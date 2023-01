Gerardo Morales: “Manes me critica porque cae en las encuestas y está dilapidando un millón de votos”

escuchar

PINAMAR, enviado especial-. Gerardo Morales llegó a esta ciudad para mantener reuniones con sectores productivos y visitar el stand de Jujuy, que está a metros de Bunge y Libertador. El gobernador recibe a LA NACION en una pausa de su actividad. Anticipa que lanzará su precandidatura a presidente entre fines de febrero y principios de marzo, dice que el Frente de Todos es el responsable de “hundir el barco” y agrega que sólo Juntos por el Cambio es una alternativa “seria” para reemplazar al actual oficialismo.

El jefe de la UCR responde a las críticas de Facundo Manes [había sugerido acuerdos por cargos con Larreta], apunta contra el mendocino Alfredo Cornejo por “poner en riesgo” la unidad en esa provincia y asegura que los que miran con buenos ojos a Javier Milei son ingenuos. “El rol de Milei es hacer que la peor casta política, que es la del kirchnerismo, siga gobernando”, afirma.

-Facundo Manes sugirió que usted se había subsumido a Larreta y que buscaba un cargo. ¿Cuál es su posición sobre eso?

-A Facundo le propuse una interna abierta para dirimir la candidatura del radicalismo y luchar por la presidencia, lo que iba a fortalecer al Partido y unificarnos en una propuesta que fuera radical, que integre fórmulas. En mi opinión, tenemos que lograr fórmulas integradas, porque tiene que haber un gobierno de coalición de verdad, con un programa de gobierno. Él primero aceptó, nos dimos la mano y después lo rechazó. Le propuse interna abierta, cerrada, como él quisiera. Más que acuerdistas, habría que agregar otra categoría: los dirigentes que dialogan, que no están a favor de la grieta, pero dialogan. Horacio [Rodríguez Larreta] va a ser mi adversario interno, Patricia también, pero tengo muy buen diálogo con ambos; tengo buen diálogo con Lilita [Carrió]. Estamos construyendo consensos por un proyecto de país.

-¿Por qué cree que Manes rechazó su propuesta y que sugiere este “acuerdismo”, este planteo de que usted se somete al Pro por cargos?

-No es como él dice. Él lo sabe, porque lo banqué bastante. Y fui el único que le peleó a Larreta cuando fue la elección de 2021. Eso él sabe que no es así. Sabe que trabajo de verdad y que desde que me hice cargo de la presidencia del partido lo que hice fue generar una relación simétrica con el Pro, porque hasta ese momento habíamos sido furgón de cola.

-¿Y entonces por qué cree que lo critica?

-Porque cae en las encuestas, porque está dilapidando un millón de votos, que no ha sacado él solo. Lo sacó el conjunto del radicalismo. Creo que él se olvida que había un soporte de su candidatura que empujamos muchos, inclusive yo fui uno de los que lo fui a buscar y me parece que él aporta bien al radicalismo, nada más que tiene que tener una concepción colectiva de la política, no tan individualista.

-¿Y fue un error ir a buscarlo?

-No, por el contrario, yo creo que él tiene que seguir aportando. En mi opinión, él tendría que aportar más en la provincia de Buenos Aires, porque no está ganada la elección de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof mide bien, Diego Santilli mide bien. Él podría medir bien, recuperando los votos que tuvimos, pero los está dilapidando día a día, entonces me extraña que salga con este tipo de indicaciones. Para mí es un dirigente muy importante. Su lugar es seguir construyendo en la provincia de Buenos Aires. Son cosas que pasan en la política. Tenemos que cerrar filas y llevarnos bien. No hablar mal de los dirigentes. Facundo salió muy mal contra Mauricio. Yo he tenido mis diferencias, pero atacar a Macri tratando de generar sospechas a mí no me parece, porque Mauricio Macri sigue siendo un gran referente. Pero como le fue mal con el ataque a Mauricio ahora se la agarra conmigo o con el radicalismo. Creo que tiene que estar tranquilo y seguir sumando para el colectivo. Yo, que tengo excelente relación con Patricia también, creo que hay un pensamiento que expresa más a la coalición en el centro, que lo expresamos el radicalismo, la Coalición Cívica y un sector del Pro, que justamente lidera Horacio. Entonces eso es lo que está pasando en Juntos por el Cambio. No es una cuestión de cargos. Porque tras tantas reuniones con Lilita se podría suponer o que ella va a ser mi vicepresidenta o yo de ella.

-¿Y es así?

-No [se ríe], yo voy ser candidato a presidente.

Morales habló con LA NACION en Pinamar Marcelo Manera

-Habla de cerrar filas y en ese sentido hay provincias con serios conflictos: en Mendoza el Pro amenaza con ruptura, ¿cree que Omar De Marchi (Pro) tiene la responsabilidad de esa tensión?

-Me preocupa Mendoza porque he dejado en claro en la última reunión de Juntos por el Cambio de que allí se tiene que respetar la coalición; si no, vamos a revisar nuestra pertenencia a Juntos por el Cambio. El Pro se ha comprometido a ir por adentro y a respetar Cambia Mendoza. Con Alfredo [Cornejo] tengo mis diferencias que nunca hago públicas, pero él me pega más a mí que a dirigentes del Pro, pero no hay problema. Tengo en claro que el radicalismo va a cuidar también el territorio. Vamos a cuidar Mendoza. Pero tiene que aportar Alfredo, no es solo De Marchi, es el Frente Renovador, que forma parte de Cambia Mendoza, que todavía responde a Massa, para el que se queja de Horacio y de mí por el supuesto diálogo con Massa. El Frente Renovador de Jujuy dejó de ser massista el día que Massa se hizo kirchnerista. En Mendoza siguen siendo massistas. Ellos tampoco quieren integrar Cambia Mendoza. Y la Coalición Cívica también planteó cuestionamientos. Acá tenemos que aportar todos. Hay una firme decisión del partido de sostener una provincia que gobernamos. No la vamos a poner en riesgo, pero Alfredo tiene que hacer su aporte, porque al parecer no ha manejado bien el vínculo en la provincia con los aliados. En Jujuy mantengo el Frente, pero me parece que Alfredo tiene que reflexionar sobre cómo se ha manejado el Frente en Mendoza.

-¿Aprueba el acuerdo en Río Negro de la UCR con Weretilneck?

-No, ya dijimos que no. Como tampoco el Pro, que ha hecho un acuerdo con el MPN en Neuquén. En un caso por actuación del Pro y en otro por el radicalismo, hicimos una reunión y hemos sido contundentes con que tienen que respetar la estrategia nacional y acatar las decisiones. Donde no hay acuerdo para las candidaturas tiene que haber internas abiertas. Y para quienes desoigan estas directivas nacionales va a haber sanciones y no podrán usar la sigla de Juntos por el Cambio ni como frente político ni como colectora. Hemos resuelto eso con Patricia, con Pichetto y Maxi Ferraro.

-Usted decía que en la provincia de Buenos Aires la elección no está garantizada. Martín Tetaz dijo que él cree que habría que hacer un acuerdo político con Milei. ¿Qué piensa?

-Creo que hay que tener cuidado con mezclar. Mirá lo que le pasa al Frente de Todos. No da más la gente. Está muy caliente y tiene razón. La gente tiene mucha bronca con la política. Primero con el Frente de Todos, porque los responsables de hundir el barco son ellos. Creo que hay que tener cuidado, hay que gobernar bien, y por eso propongo una coalición y no mezclar.

-No mezclar con Milei, dice.

-No hacer mezclas que exploten al segundo día de hacerse cargo del gobierno. En verdad Milei está puesto en la política argentina para la alegría del kirchnerismo. Porque su rol es que siga gobernando la peor casta de la política argentina, que es el kirchnerismo. Los que ven bien a Milei se comen el envión de cosas que dice. Milei está para que siga gobernando el kirchnerismo.

-En su momento Macri también habló bien de Milei.

-Bueno, somos una coalición con muchos referentes. Y Mauricio es un gran referente que ha hecho un gran aporte y desde allí seguirá haciendo un gran aporte. Pero hay cosas que no compartimos. Acá la única fuerza política que puede reemplazar al Frente de Todos y gobernar y sacar al país del fracaso al que nos lleva es Juntos por el Cambio, no hay otra. Una persona sola que además no ha manejado nada en su vida…Estamos hablando de comandar el gobierno, de un presidente que tenga carácter, liderazgo, experiencia y capacidad de gestión. Se tiene que terminar la joda en el país. Así como terminé con las mafias y los estados paralelos en Jujuy y están presos y presas los que tenían que estar presos en la provincia, hay que terminar con el Estado paralelo y con los gerentes del Estado paralelo y con las mafias que generan inseguridad en la Argentina. Son los que lucran con la droga. En Rosario, en el conurbano, en Córdoba. El problema de la inseguridad no lo tienen que resolver solas las provincias. Y tiene que haber un gobierno nacional que no tenga un jefe atrás. Lo de plantear un acuerdo con Milei es una gran ingenuidad.

La relación con Alberto Fernández y la situación judicial de Milagro Sala

-Usted supo tener una buena relación con Alberto Fernández. ¿Qué pasó?

-La tuve, hasta que visitó a Milagro Sala. No volví a hablar más con Alberto desde entonces. Lo invité muchas veces. Encima me discriminan. Me autorizaron en tres años 400 viviendas con fondos nacionales federales. Me pararon obras. Yo estoy trabajando.

-El tema Milagro Sala usted se lo toma personal, pareciera.

-No. Me jode que nos hayan hecho perder 15 años en Jujuy. Perdimos turismo europeo y ahora lo estamos recuperando. Un turista que llegaba al aeropuerto para ir a Tilcara demoraba 20 horas porque había cortes. Se tienen que terminar las mafias en el país. Esos turistas no volvían más.

-¿Y eso cómo lo terminaron?

-Con la ley, la Constitución. Denunciando. Me tocó la firmeza de denunciar y seguir las causas. Y hacer ver la realidad: se robaban la plata en bolsos, de los bancos y había 2500 viviendas, que estaban a medio construir pero se habían cobrado totalmente. Me dejaron un escándalo en la provincia. Y había un gobierno paralelo con el que terminé.

-¿Se respetó la división de poderes para encarcelar a Milagro Sala?

-Yo mejoré la calidad institucional. Cuando me hice cargo había 35 jueces para designar. Puse en marcha el Consejo de la Magistratura, que la Corte anterior me lo impedía. En mi gestión se eligen por concurso de antecedentes y oposición. De los 27 jueces que juzgaron a Milagro Sala, el 90 por ciento había sido designado por el peronismo. Antes de que yo llegara, el peronismo gobernó 32 años. El 85 por ciento de la Justicia jujeña está impregnada por jueces designados por el peronismo.

-Entonces usted dice que los que la condenaron son jueces designados por el peronismo.

-Pero claro.

-Pero ellos la condenaron ahora.

-Claro.

-¿Y por qué cambiaron? ¿Por qué no la juzgaron antes?

-La condenaron porque robó. Antes había una situación de impunidad sostenida por el gobernador Fellner. Y manejaba media policía.

-¿Pero entonces los jueces no son también responsables?

-Bueno pero los jueces encontraron condiciones del aval de una firme decisión de respetar la independencia, de respetarlos a ellos en sus decisiones.

-Entonces, usted dice que no fue usted quien la metió presa.

-La metió presa su cultura de la violencia y la corrupción. Es una mujer que siempre estuvo en conflicto con la ley penal. Además es una gran mafiosa. Murió gente en Jujuy. Gente que fue asesinada por esa violencia. La patota de Milagro Sala mató al Pato Condorí. Toda esa gente habla al pedo porque no saben lo que hemos vivido.