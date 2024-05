El gobierno de España llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires por el ataque de Javier Milei a la mujer de Pedro Sánchez

Escuchar

El gobierno de España condenó en los más duros términos el ataque del presidente Javier Milei a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a la que tildó de “corrupta” durante su discurso en el evento de partidos de derecha europeas Europa Viva 24, organizado por Vox. A través de una conferencia de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que llamarán a consulta la embajadora española en Buenos Aires , María Jesús Alonso Jiménez, y le exigió al primer mandatario que pida disculpas.

“Los dichos sobrepasan cualquier tipo de cuestión política y no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y entre dos pueblos tan unidos con lazos de hermandad”, cuestionó el funcionario. Y sumó: “Se lo recibió de buena fe para un acto de la ultraderecha, se lo trató con respeto y se pusieron a disposición recursos públicos necesarios para su estancia. A esto respondió con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España”.

Además de catalogar de “inaceptables” los insultos de Milei, Albarez indicó que desde el gobierno español exigen las disculpas públicas y advirtió que, en caso de que eso no pase, España “tomará las todas las medidas que crea oportunas para defender la soberanía”. “Ya contacté a portavoces parlamentarios y recibí una amplia mayoría de apoyo. Además, me comuniqué con [Josep] Borrell -representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE)- y me aseguró que considera que un ataque de este calibre es un ataque a toda la UE”, expresó, adelantando que desde la organización internacional también se pronunciarán en contra de los dichos del jefe de Estado argentino.

Mientras hablaba sobre cuáles considera que son las tareas del Estado y el peligro del socialismo, Milei acusó: “Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo porque lo tienen demasiado lejos: no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir, qué calaña de gente atornillada al poder hay y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia, y se tome cinco días para pensarlo”.

Además este domingo pidió unidad a los conservadores europeos para hacer frente al “socialismo”, en un acto en Madrid que confirmó su estatus de estrella entre este público. ”No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía”, dijo Milei, cuya victoria en las elecciones argentinas de 2023, con un discurso furibundo, lo convirtió en un referente para los movimientos de derecha europeos.

”Parece que somos pocos, pero no tenemos nada que temer, porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”, sentenció. ”Voy a predicar con el ejemplo y mostrarle al mundo que un gobierno con nuestras ideas puede tener éxito”, prometió Milei a los representantes y simpatizantes de un movimiento dividido en el Parlamento europeo y con pocos casos de experiencia en el poder. ”Me toca a mí mostrarles lo siniestro y nefasto que es el socialismo, porque la Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas”, añadió Milei.

En medio de este clima de tensión diplomática, y en la previa de las elecciones, el Partido Popular, opositor al gobierno de Sánchez advirtió: “Nuestra labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina”. Según la agencia DPA, el jefe de Estado español pretende que Milei “movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno”.

“El ministro de Exteriores, que no nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, llama hoy para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino al que el Gobierno acusó de drogarse”, dijeron fuentes del partido según DPA.

“Estrella rutilante”

El acto de Madrid fue convocado por el partido español Vox de cara a las elecciones europeas que tendrán lugar el 9 de junio en España. Su líder, Santiago Abascal, definió a Milei como “nuestra estrella rutilante”.

El mitin reunió a miles de personas en el pabellón Vistalegre de Madrid, entre los que había mayoría de españoles, pero también argentinos, venezolanos y cubanos. Asomaron camisetas de la selección argentina y banderas albicelestes adornadas con lemas de Milei como “Viva la libertad, carajo”, o mensajes dirigidos a Milei: “Sos la esperanza para volver a mi tierra”, decía una.

Hubo elogios al republicano estadounidense Donald Trump, gritos recurrentes de “Viva España”, canciones patrióticas y críticas recurrentes a la inmigración ilegal, la “islamización” de Europa y las políticas de género.

Con el acto de este domingo, concluye el primer viaje de Javier Milei a España desde que llegó a la presidencia argentina en diciembre. Una visita que empezó el viernes y en la que no se ha reunido con ningún miembro del gobierno español del socialista Pedro Sánchez. Tampoco fue recibido por el rey Felipe VI, como suele ser el caso. Entre críticas e insultos cruzados, las relaciones entre Sánchez y Milei y sus gobiernos son de extrema frialdad.

“La internacional ultraderechista”

“La internacional ultraderechista se reúne hoy en España con Abascal y Milei a la cabeza. Y lo hacen aquí porque España representa lo que ellos odian: feminismo, justicia social, dignidad laboral”, escribió Sánchez en la red social X.

En el acto intervinieron también figuras de la extrema derecha como la francesa Marine Le Pen, los primeros ministros húngaro, Viktor Orban, e italiana, Giorgia Meloni -estos dos por video- y el chileno José Antonio Kast, que criticó al presidente Gabriel Boric, comparándolo con Salvador Allende, el presidente derrocado por Augusto Pinochet en 1973 en un golpe militar en el que perdió la vida. ”La izquierda radical no cambia, la izquierda radical sólo se disfraza”, argumentó Kast.

La victoria de Milei ha dinamizado a los movimientos ultranacionalistas europeos. En otro punto de Madrid, en la plaza de Colón, cientos de personas se reunieron para protestar contra el “fascismo” con Entre banderas de Argentina, México y Palestina.

LA NACION