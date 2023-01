El archivo de Alberto Fernández: las entrevistas que dio en 2019 donde aseguró que no iba a cambiar la Corte Suprema

Su archivo mediático le juega en contra una vez más. Luego de que hiciera efectivo el pedido para ampliar los miembros de la Corte Suprema, y recusara a los cuatro magistrados actuales, salieron a la luz entrevistas que Alberto Fernández dio en 2019, cuando era candidato presidencial. En ese momento, Fernández rechazaba enérgicamente hacer modificaciones en materia judicial.

“En la actualidad están hablando de que hay que cambiar la Justicia”, le dijo durante una entrevista radial el periodista Mario Pereyra, el 19 de julio de 2019, al entonces candidato presidencial, antes de las elecciones. Así consta en un corte de ese diálogo que difundió el medio de Córdoba Cadena 3.

El día que Alberto Fernández aseguró que no iba a cambiar la Justicia: “No lo voy a hacer, grábelo”

“Yo no dije eso”, le contestó Fernández. “La gente de su partido”, le aclaró el periodista. “¿Las cosas que dice Carrió se las carga a Macri? Seamos ecuánimes. Sé que es opositor mío, pero sea ecuánime”, le retrucó el exjefe de Gabinete.

El periodista volvió a preguntar: “¿Por qué no salió a decir que no tenemos que cambiar la Justicia?”. Y Fernández volvió a negar: “Usted escucha selectivamente. Yo nunca dije eso, dije quinientas veces que lo que dijeron Mempo Giardinelli y Zaffaroni no es mi opinión”.

-“¿Usted dice que eso no va a pasar?”, le inquirió Pereyra.

-“No lo voy a hacer eso”, le contestó el candidato.

-“Lo quiero grabar”, siguió el periodista.

-“Grábelo, lo va guardar de recuerdo, porque no me va a poder retrucar nada, como no me pudo retrucar nada hasta ahora”, respondió Fernández. Y remató con más críticas por las preguntas: “Si bajara la animosidad y recuperara la ecuanimidad... yo no miento, el que miente es Macri. Yo soy el hijo de un juez”.

“No hay que hacer nada”

Un mes después, Fernández reiteró que “no hay que hacer nada” con el Máximo Tribunal y calificó como “respetables y dignos” a quienes formaban parte del cuerpo en ese momento, que eran cinco -ahora son cuatro tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco-.

“Quiero que los jueces solo hagan Justicia, y que nunca dejen de lado el estado de derecho por una necesidad política de alguien que gobierna”, indicó Fernández en diálogo con AM 750.

Y cuando le preguntaron qué se debería hacer con la Corte, el entonces candidato dijo “nada”, y sumó: “Hay que pedirle a la Corte Suprema que sea Corte Suprema. Tengo mucho respeto por sus jueces, porque nunca hicieron algo que a mí me hiciera reaccionar en términos de derecho. Seguramente la Corte dictó decisiones que no me gustaron, o unas me gustaron más que otras, pero todo estuvo fundado”.

“Todos son jueces, aun los que nombró [Mauricio] Macri, son respetables y dignos. Éticamente, no se puede cuestionar nada de ellos. Tal vez Rosenkrantz [en ese entonces presidente de la Corte] tiene los compromisos que tiene alguien que dejó de ser abogado un día para convertirse en juez, pero con el tiempo esas cosas se van disolviendo”, había asegurado Fernández.

“Cinco jueces dignos”

También en 2019, en una entrevista con Joaquín Morales Sola en “Desde el llano”, Fernández había dicho: “No voy a hacer nada con la Corte Suprema, tiene cinco jueces dignos”.

“A mí me puede gustar más o menos como Rosenkrantz resuelve, pero la verdad es que es un hombre con antecedentes académicos absolutamente incontrastables”, había reiterado, y sumó: “Nada hay que hacer con la Corte, absolutamente nada. Hay que dejar que la Corte funcione”.

