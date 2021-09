“Hace nueve meses que no tengo ayuda”: Margarita Barrientos contó que tuvo que cerrar dos comedores

La titular del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, expresó hoy su preocupación ante la falta de apoyo y abastecimiento por la que tuvo que cerrar dos comedores. “Me cuesta mucho mantenerlos. En Santiago del Estero hace nueve meses que no tengo ayuda”, manifestó Barrientos en diálogo con Radio Mitre.

“Se acrecentó mucho la demanda de gente que viene, todos los días incorporamos una o dos familias”, explicó Barrientos sobre la situación actual en los comedores que dirige, en donde recibe diariamente a más de 7.000 personas “Muchos vienen por primera vez a pedir ayuda, no solamente de comida”, señaló Barrientos.

La dirigente social a cargo de los Los Piletones, que funciona desde 1996 en Villa Soldati, donde desayunan, almuerzan y cenan alrededor de 3000 personas por día, confirmó hoy con pesar que ante la falta de ayuda tuvo que cerrar dos comedores.

“En Santiago del Estero hace nueve meses que no tengo ayuda. Tuve que cerrar un comedor por falta de ayuda por que no podía abastecerlo”, señaló Barrientos al manifestar también su preocupación por el futuro del hogar de abuelos que dirige en aquella provincia.

“El hogar de abuelas lo abastezco de aquí. Se me está complicando mucho porque no puedo mandar camiones para allá”, indicó Barrientos.

La dirigente social contó que el comedor que dirigía en la ciudad bonaerense de Cañuelas también tuvo que cerrarlo porque no pudo seguir manteniéndolo. “Lo que más necesito es que me ayuden para no cerrar ningún comedor más”, reclamó, angustiada, Barrientos.

Los Piletones fue el comienzo de una serie de obras benéficas emprendidas por la Barrientos que hoy se expresan en la fundación que lleva su nombre. Su obra comprende además un Centro de Salud, dos jardines de infantes, un Centro para abuelos, una Panadería, una Biblioteca, un Club de madres, entre otros proyectos.