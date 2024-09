El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días a uno de los gremios aeronáuticos

Escuchar

Tras la jornada de caos que provocó este viernes el paro que realizaron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y en medio de un conflicto por las negociaciones salariales entre los sindicatos y Aerolíneas Argentinas, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días al personal de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y los inhabilitó para llevar a cabo medidas durante ese tiempo.

De esta forma, el gremio -que tenía prevista una asamblea este lunes de 11 a 13- deberá iniciar un período de negociación con el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo y evitar más jornadas de protesta.

El paro de pilotos y aeronavegantes de Aerolíneas Argentinas provocó demoras en Aeroparque. Santiago Oroz

Este accionar se suma a otras medidas que el Gobierno tomó para evitar situaciones como la del viernes pasado. Durante una de las conferencias de prensa, el vocero Manuel Adorni adelantó que los trabajadores que participen en los paros verán “descuentos significativos” en sus salarios, con sanciones que podrían oscilar entre los $50.000 y $150.000, dependiendo de su nivel de participación. Asimismo, el ministerio de Capital Humano -a cargo de Sandra Pettovello- decidió declarar esencial la actividad aeronáutica civil, sea pública o privada, con el objetivo de reducir los efectos de este tipo de medidas de fuerza.

La jornada de protesta del viernes provocó serias complicaciones y demoras a más de 15.000 pasajeros, ya que aproximadamente 150 vuelos se vieron afectados directamente. Ese día, todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas fueron cancelados salvo los que tenían como destino Madrid (España) y Miami (Estados Unidos), que solo presentaron demoras.

Sumado a esto, durante el mes de agosto los gremios realizaron varias asambleas en aeropuertos estratégicos del país, como Aeroparque, Ezeiza, Córdoba y Mendoza, lo que generó retrasos y cancelaciones en los vuelos. A pesar de los esfuerzos de Aerolíneas Argentinas por minimizar el impacto, los gremios intensificaron sus protestas al no recibir una propuesta que consideren justa.

Largas filas y demoras por el paro de pilotos en Aeroparque. Santiago Oroz

Según dijeron desde la aerolínea de bandera, la empresa ofrece un incremento salarial del 11%, mientras que los gremios les demandan entre un 25% y 70% de aumento . “Salen con pedidos totalmente desubicados”, indicó el presidente de la compañía, Fabián Lombardo, y sumó que las mejoras en los haberes se basan en las “posibilidades de que la empresa vaya mejorando y la situación económica lo permita”.

Y agregó: “Para nosotros no tiene ninguna lógica [la medida de fuerza], nunca se cerraron las conversaciones para un acuerdo. Perjudican a la compañía. Estamos haciendo quedar mal a la empresa con sus pasajeros. No es el camino que estamos buscando y Pablo Biró tiene que entender que la situación ha cambiado y que la empresa debe seguir su curso”. Los paros de este estilo, según detalló la empresa, impiden cualquier tipo de planificación de emergencia, ya que los gremios no comunican con antelación ni precisión los horarios de las protestas.

Además de APLA y AAA, también están involucrados en las discusiones otros sindicatos del sector, como la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA). Las demandas de los trabajadores están centradas en obtener un aumento salarial acorde con la inflación que, según los gremialistas, generó un atraso del 72% en los sueldos desde noviembre del año pasado. Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes, afirmó que luego de semanas de intensas negociaciones no tuvieron más opción que avanzar con las medidas de fuerza ante lo que consideran ofertas salariales insuficientes por parte de Aerolíneas. “No tenemos más opción que llevar adelante estas acciones hasta recibir una oferta adecuada y acorde a la inflación”, declaró Brey, quien destacó que los trabajadores ya habían intentado evitar el conflicto durante las semanas previas.

