Enojo opositor: el oficialismo convocó a la Comisión Bicameral para discutir los DNU, pero no incluyó los que reforman a la SIDE

Por presión de la oposición, el oficialismo convocó formalmente a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para comenzar a discutir la pertinencia de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por Javier Milei, así como de gobiernos anteriores. No obstante, omitió incluir en el temario de la reunión los últimos DNU del Presidente, relativos a la reestructuración e incremento presupuestario de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) , fuertemente cuestionados por legisladores de diferentes espacios políticos.

Esta definición se conoce después de que la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF), la Coalición Cívica (CC) y el kirchnerismo se agrupara para rechazar el DNU 656/2024 a través del que Milei aumentó 778% el presupuesto del organismo de inteligencia, a cargo de Sergio Neiffert, un hombre del asesor presidencial Santiago Caputo, quien extiende sus tentáculos a lo largo y ancho del gabinete libertario.

La Casa Rosada apunta a ganar tiempo y, con ese fin, mandó al libertario Juan Carlos Pagotto -presidente de la bicameral que debe tratar los DNU- a sumar al temario tres decretos de la presidencia de Mauricio Macri, 31 de la gestión de Alberto Fernández y solo cinco de estos siete meses del gobierno de Milei. Si se estipula comenzar el debate por los decretos más antiguos -algo que barajó el oficialismo-, la demora será aún mayor. No obstante, es improbable que esta definición pase el filtro de los integrantes de la comisión, donde la mayoría busca revisar las decisiones presidenciales más inmediatas.

Santiago Caputo, el asesor presidencial que influye en la reforma de la nueva SIDE

En vez de aplacar la tensión con los dialoguistas, la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) de seguir postergando la revisión de las últimas definiciones de Milei sobre la SIDE recrudece su malestar . Según informaron a LA NACION referentes del bloque HCF, que comanda Miguel Pichetto, durante la próxima reunión de comisión -prevista para el jueves 8 de agosto- exigirán que se pongan en discusión los decretos 614, 615 y 656, todos ya girados al Congreso para su revisión.

La ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos presidenciales, estipula que tras 10 días hábiles sin que la comisión haya emitido despacho -contados desde el día en que los DNU ingresaron al Poder Legislativo-, cualquiera de las Cámaras puede abocarse a su tratamiento en el recinto. Por eso, si bien el 20 del próximo mes tanto el Senado como Diputados estarían en condiciones de discutirlos en una sesión , la bancada de Pichetto apuesta a forzar el debate en la comisión para evitar que el rechazo tome un cariz escandaloso. Pretenden respetar los procesos legislativos en función de despegarse del apuro de los opositores más críticos, como el kirchnerismo.

Miguel Pichetto en los pasillos de la Cámara de Diputados

El Gobierno dilata la discusión sobre las reformas en inteligencia por la posibilidad más que cierta de sufrir un revés legislativo en esta materia. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está compuesta por ocho senadores y ocho diputados. Si la UCR, HCF y el kirchnerismo unen fuerzas para emitir dictámenes de rechazo, sumarán 9 de los 16 integrantes. Una mayoría que se podría replicar en el recinto, al que se pretende llevar los despachos de esta comisión en la semana del 14 de este mes. La prioridad para la oposición es frenar el incremento discrecional de 100.000 millones que la SIDE podrá disponer para gastos reservados. Es decir, no tendrá que rendir cuenta de los mismos, salvo en el marco de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que aún no se constituyó.

Ayer, HCF se plegó a la definición de la UCR y el kirchnerismo de impugnar este amento del gasto. El bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto prepara una estrategia común para trabajar el rechazo del decreto presidencial en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que pueda, luego, llevarse al recinto.

“Pedimos que se normalice el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para cumplir con rigurosidad el mandato constitucional de dictaminar en tiempo y forma sobre todos los instrumentos que dicte el gobierno nacional haciendo uso de los #DNU y #Decretos Delegados”, señaló el radical catamarqueño Francisco Monti, quien nombró al diputado bonaerense Nicolás Massot (HCF) y al senador correntino Carlos Mauricio Espínola (Unidad Federal) como parte de esta solicitud conjunta. Fue a través de su cuenta de X -exTwitter-, antes de la reunión del bloque radical, donde se cuestionó en duros términos no solo la utilización de DNU -una herramienta de excepción- para aumentar el presupuesto del organismo de inteligencia, sino también el carácter reservado de semejante suma.

Margarita Stolbizer en la Cámara baja

A través de una nota a Pagotto, solicitaron que se celebre una reunión cada quince días. “Lo que no puede pasar acá es que, como en los últimos años, la estrategia del Gobierno sea, simplemente, no discutir las cuestiones, más aún con un Gobierno que nos está avisando que no va a hacer utilización de esta casa de manera debida y que va a echar mano, antes que a la formación de mayorías dentro del cuerpo, a los decretos, a las consultas populares o plebiscitos no vinculantes”, dictaminaron en el texto dirigido a Pagotto.

En Diputados ya hay varios proyectos que buscan declarar la nulidad del DNU 656, tal como el que presentó la legisladora del GEN, Margarita Stolbizer -que integra el bloque de Pichetto-, o el de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

En Unión por la Patria (UP), en tanto, fueron más allá. No solo buscan rechazar la norma que incrementa los gastos reservados de la SIDE sino que, además, apuntan a obstaculizar el DNU 614/2024, que modifica la estructura de Inteligencia. Así lo comunicó el líder de la bancada kirchnerista, el santafesino Germán Martínez, a través de sus redes sociales. “Los temas vinculados a la Inteligencia Nacional requieren debate, consenso y control parlamentario en tiempo real”, sentenció Martínez.

El DNU 614/2024, publicado la semana pasada, dispuso la creación de cuatro órganos desconcentrados bajo la órbita de la SIDE: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).