Rosatti ironizó sobre los recortes presupuestarios de Caputo que podrían afectar a la Corte Suprema

Escuchar

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, habló durante exactos 25 minutos sobre el valor de la Constitución argentina, una de las cuatro más antiguas del mundo, según él mismo mencionó. Rosatti fue uno de los tres últimos oradores del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), precediendo al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y al presidente Javier Milei. En su disertación, Rosatti ironizó sobre los recortes presupuestarios que podrían afectar la administración del tribunal.

Frente a un auditorio repleto que lo escuchó en medio de un silencio total, Rosatti habló de la Constitución reformada por última vez en 1994, un hecho del que este año se cumplen tres décadas y del que él mismo fue protagonista como convencional constituyente. La cabeza del Poder Judicial se refirió a ese cambio y dijo que se realizó “tratando de respetar siempre la fisonomía original del texto del XIX”, en referencia a la versión de 1853 .

Tras comenzar hablando de la Constitución Nacional, como un techo que “ampara” y “guarece”, Rosatti se refirió a la filosofía política del artículo 19 de ese texto, al que consideró que “todos deberíamos conocer” y la importancia de saber que “no todo” está regulado en nuestras vidas por el derecho. Tras lo que destacó que si hay algo que está alcanzado es lo que tiene que ver “con la convivencia” garantizando que esta sea armónica y pacífica, y que es ahí donde “entra la segunda parte del articulo 19″ y apuntó al principio de “igualdad y juridicidad”.

En tercer lugar Rosatti aludió a la “filosofía económica” de la Constitución que, a lo largo de los años, “se mantuvo con matices, por supuesto” . Rosatti detalló que esa filosofía en la Constitución “adhiere al capitalismo”, con el respeto de la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y la competencia sobre la base real de oportunidades.

“Por eso la competencia hay que defenderla, porque muchas veces no se regula sola” , dijo el presidente del máximo tribunal, en lo que pareció un mensaje a la filosofía de la administración libertaria. Rosatti se refirió también a esos puntos como “tres pilares” que se mantuvieron en la reforma de1994. Y agregó que todo eso constituía “un rostro humano” del sistema capitalista desde “la perspectiva de la igualdad de oportunidades”.

Rosatti también recordó sus tiempos de ministro de Justicia, en la presidencia de Néstor Kirchner, y las diferencias con estar del “otro lado” del mostrador: “El juez no debe reemplazar al político, al representante del pueblo, pero si el representante del pueblo no actúa y el juez tiene un caso que debe resolver, pues entonces debe resolverlo”. Y continuó: “Lo deseable en un sistema democrático es que los poderes representativos puedan resolver esas cuestiones luego de un debate, de una participación amplia donde intervengan todos los sectores involucrados de la sociedad. Sino, es una mayoría de 3 personas en la Corte la que toma la decisión”. Para después enfatizar: “No tenemos vocación por tomar decisiones trascendentes para la vida de un país cuando esto es el cometido de los poderes representativos”.

Luego se refirió a la Corte Suprema, que integra desde 2016, como el tribunal que “establece criterio e iguala la jurisprudencia para brindar seguridad jurídica” y pone “reglas claras de juego” , cuyo objetivo central es “ser tribunal de garantías” e imponer un “criterio ejemplificador”.

Mensaje a Caputo

En un guiño irónico, Rosatti explicó que en el máximo tribunal argentino se tratan unos 12 mil casos al año “con el mismo personal o menos que hace 8 años”, dijo en referencia a cuando llegó al Palacio de Justicia, en 2016. “Aclaro porque después viene el ministro de Economía (por Luis Caputo, que fue quien lo sucedió en el escenario) y que no nos quiera recortar los cargos que tenemos ”, dijo entre risas.

Rosatti habló entonces de una judicialización “cada vez mayor”, lo que se puede ver numéricamente en los casos que en 2016 recibió 12 mil causas y en 2023, 32 mil. En el primero de esos años los empleados eran 2600, el año pasado, 2500. De la Corte dependen además de los letrados, todos los peritos, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), la Oficina de la Mujer, el Cuerpo Médico Forense, la DAJUDECO, Notificaciones y Mandamientos.

“El juez espera respuesta política cuando hay posibilidad de que eso suceda” , dijo el santafesino. Al tiempo que recordó que “muchas veces hubo primero fallo y después vino la ley”, citando casos como el de divorcio vincular o la interrupción voluntaria del embarazo. “El juez no debe reemplazar al político, pero si el representante del pueblo no actúa y el juez tiene que resolver debe hacerlo, pero lo deseable es que los poderes representativo puedan resolver”. Y agregó: “Si no es un mayoría de tres personas la que toma la decisión”. Y completó: “tres personas es muy poco por más sabias que puedan ser”.

“Las reglas de juego, están. Las reglas de juego más allá de todas las modificaciones que puedan haber están en la Constitución”, apuntó Rosatti en una exposición cargada de alusiones al texto base. “No hay que empezar por la justicia, hay que empezar por los poderes representativos”, mencionó en otro de los tramos de un mensaje de fuerte contenido político.

“Cualquiera sea nuestra profesión, edad o condición social, debemos estar debajo del techo de la Constitución Nacional”, dijo. “Si todos estamos por debajo de la Constitución, el progreso, el desarrollo, las inversiones van a ser mucho más fáciles, van a fluir, porque lo que se espera siempre de un país es que no cambie las reglas de juego, sino que respete la seguridad jurídica, para eso están los tribunales y para eso está la Corte Suprema de Justicia de la Nación” , concluyó.

Día de Acuerdo

Rosatti y sus colegas del máximo tribunal se volvieron a ver las caras este martes en el acuerdo semanal habitual, después del fuerte intercambio conocido el sábado pasado, a raíz de un cambio administrativo en la secretaría penal. El juez Ricardo Lorenzetti dijo que a sus colegas Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda los movían “oscuros intereses” y habló de su ambición. La mayoría le contestó que quien hizo nepotismo fue él al designar en la justicia federal de Rafaela a su esposa, Mara, y rechazó las acusaciones.

Tras ese cruce picante hoy en el acuerdo hubo paz. Se reunieron una hora y media, firmaron mas de 250 sentencias, entre ellas una donde confirman las condiciones de detención de Ariel Cantero, el jefe de la banda Los Monos en aislamiento. Y debatieron muchos temas de libertad de expresión pendientes en la Corte. Lorenzetti insiste en los acuerdos con lo que interpreta que son causas trascendentes y causas penales importantes que están demoradas, como escribió en su disidencia. Tras el acuerdo de una hora y media, firmaron la acordada que designa al nuevo secretario penal, sin que se registrara ninguna frase fuera del tono habitual, afirmaron fuentes del tribunal.