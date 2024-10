El “kicillofismo” digiere la irrupción de Cristina Kirchner y mantiene su estrategia en la interna contra La Cámpora

Escuchar

La postulación de Cristina Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista nacional no altera los planes de los dirigentes que apoyan al gobernador Axel Kicillof en su interna contra La Cámpora y Máximo Kirchner . Con una apuesta fuerte por un acto que el mandatario encabezará el jueves, Día de la Lealtad Peronista, en la localidad de Berisso, cerca del gobernador todavía no procesaron el impacto que tiene el desembarco de la expresidenta sobre la disputa interna bonaerense, pero los planes de apuntalar al exministro de Economía como líder y candidato posible en 2027 se mantienen.

La participación activa de Cristina, jefa política de Kicillof, en la próxima elección del PJ (programada para el 17 de noviembre) todavía es materia de evaluación para los dirigentes más cercanos al gobernador. “No lo tenemos muy en claro, por el momento”, señaló una fuente de máxima confianza de Kicillof ante la consulta de LA NACION sobre las repercusiones que la presencia de la exmandataria en las elecciones partidarias tendrá para la disputa con Máximo Kirchner y La Cámpora. “Esperemos que se resuelva con unidad y, básicamente, con diálogo para coordinar cómo enfrentamos a [Javier] Milei”, añadió la misma fuente.

En tanto, la estrategia de los dirigentes que trabajan en un armado territorial para el gobernador no muestra cambios. “ Axel está con la vocación de fortalecer el espacio. El acto del 17 de octubre va a ir en ese sentido y en el de construir un espacio nacional. A Máximo y La Cámpora les molesta eso y que tengamos un gobernador que se fortalece ante Milei. Máximo sube a Cristina a su estrategia de confrontación, busca que confronte con Axel. Máximo ataca a Axel y Cristina no defiende la gestión provincial ”, evaluó uno de esos armadores del “kicillofismo”.

Kicillof volverá a encabezar un acto partidario, el jueves, en Berisso GPBA

A Cristina “la llevan al terreno equivocado, la meten en el barro cuando tendría que sobrevolar y ser prenda de unidad”, consideró el mismo dirigente que trabaja para el gobernador, y para el cual “Cristina ya es Máximo” y “solo le interesa dejarle el poder a La Cámpora”. En ese análisis, la fuente indicó: “Cuando ya [el gobernador de La Rioja, Ricardo] Quintela traía un recorrido [como candidato a presidir el PJ] y en buena sintonía con Axel, salen con un operativo clamor pobre. No le dejan otra opción a Quintela que sostenerse y terminan involucrando a Cristina en una situación que no es digna de su altura política”.

Otro de los dirigentes que se mueven en nombre de Kicillof para armar un espacio leal al gobernador en la provincia de Buenos Aires también sostiene la estrategia, a pesar de la aparición en la escena interna de la expresidenta. Afirmó que Kicillof, “primero, tiene que ser jefe político de la provincia para, luego, ser jefe nacional” . También con la mirada centrada en el acto del 17 de octubre, la misma fuente advirtió que “todo esto se arregla con elecciones, pero no internas, sino en 2025″, porque en ese momento “se verá qué elige la gente”. Confía en que el año próximo, Kicillof pueda comenzar a recorrer el país en plan referente nacional del peronismo y de la oposición a Milei.

Según adelantaron cerca del gobernador, en el acto del jueves no hará referencias explícitas a la interna, sino que se centrará en un mensaje “100% de oposición a Milei”, explicaron. “Los bonaerenses tienen que sentir que los estamos defendiendo de este gobierno desastroso. No nos perdonarían vernos distraídos en internas”, afirmó una fuente de contacto permanente con el mandatario provincial.

“Lo importante es el veto de Milei [a la ley de financiamiento universitario, que la Cámara de Diputados confirmó la semana pasada], eso es lo que me preocupa. El PJ no me preocupa. No hay un solo bonaerense por fuera de la política que esté preocupado por el PJ nacional”, relativizó otro de los dirigentes que orbitan en el reducido círculo más cercano a Kicillof.

Con la colaboración de Mariano Spezzapria