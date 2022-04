En la Universidad de Chicago, José Luis Espert cuestionó a Aerolíneas Argentinas: “Es más cara que la NASA”

En medio de su viaje por Estados Unidos, el diputado nacional José Luis Espert se encontró con un investigador argentino de la NASA y aprovechó para lanzar un chicana desde la Universidad de Chicago, lugar emblemático para los economistas liberales. Publicó un video en su Twitter junto al ingeniero y lo tituló: “Aerolíneas Argentinas, más cara que la NASA”.

En el video, el economista presenta a Miguel San Martín y le pregunta sobre su trabajo en la agencia espacial estadounidense y los costos de la misión en la que participó. “Curiosity, la misión que yo trabajé hace poco, aterrizó en el 2012. Llevó siete años llegar a Marte y más de ocho años su desarrollo, de 8 a 10 años diría yo, con un costo de 2.500 quinientos millones de dólares en ese lapso”, apuntó el investigador ante la consulta de Espert.

Aerolíneas Argentinas, más cara que la NASA. pic.twitter.com/51sqXnJBZ1 — José Luis Espert (@jlespert) April 10, 2022

“2500 millones de dólares en ocho años para enviar una sonda a Marte, Aerolíneas Argentinas pierde 800 millones de dólares por año”, respondió rápidamente el diputado y calculó: “Así que en ocho años hubiéramos gastado 6400 millones de dólares, por lo menos dos veces y media lo que costó mandar una sonda a Marte, señores”.

Según publicó LA NACION, Aerolíneas Argentinas tiene un costo de dos millones de dólares diarios de manera que alcanzaría unos 730 millones al año.

El diputado viajó a Chicago para participar de la conferencia “Conversaciones improbables para un Argentina posible” en la Kellog School of Management de la Northwestern University. Allí, se encontró con Patricia Bullrich, quien sumó esta parada a su gira por Estados Unidos. “Un placer compartir panel con Patricia Bullrich en la conferencia ‘Conversaciones improbables para una Argentina posible’ para Masters Argentina”, fue el mensaje con el que Espert acompañó la foto que twitteó con la líder de Pro.

También sumó fotos con los estudiantes que organizaron la conferencia y en la Universidad de Chicago, como parte de su recorrido por la ciudad. “En la entrada de la Escuela de Economía de la UChicago, la más ganadora de premios Nobel, madre de la UCEMA, cuna de mis profes de Economía desde mi Maestría al Doctorado. Gran orgullo y alegría”, señaló.

No es la primera vez que el diputado apunta contra Aerolíneas Argentinas. Como parte de su receta para achicar el déficit fiscal, Espert suele mencionar que la empresa estatal debería cerrar.

Un placer compartir panel con @PatoBullrich en la conferencia “Conversaciones improbables para una Argentina posible” para #mastersargentina22 @masters_arg en la Kellog School of Management de la Northwestern University, Chicago, EEUU. pic.twitter.com/QCFm8tiVLp — José Luis Espert (@jlespert) April 9, 2022

“Me parece un disparate de nuevo volver a cargar las tintas sobre el pobre sector privado, porque esta baja de subsidios energéticos que es la clave para la baja de gasto en el programa con el Fondo es simplemente tarifas y el otro brazo va a ser más control de la AFIP. La corpo política, bien gracias. No hay cierre de Aerolíneas [Argentinas], no hay despido de ñoquis, no hay reducción de ministerios, no hay menos coparticipación para impresentables. Acá el gasto público no baja nunca”, dijo en una entrevista con LA NACION, consultado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En esa misma línea, repitió su fórmula para bajar el gasto público. Dijo a LN+: “No podés bajar el déficit solo con tarifazos. Cerrá Aerolíneas [Argentinas], echá a los empleados públicos que son ñoquis, achicá la burocracia del país, mandale menos guita a [Gildo] Insfrán y [Jorge] Capitanich y que se arreglen ellos solos si quieren armar un imperio en sus provincias”.