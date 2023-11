escuchar

El Gobierno nacional respondió a las declaraciones hechas ayer por el portavoz del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, quien manifestó que “la cuestión de las Islas Malvinas es un tema resuelto hace tiempo y que no hay planes de revisar la posición británica” . El pronunciamiento diplomático, entremezclado con la felicitación a Javier Milei por su triunfo electoral, fue rechazado de plano este martes por la Cancillería argentina.

“La existencia de una controversia entre la Argentina y el Reino Unido con respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes ha sido reconocida por la Asamblea General mediante la resolución 2065 en 1965, posteriormente reiterada en numerosas oportunidades por la propia Asamblea y su Comité Especial de Descolonización, así como otros foros regionales y multilaterales”, remarcó el Palacio San Martín.

El portavoz del primer ministro británico había afirmado: “No he visto los comentarios más recientes al respecto. Creo que (Milei) ha planteado varios puntos diferentes al respecto durante la campaña. Por nuestra parte, obviamente es una cuestión resuelta desde hace tiempo. No hay planes de revisar eso . La posición de las Islas Malvinas está resuelta hace algún tiempo y no cambiará”.

En el correr de esta tarde llegó la respuesta de Cancillería en la que se hizo alusión a la resolución 37/9, adoptada por la Asamblea General de la ONU en noviembre de 1982, apenas cinco meses después de terminado el conflicto del Atlántico Sur, en el que se “instó a ambas partes a reanudar las negociaciones de soberanía y encomendó al Secretario General una misión de buenos oficios para acercar a las partes. En consecuencia, el conflicto no alteró la naturaleza de la controversia, que sigue hasta el día de hoy pendiente de resolución”.

El comunicado del Palacio San Martín aludió también a que los diferentes gobiernos que pasaron en estos 40 años de democracia local “han demandado al Reino Unido la reanudación de las negociaciones bilaterales, lo que constituye una política de Estado que se encuentra consagrada en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional ”.

El texto sostuvo que esa disposición “ratifica la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional, y establece que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

En la misma línea, la Cancillería consideró que, “como muestra de ese compromiso con la solución pacífica de la controversia, el 2 de marzo la Argentina propuso al Reino Unido una renovada agenda bilateral sobre el Atlántico Sur que contempla el establecimiento de un proceso formal de negociaciones donde se abordaran los temas de interés mutuo, entre ellos, la reanudación de las negociaciones de soberanía”.

La cuestión de Malvinas había generado polémica durante la campaña, cuando la potencial candidata a ocupar el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, sostuvo: “Los derechos de los isleños serán respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que se puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es muy feudal e ingenuo”. Luego de esas declaraciones, que generaron controversia, buscó rectificar sus expresiones y sostuvo que “hubo gente que dijo que yo dije algo”.

