El economista griego al que apela el kirchnerismo para decir lo que piensa del acuerdo con el FMI

El video circula desde anoche en los teléfonos celulares de unos pocos dirigentes kirchneristas de paladar negro, que tuvieron un anticipo de lo que se hará público mañana en un encuentro partidario. En primer plano se observa a un economista referente del progresismo europeo aconsejando al gobierno argentino que “descarte” el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De otro modo, advierte, la administración del Frente de Todos (FdT) “se irá evaporando” y se “desmoronará su credibilidad por parte de las mayorías”.

El mensaje no llega a Buenos Aires fruto de la casualidad: los argumentos del calvo exministro de Economía griego Yanis Varoufakis son idénticos a los que, en privado, desgrana Máximo Kirchner cuando le preguntan por qué renunció a la presidencia del bloque de diputados del FdT, para no tener que defender un acuerdo con el que no comulga. Tanto el círculo más íntimo de La Cámpora como los legisladores oficialistas que en los últimos días lo tuvieron cara a cara, escucharon las razones del primogénito de Cristina Kirchner.

El gurú griego que comulga con el kirchnerismo

Varoufakis no es un economista cualquiera: fue ministro de finanzas del gobierno de Alexis Tsipras en 2015, en un breve período en el que se convirtió en una voz contraria a la de la canciller alemana y figura fuerte de la Unión Europea, Angela Merkel, y también de la directora del FMI, Christine Lagarde. Con ese antecedente, el kirchnerismo duro lo puso en el podio de sus gurúes globales. Ya lo había invitado a una dar charla en Buenos Aires el año pasado y ahora hace circular su testimonio en un video repleto de advertencias para el Gobierno.

“Mi mensaje es simple. El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional debe ser descartado”, sostiene mirando a cámara quien fuera ministro de Economía de Grecia cuando la ciudadanía rechazó el acuerdo con el FMI en una consulta popular, en un pronunciamiento que luego desconoció Tsipras . Ese “detalle” será rescatado por la agrupación Soberanxs -que encabezan Alicia Castro, Gabriel Mariotto y Amado Boudou- en un acto en el que se presentará como atracción principal el testimonio de Varoufakis.

Gabriel Mariotto, Alicia Castro y Amado Boudou en el lanzamiento de la agrupación Soberanxs. Prensa Soberanxs

La tesis del economista griego, según pudo saber LA NACION, es que Martín Guzmán pudo haber alcanzado el mejor acuerdo posible con el staff técnico del Fondo, pero aún así debería ser anulado por dos razones, una ética y otra política. La primera, dice Varoufakis, es que el pacto “blanquea” la actuación del FMI y del gobierno de Mauricio Macri en 2018, que considera fraudulenta; y la segunda es que la administración de Alberto Fernández perderá sustento en la medida en que el plan de austeridad “recaiga sobre el pueblo”.

Este último argumento es idéntico al que utiliza Máximo Kirchner con sus escasos interlocutores cuando advierte que con el FMI adentro, el Frente de Todos perderá las elecciones el año próximo y por ende, deberá entregar la presidencia de la Nación. Para el jefe de La Cámpora y un grupo de economistas de confianza de Cristina Kirchner, como Fernanda Vallejos, el acuerdo con el organismo podría brindar una “pseudo-estabilidad en el corto plazo”, pero a “largo plazo el país quedará atrapado en una trampa que traerá más ajuste”.

En la misma línea de pensamiento se inscribe la agrupación Soberanxs, que encabezan Alicia Castro, Mariotto y el exministro de Economía Boudou. La exembajadora en Venezuela y el Reino Unido fue la encargada, según pudo saber LA NACION, de contactar a Varoufakis para que hiciera llegar su mensaje contrario al acuerdo con el FMI. En el encuentro partidario, que se realizará este jueves en un centro cultural de San Telmo, se montará una mesa de la que participará Alejandro Olmos Gaona, continuador del concepto de la “deuda odiosa”.

En tanto que el mensaje de Varoufakis, un ultra-heterodoxo que llegaba en moto al ministerio de finanzas griego, será enteramente funcional al planteo del kirchnerismo duro: dirá que el FMI y Macri se unieron en una “conspiración contra el pueblo argentino” y que el préstamo de 2018 -del que se desembolsaron 44.000 millones de dólares- fue utilizado para “financiar la salida de capitales de la oligarquía nacional e internacional”. De todos modos, concederá que Guzmán pudo haber negociado una “austeridad light” y no “rigurosa”.

Yanis Varoufakis y su mujer se retiran en moto del ministerio de Finanzas griego en 2015. AFP

Varoufakis lo conoce a Guzmán. El año pasado participaron de una charla que se hizo en el Centro Cultural Kirchner (CCK) donde el griego hizo una serie de advertencias sobre las implicancias de un acuerdo con el FMI, que también fueron interpretadas como un mensaje del kirchnerismo para el ministro de Economía. De aquel encuentro participó además Andrés Arauz, un exministro ecuatoriano. Justamente los casos de Grecia y de Ecuador son los que interponen los seguidores de la vicepresidenta para rechazar al Fondo Monetario.

Pese a los argumentos que esgrime en contra del FMI, Varoufakis dice que hay una “alternativa progresista” para que el gobierno afronte esta situación: que exija un recorte del 50 por ciento de la deuda que tomó la administración Macri, bajo amenaza de patear el tablero. ¿Será esa, efectivamente, la demanda que busca hacer llegar el kirchnerismo para aceptar el acuerdo? Por lo pronto, se suceden los pronunciamientos críticos a la negociación de Guzmán y al rumbo político que le imprime Fernández al Frente de Todos.