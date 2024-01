escuchar

En el primer día hábil del año, desde el Gobierno confirmaron que el jueves van a recibir a una comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegará al país para empezar a delinear un nuevo acuerdo con la gestión de Javier Milei. En la Casa Rosada aseguran que el pacto actual, sellado en la administración de Alberto Fernández, está caído.

El encargado de la confirmación sobre este desembarco desde Washington fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, este martes por la mañana en su tradicional conferencia de prensa. “El jueves recibiremos a una comitiva del FMI. La van a recibir el jefe de Gabinete, [Nicolás Posse], y el ministro de Economía, [Luis “Toto” Caputo], en línea con renegociar el acuerdo caído por no haber cumplido. El mismo se encuentra virtualmente caído”, indicó.

El portavoz no dio más detalles sobre la reunión, pero desde la campaña el actual Presidente aseguró que su intención era llevar adelante un ajuste incluso más fuerte que el que pedía el organismo internacional, con el que la Argentina tiene una deuda que fue contraída durante el paso de Mauricio Macri por la Casa Rosada.

Por otra parte, el vocero volvió a contrastar con aquellos que no quieren acompañar el proyecto de ley ómnibus que Milei giró al Congreso y que son detractores de esta gestión. “Este va a ser un año donde seguiremos encarando el cambio profundo. Están absolutamente todos invitados a formar parte: toda la dirigencia política, sindical, todos y absolutamente cada uno de los argentinos están invitados a formar parte de este cambio profundo que empezamos y que seguiremos encarando en este año 2024″, dijo, cuando ya la CGT convocó a un paro general el próximo 24 de enero.

“Comenzamos un proceso legislativo donde claramente hay dos caminos: el querer cambiar, transformar la Argentina en una más libre, donde quien quiera trabajar pueda hacerlo, invertir, todo sin el peso del Estado en sus espaldas. Es el cambio que encaramos. Quien no acompañe será porque considera que la mitad del país pobre, los 5 millones de indigentes, el 60% de los niños pobres, la falta de empleo, el salario de 300 dólares y estar alejados del mundo es el camino. Como para nosotros no, invitamos a sumarse a quienes quieran vivir en un país más normal con más oportunidades”, indicó Adorni.

Entonces, en un mensaje directo a los legisladores que se mostraron contra el megaproyecto y a los demás sectores opositores, marcó: “Quienes no quieran acompañar porque consideran que el modelo de la decadencia es el correcto, así lo entenderemos, que van a querer vivir en una Argentina donde ya los argentinos no queremos vivir más”.

Siempre en esa línea, Adorni remarcó que los canales de diálogo con la central obrera que hará el paro general “están abiertos permanentemente”, pero recordó que la mayoría votó a Milei para que lleve adelante el plan que tenía “un norte claro” sobre cómo debía ser la Argentina desde antes de ser candidato a presidente. “Todos los que quieran sumarse, pueden. O estás con la Argentina que queremos o con la del pasado. Lo que no se negocia es la Argentina libre, querer salir de los salarios miserables y del 50% de pobreza”, insistió.

Por otra parte, y en medio de las distintas protestas que llevó adelante hoy el gremio ATE por los empleados públicos que ya no forman parte de la planta estatal, Adorni aclaró que en el decreto que se publicó la semana pasada no se renovaron aquellos contratos de 2023 que en la Casa Rosada no consideraban esenciales. “No fueron bajas, fueron no renovaciones”, aseguró.

LA NACION

Temas Manuel Adorni