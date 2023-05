El asesinato de un motochorro en Moreno enfrenta a Bullrich y Wado de Pedro en plena campaña electoral

escuchar

Se acercan fechas de definiciones en la carrera electoral por la presidencia. El 24 de junio es el plazo final para que los frentes presenten a sus candidatos. En ese contexto, los hechos de inseguridad son terreno de disputa entre el oficialismo y la oposición. Pasó hoy, por ejemplo, tras el asesinato de un motochorro por parte de un policía de civil en Moreno. El caso enfrentó a los principales referentes del oficialismo y la oposición, que están en plena campaña.

El policía está preso y hoy declaró por qué disparó el arma sin previo aviso luego de ser asaltado. Mientras que algunos referentes de la oposición argumentaron que el hecho se desató por una “legítima defensa”, desde el oficialismo denunciaron una utilización política del caso por parte de de Juntos por el Cambio.

Una de las principales dirigentes en referirse al asesinato fue la precandidata a presidente del Pro Patricia Bullrich, quien salió en defensa del agente de seguridad.

“El policía actuó infraganti delito. Sin embargo, hoy está detenido. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre. La Policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol: cuidar a la ciudadanía”, señaló Bullrich por Twitter.

El policía actuó infraganti delito. Sin embargo, hoy está detenido. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre.

Las declaraciones de Bullrich se dieron luego de que el policía de la Bonaerense quedara detenido por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad. Sin embargo, la forma en que el oficial hizo los disparos fue puesto en discusión por los rivales de Bullrich en la campaña.

Esta mañana, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, se refirió al tema y apuntó duramente contra la exministra de seguridad. “Si queremos resolver la inseguridad en la Argentina, tenemos que dejar de tomarlo como algo parte de la campaña, tan frívolo”, comenzó “Wado” de Pedro en diálogo con América TV.

“Una cosa es lo que dicen y después está lo que hacen. Lo más simple es, después de imágenes como estas muy duras, muy fuertes, que llegan muy a lo más profundo de los miedos de las personas... Si yo digo algo que tiene que ver con el largo plazo, que es un problema estructural de la Argentina, que necesita reformas de fondo, que va a llevar tiempo; y viene otro y dice: ‘Lo voy a resolver así, así y asá’... esas medidas mágicas que nos vienen diciendo para resolver los temas de inseguridad no funcionan”, apuntó el ministro.

“Hay un nivel de violencia discursiva, hay delitos organizados, entró el narcotráfico en muchas zonas de la Argentina, hay mucho ruido, mucha politización, se usa para marcar una diferencia entre un sector y otro”, agregó De Pedro.

En otro tramo de la entrevista, el alfil de Cristina Kirchner sostuvo que hay un “desprecio por la vida” y dijo que la dirigencia debería repasar los valores que existen en la sociedad. Asimismo, de Pedro denunció que que durante los períodos electorales Cambiemos utilizó este tipo de hechos para criticar al kirchnerismo.

“Siempre existieron sectores de la sociedad que tienen un discurso demasiado violento. Charlaba con alguien en el exterior y me decía: ‘Wado, los partidos de derecha o extrema derecha en Italia y España no tienen un discurso de eliminar al partido opositor, a nosotros no nos pasó que quieran asesinar a uno de los dirigentes’. Esto merece el repudio y Patricia Bullrich no repudió el intento de asesinato contra la vicepresidenta. Y nos dimos cuenta de que su exjefe de campaña [por Gerardo Milman] tenía conocimiento de que la iban a asesinar”, acusó el funcionario.

“No me gusta esta sociedad. Milité muchos años para tener la libertad de decir lo que pienso y no sentir miedo de que me puedan hacer algo. Yo discuto ideas, no personas”, concluyó de Pedro.

Otra de las dirigentes de la oposición que defendió el accionar del policía fue Floriencia Arietto, quien reclamó la libertad del efectivo de la bonaerense.

“Gabriel López, fiscal de la UFI 8 de Moreno libere al policía, fue legítima defensa”, exigió Arietto por Twitter.

Una discusión similar se dio en 2017 con el caso de Chocobar, cuando el policía disparó por la espalda a un delincuente que atacó a un turista en La Boca. En ese momento, Bullrich fue una de las principales defensoras del uniformado.

El caso

El hecho ocurrió este domingo por la noche cerca de las 20.30, cuando un policía de civil mató el a un motochorro que intentó robarle la moto en la que viajaba junto a su novia en la localidad bonaerense de Moreno.

Según pudo verse en las imágenes registradas en una cámara de seguridad de la zona, la pareja viajaba en moto cuando fue interceptada por dos motochorros.

Uno de los delincuentes le apuntó a la joven que iba detrás del conductor, por lo que el hombre decidió frenar. Luego de que la mujer saliera corriendo de esa escena, el oficial -que pertenece a la policía local de Ituzaingó y se encontraba de civil- bajó inmediatamente de la moto y se alejó con la cabeza gacha dando cuenta de que no opondría resistencia.

En ese momento uno de los delincuentes se subió a la moto y el policía se dio vuelta y le disparó por la espalda. Mientras el otro motochorro se fugó en su vehículo, el delincuente herido intentó escapar a pie, pero recibió más disparos por parte del efectivo y cayó muerto.

Tras ello, los peritos determinaron que el ladrón, identificado como Gabriel Emiliano Ledesma de 18 años, murió en el acto luego de recibir un total de tres disparos en la espalda.

