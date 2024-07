Dura respuesta de nueve diputados bonaerenses a Villarruel: “No está bien apretar gente”

Escuchar

LA PLATA.-La respuesta no se hizo esperar. Los nueve diputados de Unión, Renovación y Fe, que habían sido instados por la vicepresidenta Victoria Villarruel a devolver sus bancas tras votar a favor de un proyecto de Axel Kicillof el miércoles último, salieron a contestarle en duros términos. “ No está bien apretar gente. No está bien el fusilamiento mediático . El gobierno nacional y el kirchnerismo no tienen mucho de diferente, se manejan de la misma forma y con el mismo nivel de resentimiento y de odio”, dijo el bloque que responde a Gustavo Cuervo.

Tras dejar en claro su respeto a su investidura institucional los nueve legisladores que acompañaron el proyecto de ley para crear una empresa de emergencias con mayoría de acciones del Estado señalaron sus fuertes discrepancias con el contenido del mensaje de la vicepresidenta difundido ayer en las redes sociales.

“Nosotros tenemos una gran valoración de la tarea que Ud. viene llevando adelante en su rol como presidenta del Senado. Creemos que ha sido su predisposición para el diálogo y la búsqueda de consensos lo que ha posibilitado el acompañamiento a la Ley Bases de senadores que en principio se habían manifestado renuentes a votarla. Y en ese sentido yo le preguntaría si también cree que todos los que votaron la Ley Bases y que son de otros espacios políticos tienen que devolver las bancas. Del mismo modo, todos hemos sido testigos de cuánto se ha escrito sobre las diferencias de pensamiento existentes entre Ud. y el Presidente de la Nación. Jamás se nos ocurriría pedirle que devuelva el cargo para el que fue electa”.

El bloque que apoyó a Unión por la Patria está presidido por Cuervo (cuarta sección) e integrado por Blanca Elida Alessi (cuarta sección), María Laura Fernández (séptima sección), María Salomé Jalil Toledo (primera sección), Carlos Fabián Luayza Troncoso (primera sección), Constanza Moragues Santos (tercera sección), Viviana Yolanda Romano (primera sección), Martín Adolfo Rozas (cuarta sección) y Sabrina Inés Sabat (quinta sección).

La vicepresidenta Victoria Villarruel en el palco de la cámara de Diputados Rodrigo Néspolo - LA NACION

“No vamos a negar nuestras discrepancias con algunas decisiones del gobierno nacional y sobre todo con los métodos y las formas que se eligen para llevar adelante un gobierno que creíamos, sería de unidad nacional- dijeron los diputados-. Nos sentimos defraudados porque cuando fueron a buscarnos uno por uno para encarar este nuevo proyecto político, y luego durante toda la campaña electoral, prometieron que íbamos por una manera distinta de hacer política y la verdad que no hacen ni más ni menos que lo que hacía el kirchnerismo”, dijo el bloque.

La respuesta del bloque llegó tras un requerimiento de la vicepresidenta de que los diputados electos por La Libertad Avanza devuelvan los escaños a esa fuerza políticas, por acompañar a Kicillof con sus votos en la Cámara de Diputados de la provincia.

Los legisladores respondieron: “La dirigencia política de nuestro país arrastra desde hace décadas un problema que se manifiesta ante cada proyecto o iniciativa que surge del ejecutivo nacional o provincial. Nos referimos a los alineamientos y a los rechazos automáticos, vinculados no a un análisis objetivo de los beneficios o perjuicios del asunto de que se trate, sino a la pertenencia de esa iniciativa a uno u otro lado de la maldita grieta que divide a los argentinos desde hace tanto tiempo”.

Axel Kicillof encabezo el acto por los 50 años de la muerte del General Juan Domingo Peron, acompado de las centrales sindicales, dirigentes politicos y militantes Nicolas Suárez - LA NACION

Esos alineamientos o rechazos encuentran justificación en supuestas lealtades a determinados ideales o determinados lideres. Los que no coinciden con nuestro líder no solo están equivocados, sino que son enemigos de la patria o traidores del pueblo”.

Luego el bloque Unión Renovación y Fe argumentó los motivos por los que avaló el proyecto de creación de una empresa de emergencias médicas bajo la figura de una S.A. con participación estatal mayoritaria (SAPEM).

“Hablamos con intendentes del interior de la provincia, de distintos espacios políticos, consultamos a directores de hospitales, médicos jefes de guardia y especialistas en emergencias; y nos encontramos con una mirada optimista respecto de las soluciones que traería la creación de una empresa que coordine todo el sistema de emergencias ”, se fundamentó.

Los legisladores admitieron que cambiaron el voto negativo que habían expresado en comisión, una vez puestos a votar en el recinto. Sostuvieron que ese cambio tuvo lugar luego de que el Poder Ejecutivo hubiera accedido a realizar reformas en el proyecto, como crear una comisión bicameral de seguimiento.

Sin embargo, en el mismo recinto parlamentario una legisladora del Frente de Izquierda sugirió que el motivo que habría convencido a los legisladores de cambiar su voto habría sido la promesa de un asiento en el directorio del Grupo Banco Provincia.