Mendoza ahondó en la importancia de “no caer en la narrativa del miedo” promovida, según indicó, por parte del oficialismo. “Hoy el kirchnerismo está shockeado por la derrota, pero se van a articular para que este cambio que viene en la Argentina, que es una demanda de la sociedad, se frustre otra vez. Ahí hay que trabajar, hay que leer bien qué dijo la sociedad argentina”, alertó Cornejo.

Pago de sueldos y aguinaldo

“Hay una deliberación muy mala en la Argentina de consignas vacías y demás. Esto de que se va a eliminar la coparticipación… No se puede eliminar la coparticipación. No solo es ley, sino que está en la Constitución”, señaló. Por otro lado, el gobernador mendocino también se refirió a la polémica por el pago de sueldos y aguinaldos, tras una referencia ambigua de Javier Milei en relación al tema que generó controversia.

“No digo que va a ocurrir en Mendoza o en Corrientes. No quiero alarmar, pero las dificultades de la mala praxis de la economía del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa y Alberto ha generado una situación de zozobra, la dificultad existe. Ahora, ¿son producto de las reformas que va a hacer Milei? Bueno la verdad que eso ya es conjetura pura”, planteó Cornejo.

“Sí lo vamos a poder pagar, pero el deterioro de la economía deteriora fiscalmente a las provincias. El manotazo de ganancias y del IVA de Massa votados por el peronismo en el Senado y en Diputados ha hecho un agujero fiscal impresionante. Con lo cual, no es por la venida de Milei si hay problemas”, apuntó Valdés contra el gobierno saliente.

Las declaraciones de Milei

Durante un reportaje que Rodolfo Barili le hizo a Milei en las instalaciones del Hotel Libertador, el líder de la Libertad Avanza (LLA) enfatizó en la necesidad de cortar con la emisión monetaria para lograr el equilibrio fiscal. “Bueno. ¿Cómo se lograría eso entonces? Si en el mes de diciembre, la Argentina gasta 120 y recauda 100. Entonces...”, comenzó a diagramar el periodista antes de ser interrumpido. “No, entonces no gasta 120. No va a gastar más que 100″, insistió el referente libertario.

“¿Está garantizado por ejemplo en la actividad de la administración pública el aguinaldo para diciembre?”, lo interrogó el entrevistador. “Gastarán 100. Recortarán lo que tienen que recortar. Sé que lo tengo que enfrentar, pero hay que ir al equilibrio fiscal″, insistió.

Las palabras del referente libertario provocaron la reacción del titular de ATE, quien no dudó en repudiar aquella posibilidad en su perfil oficial de la red social X. “La motosierra de Milei empieza por el aguinaldo de los trabajadores, no por la casta ¿No era que el recorte del gasto era para la política? Desde ATE no vamos a aceptar que el presidente electo Javier Milei deje de pagar el medio aguinaldo”, anticipó Aguiar.

“Es el Gobierno de Milei el que empujaría la paz social por la ventana como un orco incivilizado que atenta contra la ley. ¿Dónde quedó eso de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada?”, le reprochó el líder sindical al hacer uso de una frase que Milei utilizó desde el búnker de LLA tras resultar vencedor en el balotaje.

“La Ley 23.041 de orden público establece el pago del Sueldo Anual Complementario en la administración pública central y descentralizada, empresas del estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del estado. Por ende, no es una opción del Presidente obviar el pago del SAC”, resaltó Aguiar para terminar.

La cumbre de los gobernadores

Tras el encuentro de este miércoles en la sede la Casa de Mendoza, los mandatarios provinciales emitieron un comunicado en el que remarcaron su vocación de “contribuir a la gobernabilidad”, aunque desde un rol de “controlar a la futura gestión de gobierno”. Con bloques parlamentarios propios (cuentan entre ocho senadores y 20 diputados), los gobernadores de JxC apuestan a mostrarse como los garantes de la gobernabilidad a cambio de recursos para sus provincias.

“Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su compromiso con el cambio y la gobernabilidad del país”, se titula el documento que comunicaron tras el cónclave. En ese texto, afirmaron que los bloques legislativos de JxC serán “determinantes en la próxima gestión nacional” de Milei y manifestaron su compromiso a “trabajar en conjunto con los representantes de nuestras fuerzas en el Congreso” para articular “una estrategia política común”.

De la cumbre participaron los gobernadores del Pro Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires); los cinco mandatarios radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y los electos Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco). A ellos se sumaron dos aliados de fuerzas locales, Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

