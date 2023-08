escuchar

El candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, hizo mención a la cifra “540″ durante el discurso que pronunció el domingo. “Ya sabrán qué significa”, adelantó, con un halo de misterio, cuando dio su discurso triunfal desde el búnker de La Libertad Avanza. ¿Y qué significa este número?”, se preguntaron los que lo escucharon.

Milei fue el candidato más votado individualmente y también la fuerza que cosechó más adhesiones. Desde el escenario, el libertario agradeció a los fiscales que “defendieron cada uno de los votos para una Argentina liberal” y a su equipo de trabajo. Y fue allí cuando advirtió: “Es muy importante el rol de los afectos, de los amigos y de la ‘540′, que algún día sabrán que significa”.

El economista resaltó en ese contexto la figura de su hermana Karina, que también fue la jefa de campaña. “El rol del Jefe fue de los más importantes. Sin el Jefe esto no hubiera sido posible”, cerró.

Inmediatamente después, usuarios en redes sociales debatieron y congeniaron todo tipo de teorías e hipótesis respecto del significado de “la 540″. Una posible explicación podría ser la ofrecida por el mismo candidato a presidente durante una entrevista que brindó hace tan solo cinco días atrás.

Al final del diálogo televisivo, Milei explicó: “El éxito para poder sacar a todas estas lacras [en referencia tanto al oficialismo como a la oposición] depende de que la gente nos acompañe en las urnas. Y si la gente nos acompaña en las urnas, vamos a poder dar vuelta la página. No vamos a dar un cambio de 180 grados. Vamos a dar un cambio de 540. Vamos a sacar a pasear a toda la casta por 360 grados y además le metemos el cambio de 180 grados”.

Un discurso contra la casta y el modelo de decadencia de la Argentina

El resto de la alocución de Milei en Hotel Libertador estuvo asociada con el “fin del modelo de la casta”. “Vamos a terminar con ese modelo basado en la atrocidad de que ‘donde hay una necesidad, hay un derecho’. Vamos a terminar con la Justicia Social que no solo es injusta sino que se traduce en un fuerte déficit fiscal”, alegó.

Y continuó: “Hoy nos hemos puesto de pie para decirle basta al modelo de la decadencia. Dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina. Somos el vehículo idóneo para sepultar al kirchnerismo y somos los únicos que estamos en condiciones de sacara a la Argentina”.

Javier Milei, el candidato presidencial de la coalición La Libertad Avanza, sonríe en la sede de su campaña luego de las elecciones primarias en Buenos Aires, Argentina Natacha Pisarenko - AP

En ese sentido, el referente liberal anticipó: “Si seguimos trabajando con pasión, profesionalismo y amor por la libertad, estamos en condiciones de ganarle en primera vuelta”. Respecto de por qué “muchos le temen al modelo liberal”, dijo que “es por que saben que se termina el robo de los políticos, la casta, los sindicalistas”.

“Invito a todos los argentinos de bien a que se sumen a esta verdadera expresión de cambio, esta vocación de convertirse. No me digan que no se puede porque si se puede. Si ellos no quieren cambiar, los vamos a sacar definitivamente”, concluyó el principal referente de La Libertad Avanza.

LA NACION