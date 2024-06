El Gobierno denunció en la Justicia al exsecretario de Seguridad que Patricia Bullrich echó por una licitación

Escuchar

La Oficina Anticorrupción denunció ante la justicia federal al exsecretario de Seguridad, que era el número dos de Patricia Bullrich, Vicente Ventura Barreiro y lo acusó de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública por haber intentado incidir en una licitación para la compra de alimentos destinados a las cárceles federales.

La causa fue sorteada en la Cámara Federal y quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.

Bullrich, que echó a Ventura Barreiro, había anunciado esta semana que envió los antecedentes del caso a la OA. Ese organismo examinó el asunto y tras una breve investigación de menos de seis días, convirtió el tema en una denuncia penal en la justicia federal.

La OA informó que “se inició una investigación, a través de la cual se estableció que existen elementos suficientes para sostener la posible comisión de delitos, por lo que se ha procedido a radicar la pertinente denuncia ante la justicia federal, para que en ese ámbito se determinen quiénes son los responsables de los hechos en cuestión”. Y advirtió: “Con la finalidad de no frustrar ni entorpecer el accionar judicial, no se brindarán más detalles del caso”.

La presentación de Bullrich que dio origen al asunto señala que el sábado pasado se reunió en el ministerio con el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, quien le dijo que el día anterior Ventura Barreiro lo había citado a su despacho y le había preguntado por las licitaciones de comidas para los internos de las prisiones federales.

Sostuvo que el funcionario le dijo que estaba interesado en la redacción de esos pliegos y que le preguntó por la readecuación de precios de adquisiciones ya realizadas. “Agregó que detrás de las empresas que esperaban participar estaba [el exministro Enrique] “Coti” Nosiglia y su gente, y que las empresas se manejan poniendo plata siempre para que las cosas funcionen y que esa es una práctica habitual”, dice el escrito de Bullrich que dio inicio a estas actuaciones.

El jefe del Servicio Penitenciario Federal le respondió que él “no necesitaba nada, que había insistido mucho para que la designación de su propio cargo fuera ad honorem porque sabía que “este flagelo de las empresas cartelizadas” era un fenómeno arraigado durante mucho tiempo y quería erradicarlo.

En la presentación se señala que Ventura Barreiro le dijo que “de todos modos, las empresas ponen plata siempre”, a lo que el jefe del SPF le contestó que “ya que estaba le dijera a las empresas que no pusieran más plata en ningún lado”.

“El Secretario de Seguridad le pidió entonces que le dé el nombre de un abogado de su confianza para que arregle con las empresas, a lo cual el manifestante le dijo que no tiene abogados, que no se maneja con abogados”, señala el escrito de Bullrich. Que añade que Ventura Barreiro le pidió un pliego de las licitaciones, pero él no se lo mandó. Como le insistió, le envió un pliego de licitación de alimentos crudos, a pesar de que lo que él pedía eran los pliegos de alimentos cocidos. A las dos horas, Ventura Barreiro le envió ese mismo pliego con correcciones y agregados que él sugería realizar.

El jefe del Servicio Penitenciario mandó a analizar las enmiendas que sugirió Ventura Barreiro y advirtió que buscaba retornar al sistema anterior, que precisamente se estaba cambiando a fin de aumentar la participación de las empresas.

Y advirtió que “ese pliego necesariamente debía estar redactado por una empresa, ya que en dos horas no se podían haber realizado esas observaciones, coincidentes con los pliegos anteriores”.

Las modificaciones sugeridas a través de Ventura Barreiro -siempre según la denuncia- estaban enfocadas a los antecedentes de las empresas, a las que se les exigía experiencia en establecimientos penitenciarios y una planta de elaboración a menos de cien kilómetros de distancia de la unidad penitenciaria. También solicitaba que se desestimara cualquier oferta que se realizara por debajo del diez por ciento (10%) del precio testigo, lo que llamaban “precio vil”.

El jefe del Servicio Penitenciario comentó lo concurrido con este pliego y a los pocos días, Ventura Barreiro lo llamó por WhatsApp para preguntar qué había sucedido con el pliego corregido. Martínez le respondió que había salido como se había redactado originalmente, sin sus sugerencias.

“¡Qué cagada!”, dijo Martínez que expresó Ventura Barreiro y cortó. Finalmente, el 21 de junio se convocó a la reunión del sábado en el ministerio donde se labró el acta que relata esta historia y que fue la base a partir de la cual la Oficina Anticorrupción presentó su denuncia penal contra Ventura Barreiro, que fue echado de la Secretaría de Seguridad.