escuchar

En medio del impacto que generó el fallo de la justicia estadounidense que resultó desfavorable para la Argentina en la causa por la estatización de YPF, ocurrida en 2012, salió a escena un video de 2016 donde Alberto Fernández, por entonces exjefe de Gabinete, cuestionaba la medida dispuesta durante el segundo gobierno Cristina Kirchner y recordaba una serie de advertencias que le habría hecho a la entonces presidenta.

Declaraciones de Alberto Fernández en 2016

“Cuando yo decía ‘Cristina, el modo en que vos estás quedándote con YPF nos va a costar un dineral’, me decían que a mí me mandaba Repsol, pero yo no fui el que le pagó 13 mil millones de dólares al señor (Antonio) Brufau y lo convirtió al empresario del año en España, no fui yo, fue Cristina”.

El fragmento del video corresponde a una entrevista que le hicieron hace seis años al actual mandatario en el programa “Intratables” -emitido por el canal América el día 21 de noviembre de 2016- en el que criticaba la gestión de quien, tres años más tarde, lo designó para encabezar la fórmula presidencial del Frente de Todos en los comicios de 2019.

Noticia en desarrollo

LA NACION