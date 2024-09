Federico Sturzenegger explicó los cambios de la reforma laboral y destacó una condición que tiene el trabajador a su favor

Escuchar

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló el miércoles por la noche sobre la reglamentación de la reforma laboral aprobada en la Ley Bases. El funcionario explicó algunos cambios generales e hizo hincapié en una condición que tendrá siempre a su favor el trabajador: “Libertad de elección”.

Esta madrugada se publicaron en el Boletín Oficial los detalles de la reforma llevada a cabo por el Gobierno. El apartado referido a los cambios en las indemnizaciones fue uno de los más importantes y el que requirió de mayores negociaciones, con la posibilidad de crearse por convenio colectivo de trabajo un “sistema de cese” que reemplace al actual.

Entrevistado en la pantalla de TN, Sturzenegger explicó que lo que hizo el Ejecutivo fue “crear un sistema, aprobado por el Congreso, que permite a las partes decidir libremente cómo diseñar las condiciones laborales”. “ Les damos libertad para que decidan la reforma laboral como quieran, con una sola condición: si al trabajador no le gusta, puede quedarse con la Ley 2744, la ley actual de indemnización ”, relató.

Federico Sturzenegger en la segunda jornada de la 45° Convención Anual de IAEF en Mendoza Marcelo Aguilar

En ese sentido, agregó: “Y si a la empresa no le gusta, entonces no entra en el nuevo sistema. Con eso, garantizamos que, tanto empresarios como trabajadores, verán que estarán mejor”.

Sturzenegger ejemplificó con el modelo utilizado en la Cámara de la Construcción: ”No hay despidos ni renuncias, tiene su particularidad, y no tiene por qué ser lo mismo en otro sector. Pero allí, los sindicatos y las cámaras empresarias se pusieron de acuerdo para armar un sistema que redujo el litigio laboral”.

Asimismo, aclaró que todos los cambios que se realicen estarán amparados en “la protección colectiva”. “No se hará nada que no tenga protección colectiva. Y si al trabajador no le gusta el nuevo sistema, se queda con la protección por despido. Nunca el sistema que se diseñe puede ser perjudicial para el trabajador, y si lo fuera, simplemente no lo aceptaría”, insistió el ministro.

Sturzenegger sostuvo que todo el marco regulatorio fue parte de un “trabajo colectivo”. “Los ministros, los empresarios, la CGT, todos participaron, no solo cuando se aprobó la Ley de Bases, sino también en la reglamentación”.

“Cuando comenzamos este camino de la reforma, lo que dijo Milei fue que, a lo largo de la historia, las reformas siempre parecían ser para empresarios o para trabajadores. Me dijo que si no podíamos hacer una reforma que beneficiara tanto a empresarios como a trabajadores, era mejor no hacer nada”, dijo y añadió: “ Salgamos de la grieta de que la reforma es para unos o para otros. Además, se pueden crear diferentes sistemas por provincias o por empresas ”.

Bloqueos

Por otro lado, Sturzenegger se refirió a otro de los apartados que se modifican, el relacionado con los bloqueos, uno de los más resistidos por parte del sindicalismo. Dentro de la reforma se incorporó a los motivos de despido por Justa Causa, los bloqueos parciales o totales.

“No se refiere solo a que un trabajador no pueda acceder a su puesto de trabajo, sino también a que un cliente no pueda realizar sus relaciones comerciales o que un proveedor se vea afectado”, relató el ministro.

Bloqueo de camioneros en refinerías de Dock Sud. Pablo Moyano Santiago Oróz

Sin dar mayores precisiones, el extitular del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri enfatizó en que “el artículo de la ley es muy contundente”, y que tuvo que darse una larga discusión entre las partes para llegar a buen puerto dado que “los empresarios querían que fuera más fácil notificar el bloqueo, mientras que los sindicatos querían especificar con mayor claridad qué se consideraba bloqueo parcial”.

Aerolíneas Argentinas

Por último, Sturzenegger habló sobre el conflicto en torno a Aerolíneas Argentinas y dio su opinión sobre cómo debería solucionarse. “Hay muchas opciones posibles. A título personal, una buena es entregarla a los empleados. Es algo que se puede hacer de manera rápida y legal. En mi opinión, sería una medida expeditiva. Pero también se está discutiendo un proyecto de privatización, que perfectamente es una alternativa”, indicó.

“Tenemos una empresa que cuesta miles de millones de dólares, pero ¿cuántas veces hemos dejado en claro que todo exempleado de Aerolíneas tiene pasajes ilimitados? Pueden dedicarse a viajar a costa del bolsillo de los argentinos. Cuatro pasajes de vacaciones en enero: si sumamos, por ejemplo, 111 mil por cuatro, son 44 mil. Estos privilegios pueden mantenerse. Libertad para los precios, etc”, criticó.

Paro de pilotos y aeronavegantes de Aerolíneas Argentinas en aeroparque Santiago Oroz

“Si la empresa es privada o de los empleados, que hagan lo que quieran. Pero si se sostiene con el dinero de los contribuyentes, es inaceptable. ¿Cómo puede ser que tengan la audacia de pedirle plata a las personas que se levantan a las cinco de la mañana para pagar sus impuestos?”, cuestionó.

Sin embargo, se mostró optimista en que el proyecto de privatización que se tratará en el Congreso pueda concretarse. “Sentimos un cambio significativo en el propio Congreso. En la Ley de Bases habíamos planteado la privatización, pero la quitaron. Ahora sentimos el cambio y se vuelve a tratar: se están transfiriendo las acciones y hay procedimientos legales en marcha”.

