El guiño del Papa a la toma de terrenos en Entre Ríos que protagonizó Grabois

Pocas veces el papa Francisco es tan específico con sus mensajes sobre la Argentina. Crítico al gobierno de Javier Milei, cuestionó la política social y el protocolo antipiquetes y hasta se metió con la historia para criticar a Julio Roca. Pero en el medio de su mensaje, casi al pasar, le hizo un guiño a un polémico episodio que fue protagonizado por alguien que estaba a su lado: el dirigente social Juan Grabois.

Se trata del intento de toma de terrenos de una propiedad privada en La Paz, provincia de Entre Ríos, a partir de un conflicto de la familia Etchevehere en 2020.

El detonante fueron los problemas que surgieron en la sucesión de propiedades a nombre de Las Margaritas SA, en la cual Dolores Etchevehere acusó a sus hermanos, entre ellos el exministro de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, de supuestos hechos delictivos. “En nombre de nuestra herencia, hicieron todo tipo de actos de corrupción. Intenté buscar justicia insistentemente. Investigué, descubrí y denuncié”, señaló entonces Dolores, para después precisas: “He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden”.

Allí es donde intervino Grabois al frente de un autodenominado Proyecto Artigas, junto a Dolores Etchevehere, Jóvenes por el Clima y Productores Rurales Unidos. Según él, lo que hizo fue “ tomar en forma pacífica y legal la posesión de la cuota parte de la herencia que le corresponde a Dolores ”. Así entraron a la casa y se hicieron del control el terreno, acción por la cual fueron denunciados por usurpación por Luis Miguel Etchevehere.

A todo este episodio se refirió hoy el papa Francisco, como al pasar, al hablar de la mala distribución de la tierra y la marginación que eso genera. “La violencia brutal en los barrios y todas las formas de criminalidad organizada crecen (...). Crecen sobre la tierra dada por la miseria y la exclusión, que en definitiva son su condición de posibilidad. Crecen cuando no hay integración socio urbana y se dejan marginados los barrios de los pobres sin agua, cloacas, luz, calefacción, veredas, parques, centros comunitarios, clubes y parroquias. No tienen nada de eso”, empezó el fragmento, para después continuar: “Crecen cuando en los territorios rurales no hay una adecuada distribución de la tierra. Un ordenamiento territorial equilibrado. Un apoyo constante a la agricultura familiar y el respeto a la familia rural que termina sometida a poderes criminales. Pienso en ese caso de Entre Ríos, que vos conoces muy bien”, dijo dirigiéndose a Grabois en un aval implícito a su accionar en el caso Etchevehere.

Y después Francisco remató: “Hay que atacar las causas estructurales, pero mientras tanto tenemos que enfrentar esto. Las dos cosas al mismo tiempo. Sé que ustedes no son policías. Sé que ustedes no pueden enfrentar directamente a las bandas criminales y tantos policías buenos lo hacen”.

