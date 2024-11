El fiscal pidió indagar a Alberto Fernández por golpes y amenazas contra Fabiola Yañez

El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que se cite a declaración indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa por presuntos golpes y amenazas a la ex primera dama Fabiola Yañez, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

El pedido fue presentado esta mañana ante el juez federal Julián Ercolini para que analice la evidencia recogida por el fiscal González y determine si indaga al expresidente.

El fiscal Ramiro González, en Comodoro Py Enrique García Medina

El fiscal tenía listo su pedido de indagatoria, pero esperó hasta ahora porque Fernández lo había recusado. El viernes pasado, Ercolini rechazó el pedido del expresidente para sacar de la causa al fiscal y, una vez confirmado en el expediente, González decidió avanzar. Fernández también había intentado correr del caso al juez, pero la Cámara Federal rechazó su planteo.

Si Ercolini hace lugar al pedido del fiscal, esta será la segunda indagatoria que deberá afrontar Fernández, ya que el propio Ercolini lo acaba de citar a declarar como acusado el 20 de noviembre en la causa por el presunto fraude con los seguros del Estado, donde lo acusa de haber actuado en connivencia con aseguradoras, brókers e intermediarios durante cuatro años, para recaudar fondos públicos. En esa causa el fiscal es Carlos Rívolo.

González, que tiene delegada la investigación del caso por violencia de género, consideró hoy que se reunió suficiente evidencia como para convocar al expresidente a que haga su descargo. Si Ercolini lo cita, después de escucharlo deberá decidir si lo procesa.

La causa por violencia de género se inició en agosto pasado cuando Fabiola Yañez decidió instar la acción y denunciar a su expareja. En julio se supo por los chats de la causa de los seguros que Yañez le había enviado a la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero, una foto suya golpeada. Pero la ex primera dama no quería avanzar sobre su marido. Estos delitos son de instancia privada y para que sean investigados es necesario que la víctima impulse la acción penal. Finalmente, en agosto, Yañez decidió avanzar con el caso ante el juez Ercolini, que lo delegó en el fiscal González.

El fiscal acusó hoy al expresidente Fernández de tres cargos: lesiones leves, en concurso con lesiones graves, ambas doblemente agravadas por el vínculo y por tratarse de violencia de género, en concurso real con coacciones coactivas.

La madre de Fabiola Yañez, Miariam Verdugo, llega a los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández Fabián Marelli

Para ello se basa en los siguientes hechos que considera probados: un golpe recibido por Fabiola Yáñez en el ojo cuando estaba en la cama con Alberto Fernández en agosto de 2021, durante la pandemia. Este golpe configuraría el delito de lesiones leves. Quedaría probado por el relato de testigos que dijeron haberlo visto y por la fotografía del chat que cruzó Fabiola Yáñez con la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero.

El otro delito de lesiones graves, en cambio, no se trata de un golpe, sino de los daños provocados por la violencia psicológica ejercida sobre Fabiola Yáñez. Si bien no hay un peritaje psiquiátrico en la causa, que hubiera requerido la participación de peritos de parte y la realización de una serie de entrevistas con la víctima que se encuentra en España, s obra en el expediente un informe sobre la vulnerabilidad de la ex primera dama elaborado por la oficina de asistencia a la víctima de la Procuración General de la Nación.

A su vez, el delito de amenazas coactivas se configuraría por las advertencias que le habría realizado Fernández a su expareja para que no instara la acción penal y no lo denunciara. Y que en cambio accediera a firmar un comunicado de prensa conjunto en el que ella negaba cualquier tipo de violencia, a cambio de que nada le iba a faltar.

El fiscal González cuanta con las imágenes de Fabiola Yáñez en el chat de Cantero con un moretón en el ojo y un mensaje donde la ex primera dama cuanta que fue golpeada por su expareja. Este mensaje es “indubitado” ya que es de 2021, antes del inicio de la causa y no proviene de un celular de la víctima, sino del de María Cantero, un elemento secuestrado por la Justicia en la causa de los seguros.

Además, esta evidencia quedó reforzada por chats posteriores que aportó Yañez. Acá la defensa cuestiona que la ex primera dama no aportó su teléfono, sino que incorporó al expediente actas notariales con mensajes extraídos supuestamente de su celular en España y enviados a la Argentina, sin control de las partes.

Además, la defensa de Alberto Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carrerira, resaltó la resistencia de Yañez a entregar ese aparato a pesar de que en dos ocasiones funcionarios judiciales españoles, a requerimiento de la justicia argentina, la visitaron para retirar el celular y hacer una copia forense de los datos para ser enviada a Buenos Aires. Yañez se negó, hizo una copia privada, y parcial de algunos mensajes, que certificó en una escribanía y envió a Buenos Aires.

Hernán Cappiello Por